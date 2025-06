Lauren Sanchez: Từ phóng viên mắc chứng khó đọc đến vợ tỷ phú Jeff Bezos

Thời trẻ, Lauren Sanchez là một phóng viên truyền hình đầy triển vọng. Cô khao khát thành công trong ngành sau nhiều năm vật lộn với chứng khó đọc và bị từ chối công việc mơ ước tại The View. Ở tuổi 55, Sanchez hiện vượt xa những điều cô mơ ước. Cô chuẩn bị kết hôn với người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, tại đám cưới xa hoa ở Venice, Italy. Hôn lễ được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ" này sẽ có sự tham dự của nhiều ngôi sao Hollywood.

Vậy làm thế nào Sanchez từ một phóng viên gặp nhiều trắc trở lại trở thành một người giao thiệp với cả giới thượng lưu của Hollywood? Mối tình với Jeff Bezos chắc chắn đã củng cố vị thế của cô, nhưng con đường vươn lên đỉnh cao của Lauren Sanchez thực sự bắt đầu từ rất lâu trước khi họ gặp nhau.

Lauren Sanchez thời sinh viên. Ảnh: Sel Popple

Sinh ra tại Albuquerque, New Mexico, từ nhỏ Lauren Sanchez mong muốn trở thành phát thanh viên. Tuy nhiên, do chứng khó đọc, cô từ bỏ giấc mơ đó và theo đuổi sự nghiệp hàng không sau khi tốt nghiệp trung học. Cô chuyển đến Los Angeles để ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, Sanchez bị từ chối vì "quá béo" để làm tiếp viên, mặc dù chỉ nặng gần 55 kg.

Nhưng Lauren Sanchez không bỏ cuộc. Cô quay trở lại với ngành báo chí và nhanh chóng thăng tiến. Cô bắt đầu tại một hãng tin nhỏ ở Phoenix, Arizona, trước khi chuyển đến Extra, sau đó là Fox Sports Net và Good Day LA.

Hiện tại, Sanchez dành phần lớn thời gian cho các hoạt động từ thiện và là phó chủ tịch của Bezos Earth Fund - một tổ chức do Jeff Bezos thành lập, chuyên "chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên". Gần đây, cô cũng xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tay mang tên Flynn, The Fly Who Flew và ra mắt công ty sản xuất Adventure & Fellowship. Ngoài ra, Sanchez lấy bằng lái máy bay trực thăng vào năm 2016 và có niềm đam mê mãnh liệt với việc bay lượn.

Lauren Sanchez khi đi thi tuyển làm tiếp viên hàng không (trái) và khi làm phóng viên (phải). Ảnh: DM

Nhờ tính cách sôi nổi và công việc phát triển trong lĩnh vực truyền thông, Lauren Sanchez dần dần hòa nhập vào thế giới người nổi tiếng. Trước khi gặp Jeff Bezos, cô từng yêu đương với nhiều ngôi sao, bao gồm một diễn viên, hai vận động viên nổi tiếng và một giám đốc điều hành của một công ty quản lý tài năng lớn. Nhưng phải đến khi mối tình của Sanchez với Jeff Bezos được tiết lộ vào năm 2019, cô mới thực sự trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Bạn trai đầu tiên của Sanchez là phát thanh viên thể thao Rory Markas. Cả hai gặp nhau khi cô thực tập tại một đài truyền hình ở Los Angeles trong thời gian học đại học. Hai người thậm chí đã đính hôn, nhưng theo Page Six, Sanchez chia tay Rory sau khi đổi việc.

Sau đó, cô bắt đầu hẹn hò với ngôi sao NFL Anthony Miller sau khi hai người gặp nhau tại Super Bowl 1996. Lúc đó, Miller đang chơi cho Denver Broncos và Sanchez là một phóng viên truyền hình đang lên. Họ ở bên nhau 4 năm và đính hôn được 1,5 năm trước khi Anthony tuyên bố rằng Lauren "đá" anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail hồi tháng 1/2019, ngôi Sao NFL chia sẻ về mối tình cũng như chuyện chia tay của họ, cáo buộc rằng Lauren ngoại tình. "Tôi không thể thực sự tin tưởng cô ấy. Cô ấy lăng nhăng với nhiều gã khác và lừa tôi. Tôi phát hiện ra khi xem nhật ký của cô ấy. Sau khi chia tay, tôi còn biết nhiều hơn thế nữa".

