Hồng Đăng bất ngờ xuất hiện trong những tập cuối "Thương ngày nắng về"?

Thứ Tư, ngày 03/08/2022 10:25 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bên cạnh đó, bộ phim hot nhất VTV còn gây nhiều tranh cãi vì điều này.

Bộ phim "Thương ngày nắng về" phần 2 đang dần đi đến những tập cuối cùng. Trong khi những đứa con đã, đang và sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình, thì bà Nga (NSƯT Thanh Quý) mắc hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer - một căn bệnh thường thấy ở những người cao tuổi. Chính vì điều này đã khiến bà quên đi nhiều việc, kể cả ba cô con gái của mình. Thậm chí bà còn bị cho là kẻ bắt cóc trẻ con khi nhậm nhầm một cô bé là Vân Vân lúc nhỏ. Không những thế, trong lúc lang thang, bà Nga còn xông ra trước đầu xe hơi khiến Hoàng Duy (Đình Tú) hốt hoảng.

Bà Nga tự chụp ảnh thờ cho mình

Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Nhiều khán giả suy đoán "Thương ngày nắng về" sẽ không có cái kết đẹp, bà Nga có khả năng ra đi ở tập cuối. Các ý kiến bày tỏ bà Nga đã vất vả, tảo tần suốt một đời thì đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên con cháu. Một bộ phận người xem chỉ trích đoàn phim đã "bi kịch hóa" nội dung. "Chưa thấy nắng về, toàn thấy chia ly buồn bã", "Không muốn xem tập cuối luôn", "Làm ơn cho mẹ Nga hưởng cuộc sống hạnh phúc đi", "Bà Nga mới hơn 60 tuổi, sao phải cho bà ấy mất vì một căn bệnh không đáng chứ?"... là một số bình luận của khán giả.

Hình ảnh bà Nga nhắm mắt trong sự gào khóc của 3 cô con gái và người thân khiến khán giả lo lắng

Bên cạnh đó, tập 53 của bộ phim "Thương ngày nắng về" lên sóng tối 2/8 nhận được nhiều quan tâm của khán giả, đặc biệt nhân vật Đức (Hồng Đăng đảm nhận) bất ngờ xuất hiện sau thời gian dài đi công tác. Theo đó, trong lúc Khánh đang ngồi nghỉ ngơi ở nhà, nhận được 25 triệu đồng từ chồng cũ nên gọi điện cho anh hỏi xem có sự nhầm lẫn nào không.

Vì anh vẫn đang đi làm xa nên chỉ có thể liên lạc với mọi người qua điện thoại. Qua lời nói của Khánh, có vẻ như Đức đã biết được tình trạng sức khỏe của bà Nga. Cô muốn từ chối số tiền vì vẫn lo được tiền thuốc thang cho mẹ.

Phân cảnh Khánh (Lan Phương) trò chuyện với Đức (Hồng Đăng)

Điều đáng nói lúc trò chuyện cùng Đức, Khánh thoải mái chia sẻ, mỉm cười và nói cảm ơn. Bà Nga đã nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của con gái và kể hôm trước Đức có gọi điện hỏi thăm mình, dường như anh liên hoan hơi say say: “Hôm qua nó gọi điện cho mẹ, hình như đang ăn liên hoan hơi say say. Nó nói nó thương mẹ, trên đời này chỉ có một mình mẹ là mẹ vợ và xin lỗi vì làm mẹ buồn, xin lỗi con vì làm con khổ. Nó là đứa có tình có nghĩa, dù hai đứa không còn là vợ chồng nhưng nó vẫn là con rể của mẹ”.

Thấy con gái không còn buồn bã khi nhắc về chồng cũ như trước, bà Nga cũng khuyên nhủ cô nên nghĩ đến việc quay lại: "Nó là đứa tốt, người ta ai cũng thấy. Nên con cứ xem đi, không đứa khác nó lấy mất ngồi mà tiếc". Tuy nhiên việc Khánh với Đức có quay lại hay không vẫn còn là ẩn số.

