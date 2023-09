Loạt thần tượng "thanh xuân của 8x, 9x": Westlife, Epik High, Eunjung (T-ARA) đến Việt Nam

Adex Kpop Super Concert 2023 diễn ra vào tối 26/09 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC - Quận 7, TP.HCM. Không chỉ có hai thành viên của EXO là Xiumin và Suho, đêm nhạc còn quy tụ các tên tuổi đình đám khác của làng nhạc Hàn như Ailee, Eunjung (T-ARA) hay Cherry Bullet.

Eunjung tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây đều là những thần tượng đi sâu vào ký ức của nhiều thế hệ 9x, đặc biệt là Eunjung hay Xiumin, Suho. Eun Jung được biết đến là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ đình đám một thời T-ara. Sau khi nhóm tan rã, ngôi sao sinh năm 1988 bắt đầu hoạt động solo và tạo dấu ấn nhất định qua hai album I’m Good và Good Bye.

Tại Việt Nam, ngoài những ca khúc nổi tiếng, nữ ca sĩ này còn được biết đến thông qua các vai diễn trong một vài bộ phim như: Bay Cao Ước Mơ, Vòng Xoay Định Mệnh, Giai Điệu Của Lời Nguyền...

Bên cạnh đó, HAY Glamping Festival trở lại mùa hai vào cuối tháng 9/2023, chào đón 2 cái tên lớn: Ronan Keating và nhóm Epik High. Ronan Keating là cựu thành viên nhóm nhạc Boyzone, nổi bật với các ca khúc đình đám như When You Say Nothing At All, If Tomorrow Never Comes, This I Promise You...

Hai cái tên nổi bật sẽ có mặt ở Hà Nội trong những ngày tới.

Với Epik High, đây là ban nhạc rap/hip hop của Hàn Quốc, bao gồm 3 thành viên vừa biết viết lời, vừa biết sáng tác và biên soạn nhạc: Tablo, Mithra Jin và DJ Tukutz. Nhóm được gọi là "biểu tượng hip-hop Hàn Quốc". Những ca khúc như Love Love Love, Fan, One, Fly, Umbrella,... đã trở thành ký ức thanh xuân đầy hoài niệm.

Cùng với đó, không thể không kể đến sự xuất hiện của Westlife trong thời gian tới. Nhóm nhạc từ Ireland sẽ trình diễn tại sân vận động Thống Nhất (TP. HCM) vào cuối tháng 11/2023. Đây là sân vận động lớn, có sức chứa tối đa 15 nghìn người.

Westlife "cháy vé" concert tại TP. HCM

Đêm nhạc "cháy vé" chỉ 30 phút sau khi mở bán, trở thành một trong những concert tiếp theo có thống kê ấn tượng trong năm 2023. Westlife bao gồm các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Đây là nhóm nhạc đình đám, đặc biệt nổi tiếng với khán giả Việt Nam vào thập niên 1990, 2000. Nhiều bài hát của nhóm phổ biến rộng rãi tại Việt Nam như My Love, I Lay My Love On You, Swear It Again,...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]