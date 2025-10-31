Game show có Trường Giang xin lỗi

Trưa 31/10, nhà sản xuất 2 Ngày 1 Đêm lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ, khán giả vì “những ồn ào không tích cực và hiểu lầm trong suốt thời gian qua”.

Nhà sản xuất khẳng định luôn trân quý, lắng nghe ý kiến và dành sự yêu thương đến từng thành viên của dàn cast. Đồng thời ê-kíp mong chương trình mang đến tiếng cười trong những bữa cơm.

“Có những chuyến đi không chỉ đo bằng quãng đường, mà bằng tình cảm, sự đoàn kết yêu thương của những con người luôn kề vai sát cánh. Cảm ơn dàn cast, khán giả đã cùng 2 Ngày 1 Đêm vượt qua bao thử thách, để khi nhìn lại, thấy một chữ 'thương' lớn hơn bao giờ hết", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Trường Giang nhận trách nhiệm khi Lamoon bị số đông khán giả chỉ trích trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Trước đó, Lamoon vướng tranh cãi vì thái độ, phát ngôn bị cho kém duyên và thiếu tôn trọng đàn anh trong tập 85-86 chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Cụ thể, sau khi kết thúc phần trò chơi và chịu hình phạt bị bôi bánh kem lên mặt, Lamoon tuyên bố: "Em không muốn hít chung bầu không khí với anh Kiều Minh Tuấn". Câu nói khiến cả dàn cast bất ngờ, thậm chí Trường Giang cho rằng phát ngôn của đàn em “sao nặng dữ”.

Khi được hỏi lý do, Lamoon giải thích cô cảm thấy bị đàn anh bôi nhiều kem lên mặt và chưa được trả thù trong phần trò chơi.

Ở tình huống khác, Lamoon được cho có thái độ, phát ngôn thiếu tinh tế với Ngô Kiến Huy. Khi đàn anh bắt chuyện, cho rằng Lamoon chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ để mọi người ngủ sướng. Cô đáp trả: "Nhưng em đâu chung đội với anh anh đâu, em không ok với anh".

Sau khi chương trình lên sóng, số đông khán giả phản ứng, không hài lòng về thái độ ứng xử và phát ngôn của Lamoon.

Trước chỉ trích của dư luận, Lamoon xin lỗi vì khiến mọi người cảm thấy khó chịu và mong nhận được sự cảm thông.

Cô giải thích lần đầu tham gia một chương trình thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Lamoon cho rằng bản thân luôn muốn mọi người vui. Tuy nhiên, ngôn ngữ thể hiện cảm xúc và quan điểm nhận xét, đánh giá của mỗi người khác nhau.

“Tôi đã đọc, xem những chia sẻ, góp ý từ khán giả. Với tất cả sự cầu thị, tôi sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới”, cô chia sẻ.

Cùng tham gia chương trình, Lê Dương Bảo Lâm bênh vực đàn em. Nam diễn viên cho biết Lamoon là người nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn dạ thưa và sẵn sàng hợp tác, nhưng do mới tham gia show thực tế nên có phần khớp.

Trường Giang cũng nhận trách nhiệm khi Lamoon bị số đông khán giả chỉ trích. "Cảm ơn Lamoon đã tham gia làm khách mời trong hành trình 2 Ngày 1 Đêm lần này, dù còn nhiều thiếu sót nhưng thật sự quý mến vì những nỗ lực của em. Mong khán giả hoan hỉ bỏ qua. Em làm chưa tốt thì lỗi cũng có phần của các anh", Trường Giang bày tỏ.