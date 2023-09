Nhóm Westlife tổ chức concert tại TP. Hồ Chí Minh

Nhóm nhạc từ Ireland sẽ trình diễn tại sân vận động Thống Nhất (TP. HCM). Đây là sân vận động lớn, có sức chứa tối đa 15 nghìn người. Nhiều khán giả dự đoán lượng vé bán ra sẽ đạt xấp xỉ 10 nghìn vé.

Nhóm Westlife viết: "Việt Nam! Chúng tôi rất phấn khích được trở lại với chuyến lưu diễn Wild Dreams vào ngày 22/11/2023. Vé sẽ mở bán từ ngày 26/9".

Thông báo của nhóm Westlife.

Đây là lần thứ hai nhóm nhạc nam đình đám này đến Việt Nam để tổ chức đêm diễn. Năm 2011, Westlife đã hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả trong buổi diễn Gravity Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Giọng ca chính của nhóm là Shane Filan từng hai lần đến TP. HCM để biểu diễn, lần lượt vào các năm 2014 và 2017.

Sự trở lại này của Westlife khiến nhiều khán giả bồi hồi. Người dùng Facebook T.L bình luận ngay dưới bài viết thông báo của nhóm: "Các anh là kỷ niệm đẹp của những ngày trẻ. Lần này chắc phải vào TP. HCM một chuyến". Nhiều khán giả lập tức gắn thẻ những người bạn thân thiết để lập hội, rủ đi cùng nhau.

Nhiều người cho rằng Westlife cũng nên làm show tại Hà Nội, nhất là khi nhiều ngôi sao khác đều "cháy vé" ở thành phố này. Trong năm 2023, khán giả Việt đón nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế: Super Junior, Charlie Puth, BLACKPINK, rapper JESSI... đều từng trình diễn trên dải đất hình chữ S.

Concert BORN PINK của nhóm nhạc BLACKPINK phá nhiều kỷ lục về lượng khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng "cú nổ" này khiến các nghệ sĩ quốc tế dành nhiều sự quan tâm hơn đến thị trường VIệt Nam. Một người viết: "Mình để ý sau show của BLACKPINK thì nghệ sĩ nước ngoài đến biểu diễn ở Việt Nam nhiều hơn thì phải. Có lẽ sau show của BLACKPINK họ mới thấy khán giả Việt cuồng nhiệt như nào".

Westlife bao gồm các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Đây là nhóm nhạc đình đám, đặc biệt nổi tiếng với khán giả Việt Nam vào thập niên 1990, 2000. Nhiều bài hát của nhóm phổ biến rộng rãi tại Việt Nam như My Love, I Lay My Love On You, Swear It Again,...

Westlife được nhiều khán giả Việt gọi là "thanh xuân".

