Điều kỳ tích giúp 'Squid Game' trở thành 'hiện tượng toàn cầu', đánh bại siêu phẩm Oscar

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 09:26 AM (GMT+7)

Đánh bại cả 'siêu phẩm Oscar' Parasite, 'cơn sốt' Squid Game trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này trong lịch sử.

Chỉ mới ra mắt chưa đầy 10 ngày, Squid Game đã thành công 'xâm chiếm' các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội và tên tuổi của dàn diễn viên cũng từ đó mà 'lên hương'. Thuộc thể loại phim đan xen tâm lý xã hội, Squid Game thu hút được khán giả ở mọi lứa tuổi đón chờ. Thậm chí, trò chơi trong phim còn trở thành một 'hot trend' trên TikTok với mỗi video thu về cả triệu views.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Variety, đạo diễn Hwang Dong-Hyuk cho biết, “Không có kế hoạch thích hợp nào cho phần tiếp theo của Squid Game. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nếu tôi làm phần tiếp theo, tôi sẽ không làm việc một mình. Tôi nghĩ tôi sẽ làm việc với một đội ngũ biên kịch hoặc nhiều đạo diễn có kinh nghiệm".

Về lý do sử dụng trò chơi dành cho trẻ em trong Squid Game, anh ấy nói: "Tôi từng tưởng tượng sẽ tham gia vào các tác phẩm như Battle Royale và Liar Game. Nhưng trò chơi này quá phức tạp nên tôi đã 'mượn vở' của bọn trẻ chơi”.

Ngoài ra, về dự án tiếp theo của mình, anh ấy nói “Tôi đang soạn thảo một bộ phim với tựa đề là KO Club. Nó là tên viết tắt của Killing Old Man Club, và nó là tác phẩm dựa trên tiền đề của một cuộc chiến giữa các thế hệ ”.

Biệt đội những người chơi hệ '456'.

"Squid Game" mô tả câu chuyện của những người tham gia vào một trò chơi sinh tồn bí ẩn với giải thưởng 45,6 tỷ won, liều mạng để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Câu chuyện về các nhân vật vượt qua những điểm yếu của họ và sống sót sau một trò chơi nguy hiểm đến tính mạng gợi lên cảm giác hồi hộp và sự đồng cảm mạnh mẽ, giành được sự quan tâm chung của mọi người không phân biệt quốc tịch.

Điểm khác biệt giữa "Squid Game" là so với các trò chơi sinh tồn ở nước ngoài, luật chơi đơn giản và quá trình trò chơi được xử lý ngắn gọn, đồng thời đặt nhiều sức mạnh vào lời kể của các nhân vật. Có những đoạn có thể coi là yếu tố nảy lửa như cốt truyện trinh thám, có đoạn bị kéo dài một chút ở nửa sau, nhưng nhìn chung, nó được xây dựng với độ phản hồi tốt và nhịp độ phát triển nhanh.

Đặc biệt, màu sắc sống động của các yếu tố liên quan đến sinh tồn như sân vận động và chủ nhà được cho là đã góp phần tạo nên thành công của "Squid Game" vì nó đóng vai trò tối đa hóa tính chất bi thảm của tình huống đồng thời giảm bớt sự bất tiện của một tình huống trò chơi sinh tồn tuyệt vọng trong đó nhiều sinh mạng bị mất. Ngoài ra, khía cạnh nghệ thuật của "Squid Game" cũng được thể hiện rõ, chẳng hạn như thiết kế của phòng VIP và nội thất, nhìn chung xứng đáng được đánh giá cao.

Mới đây nhất, Squid Game càng chứng tỏ được 'độ nóng' của mình khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix. Đây là điều mà trước đó hàng loạt “bom tấn” như Mine, Crash landing on you, Itaewon Class, Hospital playlist hay thậm chí là cả 'siêu phẩm Oscar' Parasite chưa thể đạt được. Thành tích này không chỉ khẳng định sự phát triển 'như vũ bão' của nghệ thuật phim ảnh Hàn Quốc mà còn góp phần thể hiện sức mạnh của phim ảnh châu Á nói chung, thậm chí còn được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hollywood, khi năng lực sản xuất nội dung của nước này có thể so sánh với 'đế chế' thống trị ngành giải trí thế giới

Bucket Studios, công ty nắm giữ cổ phần trong công ty quản lý của Lee Jung-Jae, nam diễn viên chính của "Squid Game", đã tăng 90% trong ba ngày giao dịch vừa qua. Các cổ phiếu liên quan khác cũng đang tăng mạnh.

Con búp bê 'hot nhất' mạng xã hội những ngày gần đây.

Squid Game đạt được thành công bứt phá ngoài sức tưởng tượng và được coi là phép ẩn dụ cho sự thức tỉnh của trường phái mới và chủ nghĩa tân tự do.

Khi 'Squid Game" nổi tiếng trên toàn thế giới, con búp bê gắn thẻ này cũng đang thu hút sự chú ý như một con búp bê kinh dị mới kế nhiệm Chucky và Annabelle.

Tuy vậy, nổi tiếng cũng đi kèm với tai tiếng. Squid Game 'dính' không ít lùm xùm liên quan đến việc đạo nhái ý tưởng và làm lộ số điện thoại thật của một cá nhân trong quá trình quay phim. Điều này đã gây nên những tranh cãi không nhỏ về sự bất cẩn cũng như cách giải quyết không mấy thỏa đáng mà đoàn làm phim đưa ra. Được biết, các nạn nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khi hàng nghìn tin nhắn, cuộc điện thoại từ những người không xác định đổ về. Công ty sản xuất được cho là đã đưa ra mức giải quyết cho nạn nhân từ 1 đến 5 triệu won (khoảng 20 đến 100 triệu đồng)

Vào ngày 22 (giờ địa phương) trên tài khoản Twitter Netflix Philippines, một đoạn video quay cảnh một con búp bê được lắp đặt trước một trung tâm mua sắm ở Philippines trong khuôn khổ chương trình quảng bá của Netflix. Con búp bê bắt gặp một người đàn ông đang cố gắng xâm phạm và bắn đèn đỏ từ mắt anh ta, tạo ra một bầu không khí kinh dị như nội dung của một bộ phim truyền hình.

Bất chấp những điều này thì đạo cụ và đồ ăn trong phim đang thu hút sự chú ý và bán cực 'chạy' .Trên eBay, một trang đấu giá trực tuyến, chiếc áo phông đồng phục nhóm mà các nhân vật chính mặc có giá khoảng 40 USD, và nghe nói rằng nó đang bán rất chạy, mặc dù nó đã vượt quá 50.000 won (Khoảng 1 triệu đồng) bao gồm cả tiền vận chuyển. Người ta nói rằng những hộp cơm cũ mà các nhân vật chính được phục vụ được bán với giá cao gấp 10 lần so với trực tuyến ở Hàn Quốc.

Một điều đặc biệt hơn nữa cần phải được nhắc đến, nhiều khán giả đã phát hiện ra trong phần Digital Artists của Squid Game là toàn những cái tên đến từ Việt Nam. Ngoài bộ phim này, một số bộ phim 'làm mưa làm gió' khác thời gian qua như Parasite, Penthouse, Hotel Del Luna, Vagabond… đều có sự tham gia của đội ngũ tại Việt Nam vào quá trình xử lý hình ảnh, hiệu ứng. Trước thông tin này, các fan Việt Nam không khỏi 'phổng mũi' tự hào.

