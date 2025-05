Victor Vũ ngược dòng thắng Lý Hải

Tính đến ngày 14/5, tổng doanh số của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đạt 210 tỷ đồng, chính thức vượt doanh thu của Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Mọi chỉ số của Thám tử Kiên đều áp đảo gấp đôi so với phim của Lý Hải. Cụ thể, phim của Victor Vũ bán gần 45.000 vé/2.500 suất, thu 2,7 tỷ đồng. Lật mặt 8 bán được 25.000 vé/1.800 suất chiếu, thu 1,4 tỷ đồng.

Sau khi Thám tử Kiên vượt doanh số tổng của Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Victor Vũ thắng hoàn toàn trong cuộc đua phim lễ 30/4 năm nay.

Lúc mới ra rạp, Lật mặt 8 áp đảo suất chiếu, có lúc hơn 5.000 suất/ngày, trong khi Thám tử Kiên chỉ được xếp khoảng 2.000-3.000 suất chiếu. Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ, cuộc đua bỗng đảo chiều.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng thua Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu trong cuộc đua doanh thu lễ 30/4-1/5.

Lượng vé bán ra và doanh thu trong ngày của Thám tử Kiên tăng mạnh. Từ khoảng cách vài chục tỷ đồng, phim của Victor Vũ dần rút ngắn khoảng cách doanh số với tác phẩm của Lý Hải và vượt lên ngoạn mục.

Lý giải thành công của Victor Vũ, chuyên gia truyền thông cho biết Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu không có ngôi sao nổi bật, không truyền thông rầm rộ nhưng vẫn thắng nhờ kịch bản, yếu tố điện ảnh.

“Thị hiếu khán giả ngày càng tinh tế hơn. Họ mong muốn thưởng thức những bộ phim có câu chuyện hấp dẫn, cách kể hiện đại và chỉn chu về mặt điện ảnh. Đó là tín hiệu tích cực, buộc nhà làm phim không ngừng nâng cấp chất lượng tác phẩm chinh phục người xem”, chuyên gia nói với Tiền Phong.

Doanh thu hơn 210 tỷ đồng giúp Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu trở thành phim ăn khách nhất của Victor Vũ. Trước đó, Mắt biếc (2019, thu 180 tỷ đồng) giữ thành tích tác phẩm có doanh thu cao nhất của đạo diễn.

Theo sau Thám tử Kiên và Mắt biếc là Người vợ cuối cùng (2023, 100 tỷ đồng), Quả tim máu (2014, 86 tỷ đồng) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015, 78 tỷ đồng).

Trong khi đó, Lật mặt 8 là bước lùi của Lý Hải về mặt doanh thu, sau thành tích của Lật mặt 6 (hơn 300 tỷ đồng) và Lật mặt 7 (482,7 tỷ đồng - top 2 phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời).

Chuyên gia Ân Nguyễn đánh giá Lý Hải xây dựng phong cách riêng là những câu chuyện gần gũi, khiến số đông đồng cảm. Nhưng sau 7 phần phim, Lật mặt 8 có cách kể chuyện an toàn, dễ đoán và thiếu đột phá so với phần trước. Đây là một trong những lý do khiến Lật mặt 8 bị áp đảo doanh thu sau 5 ngày nghỉ lễ.