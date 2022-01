Nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh bị gọi tên khi “Tịnh thất Bồng Lai” bị tháo dỡ

Cư dân mạng nhắc lại vụ nhà thờ Tổ của Hoài Linh từng bị xử phạt vì không có giấy phép xây dựng.

Những ngày qua, nơi tự xưng là cơ sở Phật Giáo – “Tịnh thất Bồng Lai” (nay đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) bị Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra, khởi tố và bắt tạm giam một số bị can vì có nhiều sai phạm đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng.

Sáng 12.1, nhiều diễn đàn giải trí tiếp tục chia sẻ thông tin một số hạng mục công trình tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã bị tháo dỡ vài ngày trước khi UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) lập biên bản việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc.

Công trình tại "Tịnh thất Bồng Lai” bị tháo dỡ vì xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích

Phía dưới bình luận, nhiều tài khoản bất ngờ gọi tên đền thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh và đặt câu hỏi: "Công trình nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng của Hoài Linh có được xây dựng hợp pháp?". Theo đó, sự việc được nhắc lại khi vào năm 2016, cơ quan chức năng Quận 9, TP.HCM (nay là TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã lập biên bản, xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng vì công trình của Hoài Linh không có giấy phép xây dựng.

Đền thờ Tổ của Hoài Linh từng bị xử phạt vì không có giấy phép xây dựng

Tuy nhiên, sau 3 tháng bị phạt tiền và đình chỉ thi công, nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh đã được UBND quận 9 cấp phép xây dựng với tổng diện tích gần 490m2. Công trình gồm nhà hai tầng rộng 290 m2 và hạng mục khác rộng 197,6 m2 xây bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái ngói và gỗ. Giấy phép xây dựng này có hiệu lực trong thời hạn 1 năm. Đồng thời, UBND quận 9 cũng hướng dẫn nghệ sĩ Hoài Linh và người đại diện bổ sung các thủ tục pháp lý, chuyển mục đích sử dụng đất ở các công trình phụ.

Mỗi năm, nghệ sĩ Hoài Linh đều tổ chức giỗ Tổ sân khấu với quy mô lớn tại đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ đồng, quy tụ hàng nghìn khán giả gần xa và giới nghệ sĩ tham dự.

Mỗi năm Hoài Linh đều tổ chức cúng Tổ rất lớn, quy tụ nhiều khán giả, nghệ sĩ tham gia

Đền thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh nhìn từ trên cao

Hơn 1 năm qua, đền thờ Tổ của Hoài Linh thông báo đóng cửa, không đón khách vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây là công trình đầy tâm huyết của Hoài Linh. Anh tất bật chạy show, tích góp nhiều năm để có kinh phí xây dựng. Nam danh hài cũng không đứng ra kêu gọi quyên góp xây đền mà một mình anh gánh hết.

Ngay phía trước cổng đền thờ, Hoài Linh cho xây dựng cặp rồng lớn uy nghi, vừa trang trí, vừa tạo thành cây cầu uốn lượn bắc qua con kênh nhỏ. Công trình mất 2 năm xây dựng, trên khuôn viên rộng 7000m2, có các phân khu lớn như nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho khách… với kiến trúc độc đáo, cầu kỳ, bề thế không khác gì những cung điện ngày xưa. Ngoài ra còn có các tiểu cảnh, cây cảnh và chim quý…

