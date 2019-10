Gây sốt vì chuyện tình hầu gái - ông chủ nhưng "Tiếng sét trong mưa" vẫn bị chê "sạn"

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 06:30 AM (GMT+7)

Bộ phim truyền hình đang gây sốt nhất hiện nay nhưng vẫn bị khán giả phát hiện ra điều không hợp lý.

Bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa nhận được nhiều quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện éo le giữa người hầu gái và cậu chủ trong xã hội phong kiến xưa. Thị Bình (Nhật Kim Anh) và cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt) nảy sinh mối quan hệ tình cảm nhưng bị cấm cản, phải xa lìa nhau. Hiện tại phim phát sóng tập 26, có tỷ suất khán giả xem phim cao gấp đôi những phim khác.

Tuy nhiên, khán giả vẫn tinh ý nhận ra một vài lỗi sai trong các cảnh phim, về mặt logic và hình ảnh.

Nhân vật Thị Bình do Nhật Kim Anh thủ vai được hóa trang từ khi là thiếu nữ 18 tới lúc hơn 40 tuổi. Sau 24 năm xa cách từ khi bỏ trốn khỏi nhà bà hội đồng, Thị Bình có con gái lớn nhưng tạo hình nhân vật bị chê "quá già so với tuổi". Nhiều khán giả nhận xét Thị Bình trông vẻ khắc khổ, mái tóc bạc, gương mặt nhiều nếp nhăn, đi lại chậm chạp như một bà lão.

Chênh nhau 10 tuổi nhưng vợ mới của cậu Ba và hình ảnh hiện tại của Thị Bình quá khác biệt, như một người ngoài 30 và một bà già

Tạo hình này càng bị "bắt lỗi" hơn khi khán giả so sánh với người vợ mới của cậu ba Khải Duy kém Thị Bình khoảng 10 tuổi nhưng khác biệt hẳn. Một khán giả khác so sánh: "Thị Bình và dì Bảy cách nhau 30 tuổi mà tạo hình già bằng nhau. Vô lý quá". Tuy nhiên, có thể hiểu, mục đích tạo hình nhân vật Thị Bình già hơn so với tuổi cũng vì cô phải trải qua nhiều đau khổ và nỗi nhớ nhung người xưa.

Ở cảnh quay của những tập trước, cảnh Thị Bình bị đâm xe ngã xuống ruộng, khán giả phát hiện thấy gương mặt cô không hề bị trầy xước. Điều này không phù hợp với thực tế bởi nếu đã bị ngã do xe đâm, cơ thể sẽ lấm lem bùn đất, xây xát. Ngoài ra, khán giả còn nhận thấy điều vô lý khi Thị Bình ngã ở dưới ruộng, ống quần ướt sũng nhưng lúc về đến nhà bà hội đồng, quần đã khô luôn.

Khi Thị Bình bỏ trốn trong sự truy tìm của đám người do bà Hội huy động, đầu tóc cô vẫn rất gọn gàng.

Cô và Lũ - gia nô cùng làm trong nhà bà Hội - trong lúc chạy trốn vẫn có được chiếc bếp mới để nấu cơm. Điều này không phù hợp với hoàn cảnh khốn khó của cả Bình và Lũ.

Những đạo cụ trong phim cũng bị khán giả tinh ý phát hiện ra lỗi. Đó là khi cậu Ba đánh người bằng chiếc chày. Tưởng như việc cậu Ba dùng chày đập vào đầu Lũ sẽ rất kinh khủng nhưng kỳ thực ở một góc quay khác, có thể thấy chiếc chày mềm đến mức uốn cong được.

Trong cảnh quay cô hầu gái tên Hiểm (Lê Bê La thủ vai) bị cậu Ba rút roi da đánh vào lưng, khán giả nhận thấy phần lưng của Hiểm gồ ghề, được phỏng đoán có để tấm bìa giấy để tránh tổn thương.

Thị Bình được cứu sống khi nhảy sông tự tử

Cảnh quay Thị Bình nhảy xuống sông tự tử bị khán giả nhận xét thiếu chân thực, "như một cục đất vừa rơi xuống sông" bởi không tạo được cảm nhận khoảng trống lớn ở dưới sông nếu có người rơi xuống.

Dù có những sai sót nhưng "sạn" này không hề gây ảnh hưởng tới mạch phim. Khán giả vẫn đang rất quan tâm tới diễn biến tiếp theo của bộ phim Tiếng sét trong mưa. Nhiều người hy vọng cô hầu gái Thị Bình và cậu chủ Khải Duy sẽ có ngày tái ngộ.