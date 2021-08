Lộ hậu trường hiếm, "người nhện" không còn bay vút lên nhờ sợi tơ

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 04:00 AM (GMT+7)

Ít ai biết đằng sau những cảnh quay đẹp mắt đó là sự cố gắng của hàng trăm con người cùng máy móc, kỹ xảo.

Những bộ phim bom tấn Hollywood luôn mang lại cho khán giả những cảnh quay đẹp mắt và đầy cảm xúc. Thế nhưng ít ai biết đằng sau đó là sự cố gắng của hàng trăm con người cùng máy móc, kỹ xảo.

"Kẻ Hủy Diệt" ra rạp vào ngày 26 tháng 10 năm 1984, nó đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tại các phòng vé trên khắp thế giới. Sau nhiều năm ra mắt, "Kẻ Hủy Diệt" vẫn có sức hút lớn và được mệnh danh là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Nam diễn viên gốc Áo Schwarzenegger thủ vai Kẻ hủy diệt (Người máy hủy diệt) là một sát thủ người máy sinh học với sức mạnh gần như không thể bị đánh bại. Để vào vai này, anh phải mất hàng tiếng đồng hồ ngồi hóa trang.

Nhìn vào những hình ảnh này có thể thấy sự tỉ mỉ của đoàn làm phim đối với từng nhân vật, cảnh quay.

Melissa McCarthy trên phim trường "Thunder Force". Khác với hình ảnh bê xe bus khổng lồ trên phim, ở hậu tường nữ diễn viên Melissa McCarthy chỉ chạm vào khung sắt.

Melissa McCarthy ở trên xe như thế nào ở hậu trường?

Trong "The Fifth Element (1997)", Bruce Willis đã ở trong khung cảnh chuyển động này trong cảnh taxi với sự hỗ trợ của rất nhiều máy móc, dây rợ xung quanh.

Tom Hanks trong "News of the World (2020)" cưỡi ngựa đi quanh phố phường nhưng sự thật thì những tòa nhà, người đi lại đó đều là sản phẩm của kỹ xảo.

Michael Shannon đã ném chiếc xe trên phim trường "Man of Steel (2013)" nhưng sự thật chẳng có chiếc xe nào cả mà thay vào đó là một khung sắt.

Henry Cavill đang chuẩn bị cho vai diễn trong "The Witcher (2019)" với sự hỗ trợ của nhiều nhân viên hóa trang.

Cảnh cuối cùng của "Spider-Man: Far from Home (2019)" không hề "phiêu" như trên phim. Hóa ra người nhện chẳng hề bay bằng tơ mà nhờ vào dây cáp xung quanh người. Cũng không phải bế cô bạn gái bay qua các tòa nhà cao tầng mà chỉ đứng một chỗ và nhờ vài công nghệ.

Steven Spielberg trước ống kính trong phim trường "Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)". Chẳng có cảnh treo ở vách núi chênh vênh nào như khán giả vẫn xem.

Đây là cách một trong những cảnh của "The Crown", cung điện cùng hàng loạt người dân đang lắng nghe chỉ là sản phẩm của công nghệ.

Nguồn: http://danviet.vn/lo-hau-truong-hiem-nguoi-nhen-khong-con-bay-vut-len-nho-soi-to-502021168359384...Nguồn: http://danviet.vn/lo-hau-truong-hiem-nguoi-nhen-khong-con-bay-vut-len-nho-soi-to-5020211683593841.htm