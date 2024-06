Động thái của ekip Anh Trai Say Hi khi bị fan Thái Lan phản ứng dữ dội

MV The Stars đang nhận được sự chú ý từ khán giả. Đây là MV chủ đề của chương trình Anh trai “say hi” có sự tham gia của 30 nghệ sĩ nam như Isaac, HIEUTHUHAI, Erik, Đức Phúc, Song Luân, Anh Tú Atus...

Bài hát do JustaTee - giám đốc âm nhạc chương trình - sáng tác, pha trộn nhiều thể loại như funk, disco, trap, electronic. Isaac, Đức Phúc mở màn MV, hát về khát khao của người trẻ muốn theo đuổi hoài bão. Các rapper như HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều nối tiếp nhau thể hiện trên nền bản phối giàu âm hưởng EDM.

Những hình ảnh trong MV The Stars

Nhiều khán giả Thái Lan để lại bình luận không mấy tích cực phía dưới video từ Anh Trai Say Hi. "Tôi không thấy Quang Hùng MasterD hát gì cả. Mời 30 ca sĩ có thể chia ra để hát từng phần và biểu diễn solo. Tôi đã kỳ vọng ekip sẽ có thể thực hiện được điều đó với chương trình tầm cỡ như vậy. Nhưng rõ ràng phần hát và biểu diễn solo phân bổ không đều. Ekip cần phải cài thiện điều đó", một bình luận tiếng Thái nhận về hàng trăm lượt like.

Khán giả B.N viết: "Ngày nào cũng hóng chương trình từng ngày, mà MV này không thấy Quang Hùng MasterD đâu cả. Bạn lướt qua như cơn gió. Bé Hùng tập ngày, tập đêm phờ phạc, để bệnh luôn, mà lên MV còn không thấy mặt ẻm nữa, buồn quá".

Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD thậm chí còn "biến mất" trên fanpage của chương trình khi ngoài bài đăng giới thiệu và công bố, số lượng hì nh ảnh của ca sĩ này cũng nhỏ giọt khi so với nhiều nghệ sĩ khác như Anh Tú, Song Luân,...

Giọng ca Thủy Triều vốn có nhiều fan tại Việt Nam và Thái Lan.

Chính vì những vấn đề trên, câu chuyện "con cưng quốc tế" tiếp tục được nhắc lại và cho rằng ekip tổ chức không có sự quan tâm cần thiết đối với Quang Hùng MasterD.

Ngay sau khi nhận chỉ trích, ekip Anh Trai Say Hi cũng lập tức đăng tải teaser visual với sự góp mặt của đầy đủ các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Động thái này nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Dù vậy, nhiều fan vẫn phát hiện ra sự thiếu vắng của Quân A.P - một trong những nghệ sĩ có lượng fan lớn ở chương trình năm nay - trong phần giới thiệu cá nhân. Khi được hỏi, ekip khẳng định "chỉ là nhá hàng, còn 'ú òa' nhiều lắm".

Quân A.P khiến nhiều khán giả bất ngờ về ngoại hình khi tham gia họp báo Anh Trai Say Hi.

