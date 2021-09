Những màn bắt cóc "giả trân": Mỹ nhân ngậm giẻ như bông, kẻ bị trói cũng như không

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 10:50 AM (GMT+7)

Những "hạt sạn" này đã ít nhiều làm cho các phim cổ trang Hoa ngữ dưới đây mất đi kịch tính.

Cảnh bắt cóc trên phim thường khiến khán giả có cảm giác lo sợ, hoang mang bởi tính mạng của nhân vật gặp nguy hiểm. Thế nhưng, nhiều cảnh bắt cóc trong phim Hoa ngữ lại khiến khán giả ngán ngẩm bởi những lỗi hết sức ngớ ngẩn.

Cúc Tịnh Y

Với lợi thế gương mặt sang chảnh, thoát tục, Cúc Tịnh Y luôn được ưu ái giao cho những vai diễn tiểu thư đài các. Trong "Như Ý Phương Phi", Cúc Tịnh Y vào vai Phó Dung, nhị tiểu thư trong một gia đình thế gia kim hoàn, tính tình thì tinh nghịch và tăng động do được nuông chiều từ bé. Tuy vẫn xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô không được đánh giá cao, dẫn đến một loạt phân đoạn gây tranh cãi và khó thuyết phục khán giả.

Cúc Tịnh Y diễn cảnh bị bắt cóc "giả trân" gây tranh cãi.

Trong cảnh bị bắt cóc, nhân vật Phó Dung đã bị hung thủ bỏ khăn vào miệng để khống chế, khiến cô không thể nói chuyện hay kêu cứu được. Điều đáng nói là miếng bông này vô cùng nhỏ, chỉ cần hé miệng thôi cũng đã có thể rơi ra, chứ đừng nói là được dùng trong một vụ bắt cóc giết người. Hơn nữa, khán giả còn phát hiện miếng giẻ mà Cúc Tịnh Y sử dụng giống hết miếng bông trang điểm.

Trong một diễn biến khác, Cúc Tịnh Y lại khiến khán giả “ngán ngẩm" với cảnh trói mà như không, chỉ cần nhẹ nhàng rút tay ra là có thể thoát được.

Bên cạnh đó, người xem hoàn toàn không thể cảm nhận được sự hoảng loạn, sợ hãi trong ánh mắt của Cúc Tịnh Y mà chỉ thấy sự gượng gạo. Chỉ với phân cảnh này, khán giả có thể dễ dàng nhận ra sơ suất trong khâu chuẩn bị của ê-kíp. Có vẻ như đoàn làm phim đã chuẩn bị quá nhiều về trang phục cũng như ngoại hình của các diễn viên mà hoàn toàn bỏ qua tầm quan trọng của diễn xuất và những đạo cụ đi kèm.

Chu Khiết Quỳnh

Bộ phim "Hữu Phỉ" của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác vừa lên sóng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả. Bộ phim nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Nếu như diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá cao, thì những tình tiết sến sẩm, kỹ xảo "phèn chua" chính là điểm trừ của "Hữu Phỉ". Đặc biệt là phân cảnh bị anh trai Lý Thịnh trói lại vô cùng "giả trân" của nữ phụ Chu Khiết Quỳnh.

Phân cảnh bị anh trai Lý Thịnh bịt miêng của nữ phụ Chu Khiết Quỳnh giống hệt màn bắt cóc của Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi.

Ở cảnh quay này, Chu Khiết Quỳnh bị kẻ bắt cóc trói chặt và nhét giẻ vào miệng. Thực tế, đó chỉ là miếng khăn được gấp lại, nữ diễn viên cũng chỉ ngậm hững hờ. Trong tình huống này, ai cũng có thể tự thoát thân nhưng cô nàng lại có biểu cảm khó khăn, đứng im chịu trận.

Phạm Băng Băng

"Võ Tắc Thiên truyền kỳ" là bộ phim truyền hình Trung Quốc được đầu tư lớn, kinh phí lên tới 300 triệu NDT (khoảng 1050 tỷ đồng), với bối cảnh phim và trang phục được xây dựng, thiết kế rất cầu kỳ. Ngay khi hoàn thành, Đài truyền hình Hồ Nam đã mời cô bán bản quyền với giá cao. Phạm Băng Băng không hề kiêng nể và đề nghị con số khủng cho một dự án phim lịch sử, 200 triệu NDT (hơn 680 tỷ đồng) cho 96 tập phát sóng.

Ở cảnh quay này, Võ Như Ý (Phạm Băng Băng) bị xiết phần cổ phía trên.

Một điểm khác khiến Võ Mỵ Nương truyền kỳ ăn khách là cách tạo dựng nhân vật, lý giải nội dung khá dễ hiểu, giúp nhân vật đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên sau khi lên sóng, bộ phim đã bị chỉ trích vì có quá nhiều “sạn”, thể hiện sự cẩu thả của ê-kíp sản xuất.

Thế nhưng vết hằn lại ở một vị trí khác biệt.

