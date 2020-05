Hậu duệ “bé” Xuân Mai, được mệnh danh “công chúa YouTube” có video 400 triệu view là ai?

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 14:06 PM (GMT+7)

Bảo An hiện tập trung cho việc học ở trường, thỉnh thoảnh đi diễn khi rảnh.

Ca sĩ Bảo An (sinh năm 2006) được xem là hậu duệ của “bé” Xuân Mai “Con cò bé bé”. Với vẻ ngoài dễ thương, tiếng hát trong trẻo, Bảo An nhanh chóng tạo loạt MV hit, hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao...

Tháng 6.2016, MV Xúc xắc xúc xẻ của Bảo An chính thức trở thành video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã gần 400 triệu lượt xem.

Bảo An trong MV XXúc xắc xúc xẻ hút gần 400 triệu lượt xem trên YouTube

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Ái Phương – mẹ của Bảo An cho biết, từ năm 3 tuổi, Bảo An đã đòi gia đình cho tham gia văn nghệ ở nhà thiếu nhi quận 3. Vì còn quá nhỏ nên cô bé bị trung tâm từ chối. Song vì thấy con gái quá đam mê nên gia đình tiếp tục kiên trì. May mắn, nhiều thầy cô và nhạc sĩ nhận thấy năng khiếu của Bảo An nên đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp cô bé thỏa đam mê.

Bảo An là con gái duy nhất trong nhà. Hiện em sống cùng bố mẹ tại một căn nhà thuê ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Anh Ngọc Long – bố Bảo An chia sẻ, trước đây gia đình anh sống ở quận 7 nhưng sau đó Bảo An nhận được học bổng một trường quốc tế ở Phú Nhuận nên việc di chuyển vô cùng khó khăn. Vì vậy, gia đình quyết định thuê nhà gần trường con gái học cho thuận tiện. Ngoài là chỗ ở, bố mẹ Bảo An cũng dùng mặt bằng lầu 1 bán trà sữa, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Bảo An đang học lớp 8 tại một trường quốc tế ở TP.HCM

Dù có con gái nổi tiếng nhưng chị Phương và anh Long không tạo áp lực mà để con được phát triển một cách toàn diện. Hiện gia đình vẫn ưu tiên việc học cho Bảo An lên hàng đầu.

“Chúng tôi không hề áp đặt con cái, Bảo An đam mê âm nhạc thì chúng tôi ủng hộ con. Nói đúng ra Bảo An đã đưa đẩy bố mẹ vào showbiz. Thời gian đầu con được quan tâm, đọc các bình luận trái chiều của dư luận thì tôi rất sốc và hoang mang, không hiểu sao họ lại nói con mình như vậy.

Tuy nhiên, dần về sau tôi nhận ra, mình không thể ép tất cả mọi người phải yêu thích con gái của mình”, chị Phương tâm sự.

Gia đình ưu tiên cho việc học của Bảo An lên hàng đầu

Từ khi Bảo An nổi tiếng, cô bé trở thành tên tuổi đắt show ở sân khấu ca nhạc thiếu nhi, quảng cáo nhãn hàng... Thu nhập của Bảo An có được từ công việc nghệ thuật đều do bố mẹ em quản lý và dùng để đầu tư vào các MV ca nhạc.

“Chúng tôi không tạo áp lực tiền bạc cho Bảo An và vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu. An đi hát và đi học hoàn toàn thoải mái đúng tâm lý lứa tuổi. Năm nay Bảo An đã 12 tuổi nhưng vẫn không biết xài tiền. Con cần gì thì bố mẹ dẫn đi mua và không đòi hỏi gì thêm.

Đến trường thì Bảo An được nhà trường cho ăn 3 bữa đầy đủ nên cháu cũng không cần dùng đến tiền. Tôi nghĩ như vậy cũng khá tốt, để Bảo An phát triển một cách thoải mái nhất”, mẹ Bảo An tâm sự.

Bảo An đang bước vào tuổi dậy thì, chị Phương cho hay con gái cũng đang dần có nhiều sự thay đổi về tâm lý. Theo đó, nhiều lúc cô bé đề cao cái tôi, luôn cho mình là đúng. Song sau khi được bố mẹ giải thích thì cô bé hiểu vấn đề và sửa sai.

Dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng khi đến trường Bảo An cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Từ nhỏ, cô bé đã được bố mẹ chỉ dạy rằng không được xem mình là người nổi tiếng, có thái độ với người khác. Vì vậy, tại trường hay đối với hàng xóm xung quanh, Bảo An luôn hòa đồng, dạn dĩ, được mọi người yêu mến.

Được cho là hậu duệ của “bé” Xuân Mai nên Bảo An không tránh khỏi việc bị so sánh với đàn chị. Theo đó, khi còn bé, Bảo An được bố mẹ cho xem các băng đĩa của “bé” Xuân Mai. Lớn lên, Bảo An tiết lộ cũng khá thần tượng đàn chị.

Trước các ý kiến so sánh giữa Xuân Mai và Bảo An, chị Phương thẳng thắn cho biết đó là điều không thể. “Xuân Mai là thần đồng, tên tuổi đã như một tượng đài trong lòng các em nhỏ. Vì vậy không thể so sánh giữa Bảo An và Xuân Mai. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có ưu, nhược điểm khác nhau. Gia đình tôi cũng không dám mang ra so sánh như vậy”.

Trước câu hỏi có sợ con gái sau này lớn lên tiếp tục theo nghề nhưng không được khán giả đón nhận như “bé” Xuân Mai? Mẹ Bảo An bộc bạch: “Điều đáng tiếc của Xuân Mai là đột ngột sang Mỹ khi đang nổi tiếng. Mất mấy năm sau Xuân Mai mới trở lại thì tên tuổi đã không còn như trước.

Với Bảo An thì khác, em tham gia biểu diễn đều đặn, làm MC, đóng phim, quay gameshow... nên hình ảnh xuất hiện liên tục và được mọi người đón nhận”.

Dẫu vậy, mẹ Bảo An cho hay chuyện tương lai khó có thể nói trước được điều gì. Điều chị có thể làm bây giờ là đồng hành, hỗ trợ con gái khi hoạt động nghệ thuật.

