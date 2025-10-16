Kay Trần dễ giẫm vào vết xe đổ

Kay Trần mất gần 3 năm để thoát khỏi cái bóng Sơn Tùng M-TP, bắt đầu được khán giả đón nhận khi anh tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ bắt tay với SlimV, đạo diễn Kiên Ứng, tung MV Gọi cháy máy ở giữa thời điểm đường đua Vpop nóng lên.

Giọng ca sinh năm 1994 vẫn miệt mài tìm một bản hit để khẳng định bản thân, vượt qua cái bóng của các sản phẩm thành công trong quá khứ như Phía sau em. Song, nghịch lý xảy ra với Kay Trần suốt 3 năm qua, khi anh là tên tuổi hot trên mạng nhưng các lần ra mắt sản phẩm đều không được đón nhận nhiều. Lần này, MV Gọi cháy máy khởi động chậm và khó có tiềm năng bứt phá thành hit.

Nỗ lực của Kay Trần chưa giúp MV Gọi cháy máy gây sốt.

Thay đổi của Kay Trần

Sau ngày chia tay Sơn Tùng M-TP, Kay Trần phát hành 4 MV gồm U mê em, Love Like That, Từng lời anh chôn dấu và Đường vào tim em. MV U mê em khởi đầu tốt nhưng không tăng trưởng view ổn định. Ba MV tiếp theo của nam ca sĩ đều nhanh chóng chìm vào dĩ vãng, không hút nổi một triệu view.

Kay Trần là cái tên có độ lan tỏa trên mạng. Ở từng sản phẩm, nam ca sĩ được hậu thuẫn bởi ê-kíp phát hành nhạc "mát tay" trên thị trường, đều có chiến lược quảng bá đa nền tảng. Song, chừng đó không đủ để cứu các bài nhạc nhạt nhòa của Kay Trần dù nam ca sĩ liên tục đổi mới màu sắc.

Kay Trần thử qua từ Rn'B chill đến Trap Rn'B và Moombahton, cả 3 bài trước đó có vấn đề chung nằm ở lyrics thiếu chiều sâu. Và Kay Trần khiến khán giả dễ liên tưởng đến cá tính âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

Trở lại đường đua với MV Gọi cháy máy, Kay Trần đã thức tỉnh. Anh không còn tự sáng tác bài nhạc. Hỗ trợ cho Kay Trần là bàn tay kinh nghiệm của producer SlimV, cùng công đoạn sản xuất MV được đầu tư mạnh tay hơn. Để đưa cá tính âm nhạc bứt phá, Kay Trần tìm đến House với điểm nhấn là đoạn drop đánh vào xu hướng người nghe nhạc TikTok.

Trên sân khấu Anh trai say hi, Kay Trần cho thấy thế mạnh về performance (trình diễn. Chất giọng Kay Trần hợp để hát nhạc House có tiết tấu nhanh. Điểm sáng của ca khúc Gọi cháy máy nằm ở tuyến giai điệu catchy (bắt tai). Các yếu tố còn lại của sản phẩm, về bản phối, cách delivery giọng hát của Kay Trần đều không nổi trội.

SlimV góp mặt trong sản phẩm nhưng không phải là producer trực tiếp phối khí. Bản phối Gọi cháy máy xử lý tốt ở phần verse, đến hook và build up (dồn năng lượng) để đẩy vào drop. Song, drop của Gọi cháy máy không thật sự ăn nhập vào tổng thể. Giai điệu chính của drop được xử lý bằng vocal chop, đi sang ngang và trôi tụt đến cuối.

Từ sau drop 1, nửa cuối bài Gọi cháy máy không còn đặc sắc. Sẽ tốt hơn cho người nghe nếu xem MV, kết hợp âm nhạc và hình ảnh. Còn nhìn từ góc độ một sản phẩm âm nhạc thuần túy, Gọi cháy máy không có nhiều yếu tố nghe lại. Thực tế là sau 3 ngày phát hành, sự đón nhận của khán giả cho MV mới của Kay Trần đều thấp ở mọi nền tảng.

Kay Trần vẫn mòn mỏi tìm bản hit.

Hai mặt của nhạc House

Theo xu hướng nhạc Việt hiện tại, House là một trong những cảm hứng mới, với nhiều khán giả là màu sắc thời thượng. Từ sức lan tỏa của TikTok, House giúp nhiều ca khúc lan tỏa mạnh mẽ. Trong số đó, một loạt bài hát, có thể là bản hit hoặc kém sức hút, khi là phiên bản House thành hiện tượng trên TikTok.

Sản xuất một ca khúc House rõ ràng là thứ dễ khiến ca sĩ mê mẩn. Nếu thành công với nhạc House, ca sĩ Việt sẽ đạt được nhiều mục đích, khi dễ tạo xu hướng trên TikTok và sẵn sàng mang trọn vẹn ca khúc lên các sân khấu biểu diễn, dù là Concert hay Festival. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của House là cái bẫy có thể kéo sập bất cứ ai.

Trước Kay Trần, nhạc Việt có một bài học từ MV Heyyy của Soobin. Năm 2023, Soobin gây ngỡ ngàng khi tìm đến House, với chất nhạc đậm màu TikTok. SOOBIN đầu tư mạnh cho MV, dồn tất tay để quảng bá với tham vọng tạo nên điệu nhảy thịnh hành và đưa thứ âm nhạc này xuất hiện khắp nơi trên TikTok.

Trước khi Soobin tung ca khúc Heyyy, thực tế trên thị trường nhạc Việt cho thấy House là thứ âm nhạc dễ tạo trend ở TikTok. Nhưng khi là một sản phẩm âm nhạc độc lập, bài bản, chưa chắc House giúp ca sĩ thành công. Heyyy của Soobin thành "bom xịt" vì tham vọng muốn bài nhạc thành hit và vừa tạo trend, song sự thật lại là sản phẩm nửa vời.

MV Gọi cháy máy của Kay Trần chỉ hút hơn 200.000 view tính riêng nền tảng YouTube. Tương tự loạt sản phẩm trước, Kay Trần vẫn chen chân vào top trending ở YouTube. Nhưng sau 3 ngày, sức hút của sản phẩm từ nam ca sĩ chững lại, không thể leo lên vị trí cao hơn và từ từ mất hút.

Gọi cháy máy liệu thành công hay thất bại, vẫn là ẩn số khi ca khúc vẫn còn thời gian quảng bá và đang tìm đường chen chân vào TikTok. Song, với tình hình hiện tại của thị trường, Kay Trần lại chậm hơn đối thủ một nhịp và khả năng lội ngược dòng rất thấp.

Nhạc Việt đang sôi sục vì rap. Loạt rapper Việt đã lên nhạc để tấn công nhau, xen kẽ các sản phẩm độc lập có sức hút cao, đang thống trị đường đua trending. Bên cạnh đó, các bản nhạc từ Anh trai "say hi" đồng loạt đổ bộ. Sau một tuần, nếu MV của một ca sĩ không thể vượt mốc một triệu view và vào top 5 trending, khả năng thành hit cực kỳ mong manh.