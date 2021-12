Thủy Tiên có động thái đầu tiên sau khi Bộ Công an thông tin kết quả rà soát tiền từ thiện

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 12:06 PM (GMT+7)

Hình ảnh mới nhất của bà xã Công Vinh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia – đạo diễn nổi tiếng Lê Thiện Viễn thu hút sự chú ý của dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh gặp mặt cùng bạn bè, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên. Lê Thiện Viễn cho biết: “Tâm sự ngày cuối năm 2021. Tới công chuyện”.

Thủy Tiên đi chơi với bạn bè

Trong ảnh, bà xã cầu thủ Công Vinh mặc áo thun đơn giản, để tóc buông dài, trang điểm nhẹ, cười rạng rỡ giữa ánh nhìn quan tâm của những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, có thể thấy, giọng ca “Ngải tình” khiến fan lo lắng khi có phần gầy hơn trước, thể hiện qua đôi cánh tay khẳng khiu. Đây là lần đầu tiên Thủy Tiên lộ diện sau khi Bộ Công an thông tin kết quả rà soát tiền từ thiện. Dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận hỏi thăm cũng như chúc mừng năm mới tới Thủy Tiên và bạn bè.

Trước đó, vào chiều 28/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã có phản hồi đầu tiên về kết quả xác minh đối với các đơn thư tố cáo Thủy Tiên và một số nghệ sĩ trong việc làm từ thiện. Theo đó, quá trình xác minh cho thấy ngoài các phản ánh trên mạng xã hội còn có một số trường hợp gửi đơn tố cáo đến C02. Sau khi phân công giải quyết và làm việc với những người gửi đơn, Công an xác định trong số này có những người gửi từ thiện 100.000 - 200.000 đồng, sau khi đọc thông tin trên mạng thì họ cóp nhặt tin tức rồi gửi tới Bộ Công an chứ cũng không xác định chắc chắn có hay không việc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự cho biết: “Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu, phối hợp với Ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh”. Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm cũng cho biết C02 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến ngày 15/1/2022, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng.

Thủy Tiên ra miền Trung cứu trợ cuối năm 2020

Được biết, sau khi cứu trợ miền Trung trở về, Thủy Tiên chia sẻ cô đã giải ngân đúng với số tiền 177,5 tỷ đồng nhận được từ các mạnh thường quân trên cả nước để hỗ trợ cho 61.000 hộ dân nghèo, gặp khó khăn trong trận bão lũ lịch sử. Về việc số tiền rút ra có chênh lệch nhiều hơn so với tổng tiền nhận được trước đó (200 triệu đồng), bà xã Công Vinh cho biết đây là tiền có sẵn trong tài khoản của cô. Bên cạnh đó, giọng ca 8X còn tiết lộ chi phí sinh hoạt của đoàn từ thiện do vợ chồng cô tự chi trả là 250 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng cựu tuyển thủ quốc gia đã chi thêm 1 tỷ đồng để “bù“ cho một số trường hợp cô giúp đỡ riêng và khẳng định không dùng quỹ quyên góp giúp đỡ những hộ dân này.

Hiện tại, hai vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên vẫn chưa có phản hồi nào về kết quả điều tra bước đầu về hoạt động từ thiện từ phía cơ quan chức năng. Cộng đồng mạng hi vọng sự việc sẽ sớm sáng tỏ sau nhiều ồn ào.

Nguồn: http://danviet.vn/thuy-tien-co-dong-thai-dau-tien-sau-khi-bo-cong-an-thong-tin-ket-qua-ra-soat-t...Nguồn: http://danviet.vn/thuy-tien-co-dong-thai-dau-tien-sau-khi-bo-cong-an-thong-tin-ket-qua-ra-soat-tien-tu-thien-50202131121274152.htm