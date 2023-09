Ngỡ ngàng vì giá vé của Westlife khi so với các concert khác tại Việt Nam

Show của Westlife được chia thành 8 khu với 6 hạng vé điện tử. Điểm nhấn của show là việc 100% số vé được bán ra đều là ghế ngồi. Nhiều khán giả đùa rằng điều này đến từ việc Westlife hiểu rõ đối tượng khán giả của mình thuộc lứa 8x, 9x vốn không còn "đủ khả năng" để đứng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Sơ đồ giá và vị trí của các hạng vé trong show Westlife tại TP. HCM.

Đơn vị phát hành vé cũng công bố số lượng vé bán ra xấp xỉ 15 nghìn. Dù là một con số khá lớn, nhiều khán giả vẫn lo ngại về việc cạnh tranh vé, đặc biệt là khi mức giá tương đối "bình dân" khi so với mặt bằng chung của nhiều show khác.

Các khu vực vé chia thành 6 hạng, chia từ CAT1 cho đến CAT 6. Trong đó, vé rẻ nhất có giá 850 nghìn đồng. Các hạng còn lại lần lượt được bán với giá 1,2 triệu đồng, 2,1 triệu đồng, 3,1 triệu đồng và mức cao nhất là CAT 1 với 4 triệu đồng.

So sánh với một concert của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, mức giá này rẻ hơn ở những vé hạng thường, ngang bằng ở mức giá cao nhất. Thông tin này sau đó được nhiều khán giả chia sẻ. Chỉ với gần 2000 lượt tương tác, đã có hơn 1,6 nghìn bình luận được để lại. Nhiều người thậm chí đã "chốt đơn" cùng bạn bè ngay trong phần bình luận của bài viết thông báo giá vé.

"Boyband huyền thoại" Westlife sẽ trở lại Việt Nam vào 22/11.

Khán giả Y.C viết: "Không ngờ mức giá lại dễ chịu như vậy. 100% cháy vé đợt này rồi". Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này. Một số còn đặt lên bàn cân so sánh với các concert khác, nổi bật là concert của nhóm BLACKPINK hay đêm diễn của Charlie Puth tại Nha Trang.

Giá vé concert BLACKPINK tại Hà Nội vào cuối tháng 7/2023 dao động từ 1.200.000 VNĐ cho đến 9.800.000 VNĐ, chia làm 7 hạng ghế. Với show có mặt Charlie Puth, hạng phổ thông là vé đứng gần sân khấu chính gồm GA 1,2 và GA 3,4, lần lượt 2,5 triệu đồng và 1,5 triệu đồng một vé. Hạng VIP giá 4,5 triệu đồng với khán đài riêng, tặng kèm một đồ uống và một đồ ăn nhẹ.

So với một concert khác sẽ diễn ra vào tháng 10 là concert Rap Việt cũng được nhắc đến. Show này có giá vé dao động từ 750.000 đồng đến 5 triệu đồng cùng nhiều hạng vé - GA, VIP, VVIP, Fanzone. Khi đặt giá vé của Westlife bên cạnh những concert này, dễ dàng nhận thấy đây là con số dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

Đây là lần thứ hai nhóm nhạc Westlife đến Việt Nam để tổ chức đêm diễn.

Westlife bao gồm các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Đây là nhóm nhạc đình đám, đặc biệt nổi tiếng với khán giả Việt Nam vào thập niên 1990, 2000.

Vào năm 2011, Westlife đã tổ chức buổi diễn Gravity Tour tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Danh sách các ca khúc được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong show có thể kể đến Uptown Girl, When You're Looking Like That, Swear It Again, Flying Without Wings hay You Raise Me Up.

