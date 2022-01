Hoài Linh, Thủy Tiên từ cát-xê 2-3 tỷ, sau lùm xùm từ thiện thế nào?

Cả hai màn tái xuất này đều không nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Sau thời gian dài tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật khi vướng phải lùm xùm tiền từ thiện. Mới đây, sau khi có kết luận chính thức từ Bộ Công an, Hoài Linh và Thủy Tiên đã cùng trở lại hoạt động showbiz, 2 nghệ sĩ đều xuất hiện trong MV ca nhạc.

Tuy nhiên, cả hai sản phẩm này đều không nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Biểu hiện là lượng view trên các nền tảng phát hành chỉ nằm ở mức hàng chục đến hàng trăm nghìn - con số khiêm tốn so các sản phẩm trước đó và độ nổi tiếng của hai ngôi sao. Bên cạnh đó, có khá nhiều bình luận trái chiều, nhắc lại vấn đề từ thiện.

Hoài Linh xuất hiện tươi tắn trong MV "Trách thân"

Cụ thể, tối 27.1 vừa qua MV "Trách thân" do ca sĩ SSay Huỳnh kết hợp cùng Hoài Linh chính thức được phát hành trên nền tảng MXH YouTube. Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh vào vai một trưởng đoàn lô tô miền Tây, ông bầu của ca sĩ - nhạc sĩ trẻ do SSay Huỳnh đóng. Trong MV nam diễn viên vừa hát, vừa diễn cực ấn tượng.

"Trách thân" là nhạc phẩm âm nhạc làm nên tên tuổi của Hoài Linh trên sân khấu hải ngoại năm 1996. Sau 26 năm, SSay Huỳnh làm mới lại bài hát theo xu hướng âm nhạc hiện nay. Ca từ bài hát là lời tự sự của chàng trai nghèo bị người yêu phụ bạc để đi theo người đàn ông có tiền. Vai diễn bầu show trong MV phiên bản mới được xem như là chân dung của chàng trai nghèo Hoài Linh năm 1996 tạo dựng sự nghiệp sau 26 năm bị vợ ruồng bỏ.

Bên dưới phần bình luận nhiều người gửi lời khen ngợi ca từ, giai điệu mới mẻ của MV, đồng thời gửi lời chúc tới nghệ sĩ Hoài Linh: "Chúc mừng bố Linh trở lại, chúc MV thành công và đạt top 1 trending", "Nghe khúc bố Linh hát nghe sướng tai lắm luôn ạ. Mừng bố trở lại",... Tuy nhiên, MV cũng gặp không ít ý kiến trái chiều từ người xem, liên quan đến vấn đề từ thiện của "anh Bốn": "Nghệ sĩ hài lươn tẩy trắng thành công rồi à", "Vẫn tẩy chay ạ", "Ít view quá, chắc tại lùm xùm từ thiện đó",...

Hiện tại, sau 2 ngày công chiếu MV thu về gần 150 nghìn lượt view, con số ít ỏi so với các sản phẩm trước đây của nam ca sĩ

Về phía Thủy Tiên, cô tự sáng tác và biểu diễn ca "Xuân ơi xuân" trong chương trình âm nhạc, chủ đề "Xuân 2022". Bài hát được đầu tư chỉn chu, công phu; mang âm hưởng vui tươi kết hợp với vũ đạo múa quạt, mang đậm không khí mùa xuân. Trong MV, bà xã Công Vinh vừa hát vừa thể hiện vũ đạo đẹp mắt, điêu luyện.

Thủy Tiên trong "Xuân ơi xuân"

Tuy nhiên, sau 2 ngày ra mắt "Xuân ơi xuân" chỉ đạt hơn 26 nghìn lượt xem và hiện tại con số này đã lên gần 70 nghìn. Đây là thành tích khá thấp so với những ca khúc trước đó mà Thủy Tiên ra mắt khi chưa vướng phải ồn ào từ thiện. “MV của Thủy Tiên đầu hoành tráng sao lượt xem ít thế?”, "Sự trở lại của Thủy Tiên không bùng nổ như mọi người vẫn nghĩ",... nhiều khán giả bày tỏ sự thắc mắc.

Không chỉ đạt lượt view khiêm tốn, video ca nhạc của sao nữ này còn nhận về không ít bình luận trái chiều: "Cho xin bí quyết tẩy trắng đi chị ơi", "Chị Tiên diễn tuyệt vời, mãi anti chị", "Có kết quả hay không vẫn không ưa nổi",...

Tuy nhiên, có thể thấy, trong lần trở lại này Hoài Linh và Thủy Tiên đã dần nhận được nhiều tín hiệu khả quan từ phía công chúng, nhãn hàng,... Cho thấy cả hai nghệ sĩ đã sẵn sàng bắt nhịp với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Trước đó, họ đều là những ngôi sao hạng A của Vbiz, sở hữu giá cát xê lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, để mời được Hoài Linh làm đại diện hình ảnh cho thương hiệu thì số tiền doanh nghiệp bỏ ra không bao giờ dưới 2 tỷ đồng. Trên thực tế, con số này dao động từ 2 đến 5 tỷ đồng, tùy vào nội dung công việc. Riêng Thủy Tiên cũng không kém cạnh. Dự là sau khi được minh oan, lấy lại "tiếng thơm" cùng với tài năng vốn có, hai nghệ sĩ sẽ ngày càng phát triển hơn.

Trước đó, vào chiều 23.1.2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra từ thiện của các nghệ sĩ gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa bằng văn bản chính thức. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-CSHS ngày 7.1.2022.

Thủy Tiên đăng ảnh xinh đẹp kết thúc ồn ào từ thiện kéo dài

Ngay sau khi được minh oan Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc trên báo VnExpress: "Tôi cố gắng làm công việc thiện nguyện, giúp nhiều người bằng hết sức khả năng. Khi bị tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất là tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu không, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người". Trên trang cá nhân, cô cũng đăng tải hình ảnh mới và công khai dòng caption: "Đủ nắng hoa sẽ nở".

Còn Hoài Linh, tuy không lên tiếng chính thức nhưng sao nam liên tục tham gia MV ca nhạc, phim điện ảnh, kịch,... Mới đây, nam nghệ sĩ còn vinh dự nhận huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc.

