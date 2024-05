Hương Tràm xin lỗi vì show diễn bị hủy phút chót

Ban đầu, ban tổ chức đêm nhạc thông báo chương trình sẽ được dời đến 20h45. Tuy nhiên đến 20h, do trời vẫn mưa lớn và không có dấu hiệu tốt lên, BTC quyết định hủy bỏ chương trình hôm nay.

Phía ban tổ chức sau đó thông báo trên trang fanpage: "Chào Quý khán giả,Vì lí do thời tiết bất khả kháng, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho khán giả và nghệ sĩ, BTC xin thông báo hoãn đêm diễn Em Gái Mưa và diễn bù vào một lịch khác, bảo lưu vé cho khán giả đã đặt chỗ. Ban tổ chức xin cáo lỗi và sẽ thông báo sớm lại lịch diễn mới.Mong quý vị thông cảm, BTC xin cảm ơn khán giả đã đến tham dự, check in sự kiện mặc dù thời tiết không thuận lợi"..

Số tiền đầu tư vào công nghệ 3D Mapping khá tốn kém trong đêm nhạc của Hương Tràm.

Sau đó, Hương Tràm lên tiếng xin lỗi và mong khán giả chấp nhận, thông cảm vì đêm nhạc 12/5 tại Hà Nội phải hủy vào phút chót do sự cố bất khả kháng.

“Từ đáy lòng Hương Tràm xin lỗi khán giả. Đó là sự cố tự nhiên nhưng với tất cả những gì tôi dành cho khán giả Hà Nội, tôi kỳ vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi hôm nay. Tôi hy vọng quay trở lại Hà Nội ngày gần nhất để phục vụ khán giả”, Hương Tràm nói.

Trước đó, nhiều đoạn clip tập luyện của Hương Tràm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ca sĩ sinh năm 1995 nói thêm: "Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều đặc biệt cho đêm diễn hôm nay. Tôi sẽ hát những ca khúc tiếng Anh mà tôi chưa bao giờ hát.

Tôi cũng hát những bài chưa từng cover ngoài những ca khúc hit của mình. Hầu hết ca khúc tôi thể hiện sẽ được làm lại với bản phối mới. Thậm chí, nhiều dancer bay từ TP.HCM ra. Mini show được đầu tư chỉn chu cùng thời gian tập luyện khá dài. Cảm xúc của tôi lúc này là thực sự tiếc nuối”.

Hương Tràm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn trở lại của bản thân.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Mưa lớn không có dấu hiệu ngừng, cùng việc trên sân khấu có rất nhiều thiết bị điện gây nguy hiểm, tiếp tục chương trình là phương án quá rủi ro và không đảm bảo an toàn cho toàn bộ khán giả tham gia.

Hoãn show là quyết định vô cùng khó khăn, BTC chương trình sẽ sớm gửi tới quý khán giả phương án trong thời gian sớm nhất có thể.Một lần nữa Ninh cảm ơn các khán giả đã đến ủng hộ Đinh Mạnh Ninh và Hương Tràm. Chúc Quý vị về nhà an toàn và có một buổi tối ấm áp".

