Hương Tràm trở lại âm nhạc, nhiều ca sĩ xứ Nghệ thành công với dòng nhạc riêng

Hương Tràm

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Phạm Thị Hương Tràm được tiếp xúc với âm nhạc từ bé nên đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi “hot” lúc bấy giờ - The Voice 2012. Cô gái 17 tuổi trình diễn ca khúc kinh điển “I will always love you” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với dàn ban giám khảo và khán giả ngay từ vòng đầu tiên. Dưới sự dìu dắt của người thầy Thu Minh, giọng ca xứ Nghệ đã có những màn “lột xác” qua từng vòng và tiến đến ngôi vị cao nhất của chương trình. Từ sau thành công tại gameshow “ăn khách” này, Hương Tràm chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và ra mắt nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như: Ngại ngùng, Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Cánh hoa tàn… Ngoài ra, cô là nghệ sĩ trẻ nhất được đề cử và đoạt giải tại Giải thưởng Cống hiến khi mới 18 tuổi và giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất tại MAMA 2018.

Vào đời quá sớm đôi khi nữ ca sĩ sinh năm 1995 cảm thấy mệt mỏi và vướng vào nhiều thị phi từ chuyện tình cảm đến mối quan hệ với vị huấn luyện viên trong The Voice. Hương Tràm trải lòng khi nhìn lại hành trình khó khăn và học cách trưởng thành từ những vấp ngã: “Thời điểm khó khăn ấy, cuộc sống độc lập và nỗi cô đơn đã dạy cho tôi nhiều điều. Đó là bài học trưởng thành mà tôi phải tự mình nhận lấy, không ai học thay tôi được. Không biết với người khác thế nào, còn với tôi, nhà là nơi có bố mẹ. Đó là căn nhà duy nhất trong tiềm thức của tôi, là nơi tôi chắc chắn phải trở về”.

Năm 2018, chủ hit “Em gái mưa” đã tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình mang tên Hộp thư số 1 để tri ân khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và bên cạnh cô. Không lâu sau đó, Quán quân The Voice 2012 bất ngờ tuyên bố tạm dừng ca hát để đi du học, cô giải thích: “Những năm qua tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho những người thân yêu vì tôi chạy show quá nhiều, ra mắt sản phẩm liên tục. Cổ họng của tôi không còn được như những ngày đầu tiên thi The Voice nữa. Có một vị bác sĩ tâm lý ở nước ngoài đang chờ tôi. Tự chữa lành vết thương cho trái tim, học cách để cân bằng, đó là điều tôi cần làm khi dừng lại. Tôi không biết mình sẽ đi du học trong bao lâu, sẽ mất bao lâu để cân bằng, nhưng tôi hy vọng, khi mình trở lại sẽ là một Hương Tràm khỏe mạnh hơn, đầy năng lượng hơn”.

Từ ngày sang Mỹ, Hương Tràm bắt đầu học cách thích nghi với môi trường mới và tập trung vào việc học, thi thoảng vẫn đi hát để phục vụ khán giả kiều bào. Sau 4 năm, khán giả nhìn thấy một hình ảnh mới mẻ và trưởng thành hơn của nữ ca sĩ 9x. Vừa qua, cô trở lại đường đua âm nhạc khi cho ra mắt MV “LaLaLa” với một diện mạo cá tính hơn. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên Hương Tràm thử sức trên cương vị nhạc sĩ, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, cô chia sẻ: “Bước sang tuổi mới, hy vọng đây sẽ là một phiên bản đáng nhớ trong lòng những người yêu thương mình trên con đường âm nhạc”.

Hương Tràm phải học cách sống tự lập từ ngày sang Mỹ khi không có gia đình và ekip bên cạnh

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để nữ ca sĩ 9x theo đuổi niềm đam mê của mình

Phan Mạnh Quỳnh

Vào năm 2009, Phan Mạnh Quỳnh bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách là một nhạc sĩ, đứng sau nhiều ca khúc thành công của các ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Bùi Lan Hương, Khởi My, The Men… Anh được nhiều người biết đến qua ca khúc “Vợ người ta”, bài hát đạt hơn 100 triệu lượt xem sau 1 năm ra mắt kể từ năm 2015. Anh chàng 9x đã gặt hái được nhiều thành công ở cả hai lĩnh vực ca sĩ và nhạc sĩ như: Hiện tượng âm nhạc 2015 tại Vietnam Top Hits, giải Nhạc sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2020,…

