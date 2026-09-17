Đông Hùng đính chính

Biên đạo Kim Anh (vũ đoàn Oh) vừa lên tiếng xin lỗi. Bởi vì những bài đăng, bình luận của cô liên quan chuyện ghi nhận ê-kíp hậu trường Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây tranh luận trên mạng xã hội.

Kim Anh là biên đạo của các tiết mục Xa, Lý ngựa ô Huế. Cô bức xúc khi không được nhắc tên trong bài cảm ơn những nhân sự hỗ trợ chương trình.

Sau sự việc, nữ biên đạo gửi lời xin lỗi anh tài Đông Hùng, các nghệ sĩ liên minh Nguyên tố Mỹ mãn vì những trạng thái thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội.

Kim Anh đồng thời xin lỗi khán giả, người hâm mộ và toàn bộ ê-kíp vì hành động khiến mọi người phiền lòng, ảnh hưởng tập thể.

Nữ biên đạo Kim Anh biểu diễn cùng dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nữ biên đạo khẳng định không có ý đả kích bất kỳ ai, thừa nhận quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át, không suy nghĩ kỹ về tình huống của bài đăng và dẫn tới những hành động không phù hợp.

Kim Anh nhận toàn bộ trách nhiệm về những nội dung mình đăng tải, mong khán giả cho cơ hội sửa sai.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu sau tập 11, khi liên minh Nguyên tố Mỹ mãn chiến thắng bình chọn và được quyền quản lý fanpage chương trình trong 5 giờ.

Sau loạt bài đăng mang tính hài hước về các anh tài, ca sĩ Đông Hùng sử dụng cơ hội này để gửi lời cảm ơn tới những nhân sự ít xuất hiện trước công chúng nhưng tham gia vào quá trình tạo nên chương trình. Tuy nhiên, bài đăng này không nhắc đến đội ngũ biên đạo, vũ công tham gia màn trình diễn khiến nhiều người phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Biên đạo Kim Anh xóa câu "Cám ơn nhà Nguyên tố Mỹ mãn đã tin tưởng giao phần biên đạo cho mình" ra khỏi bài quảng bá tiết mục và bày tỏ thái độ không hài lòng. Một vũ công bức xúc khi Đông Hùng cảm ơn tất cả ê-kíp nhưng không nhắc đến biên đạo, vũ công.

Sự việc càng gây ồn ào trên Threads. Nhiều khán giả cho rằng các vũ công, biên đạo hay chuyên viên trang điểm, tạo mẫu nên trực tiếp trao đổi với ê-kíp và nghệ sĩ thay vì thể hiện thái độ bức xúc trên mạng xã hội.

Khi tranh luận lan rộng, ca sĩ Đông Hùng đăng bài giải thích, cho rằng có sự hiểu lầm giữa những người liên quan.

Đông Hùng khẳng định anh muốn tri ân những người hiếm khi xuất hiện trên sân khấu hay credit (phần ghi nhận tên và vai trò của những người tham gia tạo nên tiết mục).

Đông Hùng khẳng định điều anh muốn làm từ đầu chương trình là nói về công sức của mọi người và mong ai cũng được ghi nhận. Nếu có cơ hội làm một điều gì đó “ồn ào”, anh muốn dành cơ hội ấy cho “những người ở góc khuất nhất” - các nhân sự hiếm khi xuất hiện trên sân khấu hay truyền thông nhưng âm thầm đồng hành với nghệ sĩ.

Với những thành viên đang được nhắc tới trong tranh luận, Đông Hùng cho rằng đóng góp của họ không bị bỏ quên. Sau mỗi phần biểu diễn, các nghệ sĩ đều nêu tên và gửi lời cảm ơn tới những cộng sự này.

Anh giải thích bài đăng trên fanpage được dành cho những tập thể "đứng trong bóng tối", thay vì nhằm liệt kê toàn bộ những người tham gia từng tiết mục.

"Những anh chị em mọi người đang nhắc tới, tôi nghĩ, họ không cần tìm phần ghi nhận của mình trong bài viết về anh quay phim, cô căng tin hay những người làm việc phía sau hậu trường. Bởi sau mỗi phần biểu diễn, chúng tôi luôn nêu đích danh và gửi lời cảm ơn họ trước tiên. Công sức, sản phẩm và tài năng cùng nội lực mạnh mẽ của họ hiện hữu ngay trên sân khấu để khán giả nhìn thấy. Không có họ, sẽ không có những phần biểu diễn rực rỡ như vậy", Đông Hùng nói.

Bài đăng được nhiều khán giả đồng tình, cho rằng biên đạo, vũ công nên thấu hiểu thông điệp biết ơn mà anh tài Đông Hùng muốn nhắn nhủ, thay vì tị nạnh.