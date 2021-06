Xoay quanh câu chuyện gia đình trong phim truyền hình đang phát sóng trên VTV3 “Hãy nói lời yêu”, nhân vật Trâm “tiểu tam” khiến khán giả chỉ trích. Vì tình yêu, Trâm xen vào chuyện vợ chồng của ông Tín (NSND Trọng Trinh) dù khi đó ông Tín mâu thuẫn với người vợ độc đoán nhưng ông chưa ly hôn vợ. Khi bị mất đi đứa con của mình với người tình, Trâm vô cùng đau khổ. Đảm nhận vai diễn “tiểu tam” trong phim là nữ diễn viên Trúc Mai. Cô từng gây ấn tượng với những vai diễn trong phim Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Tháng 13… Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân (sau viết tắt là CAND). Cô nên duyên với ông xã là một chiến sĩ công an, về công tác tại phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương. Tới tháng 5/2020, cô trở lại với Nhà hát CAND với vai trò diễn viên sân khấu. Sự trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian vắng bóng khiến Trúc Mai vừa lạ vừa quen với khán giả.