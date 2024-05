Diva Mỹ Linh kể về 3 tháng đầu sự nghiệp ở TP.HCM

Mỹ Linh tâm sự về giai đoạn đầu sự nghiệp: "Ở thời của tôi, mọi người đều hát những bài giống nhau. Có một bài hát nhiều khi phải 10 ca sĩ cùng hát. Tôi lại đang trăn trở khẳng định bản thân mình nên muốn tìm bài mới để viết tên mình trên những bài hát đó. Vì thế, tôi tìm đến các nhạc sĩ để đặt viết bài, nhờ họ sáng tác bài mới cho mình.

Tôi tìm đến ban nhạc Anh Em để tìm cơ hội cho bản thân. Hồi đó, tôi một mình đi tàu từ Hà Nôi vào TP.HCM, ở suốt 3 tháng, mượn xe máy của bạn đi mọi ngóc ngách để tìm cơ hội cho bản thân. Mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp ngay".

Diva Mỹ Linh cách đây hàng chục năm.

Diva Mỹ Linh mô tả khi sống tại TP. HCM, cô phải ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè, tiền không có, cũng không có phấn son, chống nắng, mặt đầy tàn nhang. "Tôi cứ phóng xe đi hết chỗ nọ chỗ kia, xin hát thử bài này bài kia. Mọi thứ ghép lại với nhau để tôi có được ngày hôm nay", giọng ca sinh năm 1975 kể lại.

Giọng ca Hương Ngọc Lan nói thêm về kỷ niệm khó quên: "Lần đầu đi thi hát, tôi hát oét, hát hỏng, còn kém hơn nghiệp dư bây giờ. Nhưng khi ấy không ai chê tôi, bảo tôi hát hỏng, hát như vậy không được. Mọi người cứ bảo là ai cũng thế, cứ từ từ rồi sẽ được. Tính tôi hay tin người, chỉ tin những lời khen".

Diva Mỹ Linh giờ đây đã có vị thế vững chắc ở làng nhạc Việt.

Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, cô may mắn tìm được những "quý nhân phù trợ" giúp cởi bỏ những nút thắt. Mỹ Linh kể lại: "Lúc tôi nghe theo, lúc chỉ nghe một nửa và lắng nghe chính mình nữa. May quá, tôi đều vượt thác an toàn. Tôi nghĩ, độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi là lứa tuổi có rất nhiều suy nghĩ, không chỉ về nghề nghiệp mà còn về tình yêu, hôn nhân. Những chuyện này là bình thường.

Nhiều người may mắn vì có gia đình, những người bạn tốt đồng hành. Nhiều người lại không may mắn khi gặp những người có năng lượng tiêu cực, khiến họ bị nhụt chí, hoặc quá bay. Bay quá cũng chết mà cái gì cũng không dám làm lại càng không được".

Nói thêm về những hình ảnh gây ấn tượng tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Mỹ Linh miêu tả rằng bản thân "lỡ đâm lao nên phải theo lao". Ca sĩ này hài hước: "Cưỡi lên lưng hổ rồi thì phải theo, chẳng lẽ lại nhảy xuống thì ngã. Thôi thì, ai làm gì thì tôi làm nấy, dù cũng đau lưng lắm".

Diva Mỹ Linh ghi dấu ấn sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023.

Diva Mỹ Linh sinh ngày 19/8/1975. Cô là một trong những nghệ sĩ V-pop bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với doanh số hơn 2 triệu bản thu âm trên toàn quốc, và được mệnh danh là "Nữ hoàng R&B Việt Nam" cũng như là "Nữ hoàng nhạc xuân". Mỹ Linh nổi tiếng với những màn trình diễn giọng hát nội lực và kĩ thuật ở nhiều dòng nhạc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]