Cụ thể trong phim, khi nữ chính Võ Mị Nương do Phạm Băng Băng thủ vai bị tra tấn, hành hạ vô cùng dã man. Theo đó, Võ Mị Nương đã bị siết cổ bằng một cọng dây thừng đến nghẹt thở. Thế nhưng, ở bối cảnh sau đó, vết dây thừng trên cổ Võ Mị Nương lại ở một vị trí khác so với ban đầu.

Ngoài ra, ở tập phim Võ Mĩ Nương theo Hoàng đế Lý Thế Dân xuất cung săn bắn, Võ Mị Nương bị tên thích khách ám sát. Từ khoảnh khắc Võ Mị Nương bị bắn vào vai bên phải, bỗng phút chốc khi chuyển cảnh, cây tên đã đâm vào vai bên trái của nàng.

Dương Mịch

Năm 2011, bộ phim "Cung Tỏa Tâm Ngọc" phát sóng tạo nên thành công lớn, gây tiếng vang khắp châu Á. Có thể nói, đây là một trong số những bộ phim xuyên không được chú ý nhất màn ảnh Hoa Ngữ. Dù dính phải kiện tụng vì đạo nhái "Bộ Bộ Kinh Tâm" nhưng cũng không thể phủ nhận, "Cung Tỏa Tâm Ngọc" thật sự thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhờ bộ phim này mà nữ diễn viên chính của phim là Dương Mịch đã "một bước thành sao".

Dương Mịch bị bịt miệng giống như đeo khẩu trang.

Tuy bộ phim tạo ấn tượng tốt về nội dung nhưng khán giả cũng phát hiện những "hạt sạn" do sơ xuất của ê-kíp sản xuất. Trong phim, nhân vật của Dương Mịch đảm nhận bị bắt cóc và bị che miệng lại không thể kêu cứu được. Thế nhưng, khán giả nhanh chóng nhận ra chiếc khăn được bịt miệng của Dương Mịch giống như chiếc khẩu trang. Dường như nó chỉ có tác dụng che mặt chứ không đến mức không thể kêu cứu được.

Chỉ cần thu gọn tay vào một chút, Dương Mịch có thể rút tay ra khỏi còng một cách dễ dàng.

Mặc dù là ngôi sao hạng A với nhiều vai diễn ấn tượng, Dương Mịch vẫn không ít lần chưa hóa thân trọn vẹn nhân vật của mình. Khi góp mặt trong bộ phim Holding Love, nữ diễn viên gây hoang mang khi bị trói một tay bằng chiếc còng đặc biệt, vừa to, vừa rộng, có thể dễ dàng thoát ra được chỉ trong vòng "một nốt nhạc".

Viên San San

"Cung tỏa liên thành" được xem như phần 3 của series Cung tỏa đình đám. Phim lấy bối cảnh đời nhà Thanh, dưới sự trị vì của Hoàng đế Càn Long. Viên San San vào vai Liên Thành, tiểu thiếp của Hằng Thái (Lục Nghị đóng). Ngoài dàn diễn viên trẻ, bộ phim còn có sự góp mặt của ngôi sao "gạo cội" Thang Trấn Nghiệp và “Bạch Cốt Tinh” Hàn Tuyết cùng nàng “Triệu Mẫn” – Giả Tịnh Văn.

Viên San San bị trói một cách lỏng lẻo, chỉ cần cử động có thể thoát ra được.

Trong một phân đoạn khi Liên Thành bị bắt cóc và trói tại gốc cây chờ chôn sống. Khán giả tinh ý nhận ra dây thừng trói cô nàng thay đổi số lượng dây quấn theo cảnh quay. Ban đầu, cô bị trói bởi 3 vòng dây nhưng khi chuyển cảnh lại chỉ còn 2 vòng. Chưa kể, những vòng dây này được trói rất lỏng lẻo, chỉ cần cử động là có thể thoát thân.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng hiện đang là một cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ với danh sách phim tham gia lên tới con số hơn 100. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 4 tuổi, tỏa sáng với phim truyền hình "Người đàn ông tuyệt vời " và khẳng định tài năng qua hàng loạt tác phẩm đình đám khác.

Một cảnh phim nhân vật Quan Hiểu Đồng bị trói nhưng còng tay có cũng như không.

Những vai diễn tiếp theo của Quan Hiểu Đồng đã đem lại thành công cho sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất năm 2015 tại Lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển, Nữ diễn viên triển vọng năm 2016 tại Liên hoan phim Điện ảnh Quốc tế Macao, Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2016 tại Liên hoan phim Truyền hình Quốc tế Macao.

Mặc dù được trao nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng diễn xuất của Quan Hiểu Đồng nhiều lần được khán giả đánh giá chưa thật sự làm nổi bật. Trước đó, Quan Hiểu Đồng cũng từng khiến khán giả "bóc sạn" trong cảnh bị trói ở bộ phim "Cửu Châu Thiên Không Thành". Theo đó, nhân vật nữ chính do Quan Hiểu Đồng đóng chính bị bắt và trói bằng dây xích. Tuy nhiên, vòng dây xích lại quá to so với cổ tay Quan Hiểu Đồng nên khi nhìn vào thì giống cô nàng đang đặt tay vào vòng xích hơn là bị bắt.