Anh cũng nhận xét Lauren là người "tiết kiệm" và thậm chí "keo kiệt", đồng thời nói thêm: "Cô ấy muốn tôi trả tiền cho mọi thứ. Cô ấy kiếm được nhiều tiền khi đó, làm phóng viên cho Extra và Fox Sports News, nhưng cô ấy không thích trả tiền". Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với Lauren phản bác lại tuyên bố của Anthony, khẳng định với Daily Mail rằng chính Miller mới là người không chung thủy. Những người này cũng gọi vận động viên là "kẻ cơ hội" vì lên tiếng ngay sau khi chuyện tình của Lauren với Jeff được tiết lộ.

Sanchez thời bên Tony Gonzalez. Ảnh: BEI

Sau khi chia tay Anthony, Lauren bắt đầu mối quan hệ với cầu thủ bóng đá Tony Gonzalez. Họ có với nhau một con trai, Nikko Gonzalez, vào năm 2002, trước khi chia tay. Sau đó, cô được cho là hẹn hò với nam diễn viên Henry Simmons, nhưng để lộ rất ít thông tin về mối tình này.

Tiếp theo, Lauren quen người đại diện Hollywood và đồng sáng lập công ty quản lý tài năng Endeavour, Patrick Whitesell. Hai người kết hôn vào năm 2005 và có với nhau một con trai, Evan Whitesell, vào năm 2006 và một con gái, Eleanor Whitesell, vào năm 2008. Họ ở bên nhau hơn một thập kỷ cho đến đầu năm 2019.

Chồng cũ Patrick được cho chính là người giới thiệu Sanchez với Bezos.

Dù không rõ chính xác khi nào họ bắt đầu qua lại, mối tình của Sanchez và Jeff Bezos lần đầu tiên bị National Enquirer phanh phui vào tháng 1/2019, khi cả hai đều vẫn còn trong hai cuộc hôn nhân khác nhau. Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, tỷ phú Jeff Bezos ly hôn người vợ hơn 25 năm và là mẹ của 4 đứa con của mình, MacKenzie Scott, đồng thời Lauren cũng bỏ chồng, Patrick.

Về việc Jeff và Lauren gặp nhau như thế nào, người ta nói rằng chính chồng của Lauren, Patrick, là người đầu tiên giới thiệu hai người tại một bữa tiệc của Amazon studios cho bộ phim Manchester By the Sea vào năm 2016. Sau đó, nhóm sản xuất của cô được thuê để quay phim cho công ty tên lửa của Jeff, Blue Origin, vào năm 2018. "Patrick và Lauren giao lưu với Jeff Bezos và vợ ông ấy trong vài năm, vì cả hai cặp đều có nhà ở Seattle. Sau đó, Lauren được thuê để làm việc trong một dự án của Jeff, Blue Origin, một công ty phóng tên lửa vũ trụ. Cô ấy quay những cảnh trên không cho Jeff", một nguồn tin nói với Page Six.

Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott (trái). Bên phải là Lauren Sanchez và chồng cũ Patrick Whitesell. Ảnh: Film Magic

Sanchez và Bezos được nhìn thấy lần đầu tiên cùng nhau công khai vào tháng 5/2019, trong một buổi hẹn hò lãng mạn ở thành phố New York. Cùng năm đó, họ lần đầu xuất hiện với tư cách một cặp tình nhân tại Wimbledon vào tháng 7.

Sau 4 năm bên nhau với những chuyến du lịch xa hoa, những bữa tối tại những nhà hàng sang trọng nhất thế giới, những chuyến mua sắm hàng hiệu, những chuyến du ngoạn trên du thuyền và những bữa tiệc cùng những ngôi sao hàng đầu, Jeff Bezos và Lauren Sanchez đính hôn vào tháng 5/2023.

Lauren Sanchez và Jeff Bezos vẫn mặn nồng sau hơn 5 năm yêu đương. Ảnh: WWD

Đám cưới ở Venice của Lauren và Jeff được cho là sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26/6. Theo Thị trưởng Venice, Luigi Brugnaro, sẽ có 200 người tham dự đám cưới này. Tỷ phú, cô dâu của ông và khách mời được cho là đặt phòng tại các khách sạn tốt nhất của Venice, bao gồm The Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice và Gritti Palace.