Hoa hậu Hòa bình quốc tế đã thật sự hòa bình?

Thứ Năm, ngày 27/10/2022 08:01 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những tranh cãi xoay quanh Miss Grand International 2022 khiến nhiều người hoài nghi về thông điệp hòa bình tại cuộc thi này.

Ông Nawat bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình Thiên Ân

Chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) 2022 đã khép lại vào tối 25/10, với chiến thắng thuộc về người đẹp Isabella Menin - đại diện Brazil. Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 chung cuộc.

Cuộc thi đã khép lại, song những thông tin bên lề cuộc thi vẫn là đề tài khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua.

Đoàn Thiên Ân tại chung kết Miss Grand International 2022

Mới đây nhất, chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil gây tranh cãi khi được cho là body shaming (miệt thị ngoại hình) người đẹp Đoàn Thiên Ân.

Cụ thể, trong livestream, ông Nawat nói rằng, lý do đại diện Việt Nam vắng mặt trong top 10 là do không đáp ứng được các tiêu chí về hình thể vì lưng dài, chân ngắn, đùi to.

"Rất là công bằng đấy, nếu tôi đưa Thiên Ân vào top 10 thì tôi mới không công bằng. Hoa hậu của các bạn có chất lượng hay không mà nói muốn công bằng?

Với ban giám khảo không có vị trí nào cho cô ấy, tôi đã cố gắng đưa vào top 20 rồi. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần Interview cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên", ông Nawat nói.

Ông Nawat gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến ngoại hình của Thiên Ân

Phát ngôn của người đứng đầu một tổ chức hoa hậu tầm cỡ quốc tế lập tức khiến dư luận ngỡ ngàng, phẫn nộ. Bởi, những năm qua, tại nhiều cuộc thi nhan sắc trên thế giới, thông điệp về việc cổ vũ phụ nữ tự tin, tôn trọng vẻ đẹp đa dạng luôn được đề cao.

Đó còn chưa kể, tại chung kết Miss Grand Vietnam, ông Nawat cũng có mặt và chứng kiến Thiên Ân trả lời ứng xử về thông điệp tôn trọng hòa bình, chấm dứt bạo lực.

Người đẹp Cần Thơ cho biết: “Tôi từng là nạn nhân của bạo lực, body shaming sau khi tôi tăng cân. Chúng ta luôn nghĩ rằng việc nói những câu bông đùa không có hại đến người khác. Nhưng nó là ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim người nghe. Chúng ta là phiên bản độc nhất, không ai giống ai, không ai hoàn hảo. Không có quy chuẩn nào đặt ra cho chúng ta. Mọi người cần lên tiếng để ngăn chặn bạo lực ngôn từ và rời bỏ thế gian này vì tổn thương từ lời nói của người khác”.

Căng thẳng giữa khán giả và cuộc thi tiếp tục được đẩy lên cao sau phát ngôn vào chiều 26/10 của ông Nawat. Cụ thể, khi bà Teresa - phó chủ tịch cuộc thi nói trong một đoạn livestream: “Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Ông Nawat bất ngờ: “Bây giờ thì không”.

Siêu mẫu Hà Anh bức xúc về phát ngôn của ông Nawat

Phát ngôn của ông Nawat khiến siêu mẫu Hà Anh phải bày tỏ bức xúc. Nữ siêu mẫu nói rằng, cô không thể tin được chủ tịch của một cuộc thi sắc đẹp lại có những lời nói xúc phạm đến Thiên Ân và khán giả Việt Nam như vậy.

Theo Hà Anh, ông Nawat chỉ cần nói Thiên Ân chưa thể vào top 10 vì chưa hội tụ đủ tiêu chí của cuộc thi là được rồi, không cần phải hạ thấp Thiên Ân như vậy.

"Dẫu biết một cuộc thi sắc đẹp là chấm sắc đẹp gương mặt, hình thể và trí tuệ (50%-30%-20%) nhưng với cương vị là chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp, ông công khai chỉ trích những nhược điểm cơ thể của một thí sinh - cũng là một phụ nữ như một món hàng hoá thì điều này không ổn chút nào. Lời ông nói đại diện quan điểm riêng của ông hay cả dàn giám khảo ông mời?

Khi tôi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa, không thể nào có việc ông nói ra những điều này với Ân và fan Việt Nam. Cuộc thi của ông thì luật chơi của ông nhưng người ta cũng là cô gái trẻ, cố gắng hết sức mình để làm đẹp, tăng uy tín, xôm tụ thêm cho cuộc thi của ông, cứ bảo người ta chưa vào top vì chưa hội tụ đủ tiêu chí của ông là được rồi, mắc gì phải hạ thấp cô ấy trong mắt người dân nước cô ấy và quốc tế?", nữ siêu mẫu bức xúc.

Căng thẳng chưa có hồi kết

Ngay sau khi Thiên Ân trượt top 10 trong đêm chung kết, cư dân mạng Việt Nam đã thể hiện sự giận dữ và đồng loạt bỏ follow trang chủ của Miss Grand International. Theo ghi nhận, trang chủ của cuộc thi từ hơn 6,5 triệu follow, hiện chỉ còn hơn 4,3 triệu follow (tính đến sáng 27/10).

Trang Instagram của cuộc thi còn 4,3 triệu người theo dõi. Trước đêm chung kết, con số này là 6,5 triệu

Trước tình huống này, ông Nawat đã thẳng thắn phát biểu: "Tôi đã kiểm tra Instagram MGI, tất cả lượt bỏ theo dõi đều là từ Việt Nam. Cảm ơn đã bỏ theo dõi, chúng tôi luôn tôn trọng và công bằng với tất cả thí sinh và mọi đất nước".

Tình hình cũng trở nên căng thẳng hơn khi hiện tại trang chủ Miss Grand International đã bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand Vietnam.

10 năm qua, Miss Grand International được tổ chức với định hướng là nơi truyền đi thông điệp về hòa bình, chấm dứt chiến tranh, bạo lực.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, cuộc thi dường như đi lệch định hướng ban đầu. Phản ứng trái chiều của khán giả là thực tế thường xảy ra tại các cuộc thi nhan sắc. Nhưng cách ứng xử của BTC vô tình khiến “cuộc chiến” trên mạng xã hội là điều không nên.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc, khán giả và cộng đồng mạng có hành vi ứng xử quá khích, thiếu văn hóa, đặc biệt khi ứng xử với cộng đồng quốc tế.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-da-that-su-hoa-binh-d570793.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-da-that-su-hoa-binh-d570793.html