Nam ca sĩ gốc Nghệ An sở hữu nhiều bản hit với đa dạng phong cách, anh chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác: “Tôi tự thấy mình khá nhạy cảm với việc quan sát cuộc sống. Và khi sáng tác, mọi thứ đến rất tự nhiên, đều là những khoảnh khắc thường ngày, trải nghiệm của chính tôi”. Không những thế, anh còn có nhiều ca khúc được các đạo diễn "đặt hàng" cho sản phẩm của mình như: Có chàng trai viết lên cây (Phim Mắt biếc), Sao cha không (Phim Bố già)…

Phan Mạnh Quỳnh có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan

Nhạc sĩ sinh năm 1990 khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tài năng và nói không với scandal, bên cạnh đó là tình yêu đẹp với bạn gái xinh đẹp Khánh Vy. Cả hai chính thức về chung một nhà năm 2021 sau 6 năm yêu nhau và đón con đầu lòng vào tháng 1/2023. Vợ chồng giọng ca xứ Nghệ khiến khán giả thích thú khi thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui vẻ trong cuộc sống thường ngày của mình, anh cho biết: “Chúng tôi luôn tạo ra những tình huống hài hước trong cuộc sống để mang lại niềm vui, tiếng cười cho nhau. Ở nhà, tôi "quăng miếng" thì bà xã sẽ đáp lại”. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân ở nhà là “cá con” và luôn nhường nhịn vợ: “Nếu nói về sức mạnh thì phụ nữ làm sao bằng đàn ông. Chính vì vậy, việc mình nhường vợ cũng là thể hiện sự bao dung, bản lĩnh”.

Vừa qua, Phan Mạnh Quỳnh xác nhận cùng vợ con đã chuyển về ở Nha Trang và vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh tâm sự: “Tôi bận rộn, nên mãn nguyện lắm. Tôi đang sáng tác ca khúc mới cho đồng nghiệp. Riêng cá nhân, tôi thực hiện một album về tình yêu có hơi hướng điện ảnh. Dự án hiện đã hoàn thành 70%, nếu thuận lợi sẽ ra mắt vào tháng cuối năm”.

Hà Quỳnh Như

Được nhiều người chú ý khi thể hiện ca khúc “Về Hà Tĩnh người ơi” trong chương trình Thần tượng tương lai, Hà Quỳnh Như với chất giọng ngọt ngào, tình cảm đã gây xúc động với ban giám khảo cùng người xem. Tuy nhiên, cô nàng gây nhiều tiếc nuối khi giành giải Ba chung cuộc nhưng không dừng lại tại đó, Quỳnh Như tiếp tục chinh chiến tại Giọng hát Việt nhí 2018. Cô chia sẻ: “Em là fan trung thành của chương trình từ khi chị Phương Mỹ Chi và anh Quang Anh tham gia năm 2013. Theo dõi qua các mùa thấy thích quá nên năm nay giọng của em vừa lúc phát triển, dày dặn hơn, thế là em quyết định đăng ký dự thi”. Qua từng vòng thi, cô gái gốc Nghệ An đã chứng minh được tài năng của mình và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của chương trình.

Từ đó, Hà Quỳnh Như bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và theo đuổi dòng nhạc dân ca: “Từ nhỏ tôi đã được nghe mẹ hát dân ca, khi 3 tuổi, mẹ nghe tôi hát và bảo có tiềm năng nên muốn tôi học hát. Ban đầu tôi không thích lắm nhưng đến năm 5 tuổi khi đã quen với thể loại này thì lại rất thích. Tôi sẽ theo nghiệp ca hát vì đam mê cũng như muốn giới thiệu với mọi người về dân ca”.

Hình ảnh nữ ca sĩ 2k trưởng thành và đầy bản lĩnh trên sân khấu

Nữ ca sĩ hiện đang theo học khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để có thể nâng cao và trau dồi thêm kỹ năng: “Tôi rất biết ơn khi thầy cô luôn tạo điều kiện để tôi có thể vừa đi học và đi diễn. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận những show vào cuối tuần hay những thời gian rảnh để có thể không làm ảnh hưởng đến việc học”.

Hiện nay, Hà Quỳnh Như là thành viên thuộc đoàn Dân ca xứ Nghệ UNESCO và tham gia nhiều sự kiện cũng như các dự án thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa showbiz xô bồ, “cô bé triệu view” vẫn luôn kiên định với ước mơ của mình: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đam mê điều gì mình phải theo đuổi đến cùng. Tôi tin mình đủ bản lĩnh để đương đầu với những tiêu cực cũng như sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn để khán giả có thể đón nhận. Tôi sẽ không vì bất kỳ khó khăn nào mà từ bỏ đam mê của mình, chỉ khi nào tôi không thể hát được nữa mới thôi”.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, trẻ trung của giọng ca xứ Nghệ ở những khoảnh khắc đời thường

Mẹ của Hà Quỳnh Như đã phát hiện ra tài năng và đồng hành cùng con trong suốt chặng đường con tham gia các cuộc thi

