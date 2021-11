Loạt sao "vụt sáng sau một đêm”: Người nổi tiếng, kẻ lao đao vì scandal

Dàn mỹ nhân này là minh chứng tiêu biểu cho kỳ tích “vụt sáng sau một đêm” ở showbiz Hàn.

Đôi khi chỉ nhờ một vai diễn, sự nghiệp các ngôi sao đã sang trang mới rực rỡ, thậm chí vươn lên thành ngôi sao toàn cầu. Jung Ho-yeon, Seo Ye-ji… chính là minh chứng tiêu biểu cho kỳ tích “vụt sáng sau một đêm” ở showbiz Hàn. Vai diễn thành công giúp dàn mỹ nhân dưới đây được săn đón, nhưng lại có người vướng phải scandal khiến sự nghiệp vừa khởi sắc gần như sụp đổ trong phút chốc.

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Squid Game - Phim truyền hình sinh tồn xứ kim chi đã trở thành phim được xem nhiều nhất Netflix với 111 triệu lượt xem, được cả người hâm mộ và giới phê bình công nhận. Độ phổ biến của "hiện tượng toàn cầu" cũng như màn thể hiện ấn tượng từ nữ chính Jung Ho-yeon khi đảm nhận vai Kang Sae-byeok (Người chơi 067) giúp cô bước thẳng lên hàng ngũ sao quốc tế. Tài khoản Instagram của cô nàng tăng hơn 13 triệu lượt theo dõi trong vòng chưa đầy 3 tuần và trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất, theo Business Insider.

Đáng nói, sự xuất hiện trong Squid Game cũng đánh dấu màn chào sân trong lĩnh vực điện ảnh của diễn viên 27 tuổi. Trước đó, cô đã gắn bó khoảng 10 năm với các sàn diễn thời trang lớn nhỏ, là siêu mẫu đình đám Hàn Quốc. Hiện sao nữ họ Jung có đến 21,4 triệu lượt theo dõi Instagram, bỏ xa Song Hye Kyo hay Lee Sung Kyung. Cô còn được nhà mốt danh giá Louis Vuitton thông báo bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu. Như vậy, Jung Ho-yeon đã gặt hái quả ngọt nhanh chóng chỉ với vai diễn đầu tiên trong đời.

Seo Ye-ji (Điên thì có sao)

Bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2013, Seo Ye-ji đóng chính trong các phim truyền hình như Save Me (2017) và Lawlessyers (2018). Tuy nhiên, phải đến vai “điên nữ” Ko Moon-young trong Điên thì có sao, người đẹp mới vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Nhờ diễn xuất ấn tượng trong tác phẩm ăn khách, Seo Ye-ji nhận đề cử cho những giải thưởng danh giá và trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2020.

Năm 2021, khi sự nghiệp đang thăng hoa, lùm xùm thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, khiến tài tử cư xử thô lỗ với bạn diễn hồi năm 2018 bất ngờ nổ ra khiến Seo Ye-ji lao đao vì bị khán giả tẩy chay. Từ đây, nhiều câu chuyện xoay quanh học vấn, cách hành xử trong quá khứ của cô cũng bị “đào” lại. Hình tượng “điên nữ” đình đám bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị mất vai trong dự án lớn cũng như bị loạt nhãn hàng quay lưng.

Ồn ào những tưởng đã chôn vùi sự nghiệp chớm nở khi diễn viên 31 tuổi phải lui về ở ẩn. Song tháng 9 vừa rồi, truyền thông Hàn đưa tin Seo Ye-ji đã được đài tvN mời đóng vai chính cho dự án phim truyền hình về giới thượng lưu Eve's Scandal.

Lee Ji-ah (Thái vương tứ thần ký)

Năm 2007, Lee Ji-ah thủ vai Sujini trong phim truyền hình có kinh phí khủng The Legend (Thái vương tứ thần ký), đóng cùng tài tử hạng A - Bae Yong-joon. Từ một diễn viên vô danh, người đẹp trở thành siêu sao gần như chỉ sau một đêm nhờ tham gia bom tấn cổ trang.

Sau vai diễn đầu tay thành công, Lee Ji-ah khiến bao người ghen tỵ với mối tình ngọt ngào bên nam thần Jung Woo Sung. Tháng 4/2011, báo chí xứ Hàn bỗng rầm rộ đưa tin sao nữ họ Lee đệ đơn kiện “Huyền thoại âm nhạc” Seo Taiji liên quan đến vấn đề phân chia tài sản, đòi tiền chu cấp và cả hai đã có cuộc hôn nhân bí mật suốt 9 năm kể từ năm 1997. Lùm xùm tình cảm làm danh tiếng Lee Ji-ah tụt dốc, mối tình với Jung Woo Sung cũng tan vỡ.

Năm 2017, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm gián đoạn với phim My Mister. Năm 2020, tên tuổi cô lần nữa bùng nổ nhờ đóng chính trong siêu phẩm Cuộc chiến thượng lưu.

Han So-hee (Thế giới hôn nhân)

Gia nhập showbiz năm 2016, Han So-hee xuất hiện lần đầu trong các MV K-pop và làm mẫu cho một số thương hiệu nhưng phải đến vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân, tên tuổi người đẹp mới được biết đến rộng rãi.

Với thành công từ tác phẩm, Han So-hee đã giành được một số giải thưởng quan trọng bao gồm giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Korea First Brand Awards và giải Diễn viên tân binh của năm tại Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á. Cô cũng được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56. Ở lĩnh vực quảng cáo, sao trẻ vượt các tiền bối như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun để giành ngôi “nữ hoàng quảng cáo” nửa đầu năm 2020.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim hành động My Name, Han So Hee đang cho thấy nỗ lực thoát mác “bình hoa di động” vì diễn xuất ngày càng lên tay.

