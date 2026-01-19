Bồ nhí trùm sòng bài về Hong Kong sau thời gian 'lánh nạn' ở Anh

Theo HK01, trong bức ảnh được chia sẻ, Mandy Lieu mặc blazer đen, mặc quần tất đen kết hợp đôi bốt cùng tông tôn dáng, mái tóc dài thẳng mượt làm tăng thêm vẻ nữ tính. Cô bước ra khỏi một tòa nhà ở khu Vịnh Cửu Long (Kowloon Bay), dáng điệu vội vã.

Đây là lần hiếm hoi Mandy Lieu về Hong Kong, sau thời gian dài định cư nước ngoài. Kể từ khi chia tay Alvin Chau, Mandy Lieu đã chuyển đến Anh cùng các con để bắt đầu cuộc sống mới và tránh những chỉ trích dữ dội của dư luận vì là "tiểu tam". Tại Anh, Mandy tập trung quản lý điền trang Ewhurst ở Hampshire, nơi cô mua với giá 28 triệu bảng Anh (khoảng 290 triệu HKD). Cô được cho sống đời sống gần gũi thiên nhiên, tích cực chia sẻ các nội dung về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Mandy Lieu xuất hiện trên đường phố Hong Kong. Ảnh: Weibo

Theo HK01, năm 2019, lấy danh nghĩa chia tay, Alvin Chau bồi thường cho Mandy Lieu gần 38 triệu USD. Với số tiền này, cô mua một điền trang ở Anh, đưa các con sang đó sống. Trang viên nằm ở Ramsdell, Hampshire, Anh. Chủ nhân trước đây của nơi này là Công tước Wellington. Sau khi mua lại điền trang, Mandy Lieu từng bước biến trang viên thành một trang trại hữu cơ, một công viên với nhiều thú nuôi quý, hồ, rừng tự nhiên... thu hút khách du lịch đến tham quan. Cô cũng không một lần nào nhắc về Alvin Chau. Khi doanh nhân vướng lao lý, cô được cho bán căn hộ tình yêu - nơi hai người từng sống ở Macau, để góp phần giúp anh trả nợ. Hiện Alvin Chau vẫn ngồi tù.

Mandy Lieu mang dòng máu Trung Quốc và Mỹ, sinh ra ở Malaysia, từng là người mẫu Hong Kong sáng giá. Việc học múa ballet và chơi piano từ nhỏ đã mang đến cho cô sự duyên dáng lẫn khí chất nổi trội. Cô từng là gương mặt quảng cáo cho Dior, Olay và nhiều thương hiệu khác.

Mandy Lieu thời trẻ. Ảnh: HK01

Alvin Chau - bạn trai Mandy Lieu - là doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Macau, được mệnh danh "vua con" trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài, sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân. Ngoài ra, Alvin Chau còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Trước khi bị bắt, Alvin Chau là chủ tịch và giám đốc điều hành của Suncity Group Holdings Ltd. Anh gây ồn ào trong giới giải trí vì có vợ nhưng vướng vào cuộc tình với người mẫu, diễn viên Hong Kong Mandy Lieu. Anh có 7 con, trong đó một con trai với vợ đầu, hai con gái với vợ hiện tại và 4 con với người tình chân dài.

Năm 2024, Alvin Chau bị kết án 18 năm tù và cùng các bị cáo khác chịu phạt 24,8 tỷ HKD, trong phiên xử tại Macau.