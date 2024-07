Gỡ bỏ tập phim ám sát tổng thống sau vụ ông Trump bị bắn

The Simpsons là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ. Tác phẩm được chú ý do có nhiều tình tiết trùng với sự kiện có thật. Nhiều người còn cho rằng The Simpsons là bộ phim đoán trước tương lai.

Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lúc đang vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7, tập phim The Simpsons có tựa đề Lisa the Iconoclast bị gỡ. Lisa the Iconoclast được trích từ tập 16 của series, kể về việc Lisa phát hiện người sáng lập Spingfield thực chất là cướp biển, cố ám sát tổng thống.

Cảnh phim ám sát tổng thống trong The Simpsons.

Ngay sau khi đài CH4 gỡ phần phim, khán giả liên tục bàn luận. Một người viết trong bài đăng: "Giờ thì tôi hiểu vì sao CH4 không phát tập Lisa The Iconoclast".

Tài khoản khác đăng ảnh cắt từ The Simpsons, trong đó có cảnh kẻ giết người trèo lên ban công, nhắm thẳng vào tổng thống. Metro nhận định bức ảnh quá thẳng thắn, không phù hợp để phát sóng sau sự kiện ông Trump bị ám sát hụt.

Số khác lại bất ngờ khi The Simpsons lần nữa có chi tiết trùng với đời thực. "Thật điên rồ khi bộ phim lên sóng lâu rồi nhưng sự trùng hợp vẫn cứ xảy ra", một tài khoản bình luận.

Từ lâu, The Simpsons khiến nhiều người bất ngờ vì dự đoán những sự kiện lớn, thảm kịch và khoảnh khắc văn hóa đại chúng. Tác phẩm hoạt hình từng đoán chính xác kết quả Super Bowl, cuộc bầu cử của ông Trump, dự đoán tiến bộ công nghệ, đại dịch toàn cầu.

Ngày 13/7, ông Donald Trump bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử ở ở Pennsylvania. Người phát ngôn Steven Cheung cho biết cựu tổng thống cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng ứng cứu vì "hành động nhanh chóng trong vụ việc tàn bạo".

Ông Trump bị ám sát hụt ngày 13/7.

Người phát ngôn của ông Trump cho biết cựu tổng thống vẫn ổn sau vụ việc, trong khi đó bà Melania Trump phẫn nộ, gọi kẻ nổ súng là "quái vật", thể hiện sự tức giận vì xem ông Donald Trump là "cỗ máy chính trị vô nhân đạo".

Tay súng 20 tuổi bị cáo buộc trèo lên mái nhà, nhắm vào ông Trump, giống với tình tiết trong phim The Simpsons. Hiện, vụ việc được mở rộng điều tra. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden gửi lời chúc đến ông Trump, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

"Tôi được thông báo về vụ xả súng. Tôi biết ơn khi nghe tin ông an toàn và khỏe mạnh. Cầu nguyện cho gia đình ông và người có mặt tại cuộc vận động tranh cử luôn an toàn. Tôi cảm ơn vì Sở Mật vụ đưa ông ấy đến chỗ an toàn. Nước Mỹ không chấp nhận hành động bạo lực. Chúng ta phải đoàn kết để lên án điều này", ông Joe Biden tuyên bố ngày 13/7.

