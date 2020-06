Hoàng Mỹ An ở nhà suốt 3 tháng tại Mỹ, tự tổ chức sinh nhật 1 mình

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 09:02 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và bạo động nên nữ ca sĩ phải ở nhà trong thời gian dài.

Hoàng Mỹ An từng thu hút khá nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và giành giải Á quân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô lại sang Mỹ định cư.

Ngoài hát hay, nhảy giỏi, Hoàng Mỹ An còn có thành tích học tập đáng nể. Cô đang là sinh viên của trường Đại học danh tiếng ở Mỹ - University of Southern California (USC). Cô từng nhận học bổng của một số trường, trong đó có Berklee College of Music - một trong những trường âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới và trường Los Angeles College of Music.

Hoàng Mỹ An từng lưu diễn ở khắp các tiểu bang nước Mỹ (như Washington DC, New York, Houston, Atlanta, California,...) và các nước khác như Úc, Canada, Pháp, Singapore,...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bạo động ở Mỹ, nên suốt 3 tháng qua, Hoàng Mỹ An phải ở nhà, tự học online. Nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp lịch làm việc để vẫn đảm bảo hiệu quả và giữ sức khoẻ tốt.

Vừa qua, Hoàng Mỹ An cũng tự chuẩn bị tiệc sinh nhật đón tuổi 25. “Vì ở nhà một mình nên tôi tự mua đồ trên mạng về trang trí. Tôi cũng tự làm bánh kem để thưởng cho mình sau những ngày làm việc và học tập vất vả”, cô kể.

Nữ ca sĩ tự tổ chức sinh nhật cho mình

Mẹ của Hoàng Mỹ An cho biết: “Ngày sinh nhật, An gọi về khoe bánh kem tự làm khiến bố mẹ xúc động. Tôi ước được ở bên con trong ngày vui tuổi 25, nhưng không thể vì dịch bệnh. Tôi chỉ biết chúc con trưởng thành, vững vàng với sự nghiệp học tập và ca hát mà con đã rất đam mê”.

Hoàng Mỹ An tiết lộ hiện cô chưa có bạn trai và dành chủ yếu thời gian cho học tập và phát triển nghệ thuật. Dù ở nhà nhưng cô vẫn chú tâm rèn luyện thể lực, luyện thanh mỗi ngày. Về ăn uống, cô chủ yếu dùng ứng dụng gọi đồ ăn, giao tận nhà trong mùa dịch.

Nguồn: http://danviet.vn/hoang-my-an-o-nha-suot-3-thang-tai-my-tu-to-chuc-sinh-nhat-1-minh-502020216911...Nguồn: http://danviet.vn/hoang-my-an-o-nha-suot-3-thang-tai-my-tu-to-chuc-sinh-nhat-1-minh-502020216911786.htm