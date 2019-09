Giọng ca nhí 13 tuổi hát tặng mẹ bị ung thư khiến Lưu Thiên Hương khóc nức nở

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 08:58 AM (GMT+7)

Nữ nhạc sĩ không kiềm được nước mắt khi nghe câu chuyện đầy xúc động của học trò.

Tối 21/9, vòng mini show của The Voice Kids đã chính thức lên sóng với các phần trình diễn của các thí sinh đến từ đội Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương.

Đáng chú ý trong số đó phải kể đến Khánh An – giọng ca nhí 13 tuổi và được mệnh danh là “thần đồng Bolero”. Sau khi thể hiện ca khúc “Duyên phận” chưa thực sự thành công và khiến hội đồng giám khảo tranh cãi ở tuần trước, lần này, cô bé đã quay lại chương trình với hai bài hát “Quạt giấy” và “An”, đều do nữ HLV Lưu Thiên Hương sáng tác.

Khánh An - giọng ca nhí được mệnh danh là "thần đồng Bolero".

Đặc biệt, khi thể hiện ca khúc “An”, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã tiết lộ một thông tin khiến tất cả HLV và người xem chương trình bất ngờ. Theo đó, thời điểm Khánh An tham gia The Voice Kids cũng là lúc gia đình biết mẹ Khánh An bị ung thư. Chính vì vậy, nữ nhạc sĩ đã đưa toàn bộ cảm xúc từ học trò của mình để viết nên ca khúc “An” dành tặng “thần đồng Bolero” và mẹ.

Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Khánh An cũng đã bật khóc trong hậu trường khi chia sẻ: “Khi vòng Thách đấu bắt đầu thì mẹ con mới mổ xong, lúc đó con đi vào bệnh viện, mẹ rất mệt chưa thể nói chuyện được, con rất thương mẹ. Bay vào đây mẹ con cũng chưa cắt chỉ vì mới 6 ngày, những ngày tập luyện, mẹ con đều cố gắng đưa con đến tập, trong lúc con tập mẹ đều ở dưới đợi để xem con hát tốt không. Mẹ con cũng rất thích hát, vì ngày xưa không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ, mẹ con mong muốn truyền đạt lại đam mê của mẹ dành cho con”.

Khi biểu diễn ca khúc “An”, Khánh An đã khiến cả khán phòng lắng đọng khi thể hiện đầy cảm xúc và chạm đến trái tim người nghe. Lúc cô bé gửi lời nhắn nhủ “Mẹ ơi, xin hãy yên tâm về con”, rất nhiều khán giả đã xúc động không kiềm được nước mắt.

Cô bé gây xúc động khi thể hiện ca khúc "An".

Các HLV cũng rất chăm chú theo dõi tiết mục của Khánh An. Đặc biệt, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã khóc nức nở trên ghế nóng khi xem học trò trình diễn. Phạm Quỳnh Anh cũng sụt sùi nước mắt khi nghe câu chuyện của Khánh An.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, giọng ca 13 tuổi đã chạy ngay xuống sân khấu, ôm chặt lấy mẹ đang ngồi bên dưới hàng ghế khán giả và khiến cả trường quay xúc động.

Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên ghế nóng khi nghe học trò hát tặng mẹ bị ung thư.

Phạm Quỳnh Anh cũng sụt sùi nước mắt khi xem tiết mục này