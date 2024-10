Độc quyền: Từng đi ngược dư luận bênh vực Hồng Đăng sau ồn ào ở Tây Ban Nha, NSƯT Kim Oanh nói gì khi nam diễn viên được 'minh oan'?

Toàn cảnh vụ việc của Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Năm 2022 Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng có chuyến công tác đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên đến ngày 23/6/2022, họ cùng vướng vào cáo buộc "tấn công tình dục" một nữ du khách 17 tuổi trong một khách sạn ở Sant Elm, Andratx (Majorca, Tây Ban Nha). Đến ngày 29/6/2022, tờ báo Anh Daily Mail đưa tin một cô gái Anh 17 tuổi bị một nam diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tấn công tình dục ở đảo Majorca, Tây Ban Nha. Tại thời điểm này, cư dân mạng đã phát hiện ra danh tính hai nghệ sĩ nổi tiếng này là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vì hai anh vừa trước đó livestream đi đánh golf ở đảo này. Sau 2 năm xảy ra vụ việc, ngày 22/10 trên trang cá nhân của chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh kể từ khi xảy ra vụ việc ở Tây Ban Nha đã thông báo về Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho hai nghệ sĩ. Theo lời chị Trần Trà My, tháng 7/2024, Toà án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. "Và mãi đến ngày hôm nay, khi cầm trên tay Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Toà án Palma de Mallorca gửi cho hai anh, tôi mới viết ra những điều này một cách công khai, với tư cách là người hỗ trợ, phiên dịch cũng như người theo suốt vụ việc từ những ngày đầu tiên", chị Trần Trà My viết. Nói về ý nghĩa của quyết định này, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng chia sẻ: "Về nguyên tắc "suy đoán vô tội" trong pháp luật Tây Ban Nha, và cả pháp luật Việt Nam được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật". "Và cuối cùng sau khoảng thời gian dài chờ đợi, niềm tin của chúng ta đã đúng", Trần Trà My viết trên trang cá nhân.