Những mối tình bị khán giả 'chán ghét' trên màn ảnh Hàn năm 2022

Cuối năm là thời điểm tổng kết mọi "cái được", "cái chưa được" trong tất cả mọi lĩnh vực, và phim ảnh cũng không phải ngoại lệ, nhất là đối với một đất nước mạnh về nghệ thuật giải trí như Hàn Quốc.

Điều làm nên thương hiệu phim Hàn là "love-line", là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào hay đau khổ. Tuy nhiên, đối với khán giả, không phải bất cứ một tác phẩm phim truyện nào cũng cần xuất hiện yếu tố lãng mạn này. Trong năm 2022, có 4 cặp đôi được bình chọn nằm trong top "ít được yêu thích nhất" trên màn ảnh.

All Of Us Are Dead

Đầu tiên là phần đầu của loạt phim về zombie All Of Us Are Dead khuấy đảo những ngày đầu năm 2022. Nếu chỉ nghe tiêu đề, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tác phẩm chỉ toàn là một màu u ám và nổi lên là khát vọng sinh tồn của con người.

All Of Us Are Dead.

Tuy nhiên, như đã nói, phim Hàn khó mà thiếu đi yếu tố lãng mạn. All Of Us Are Dead vẫn triển khai tuyến tình cảm của 2 cặp đôi, và phản ứng của khán giả dành cho từng cặp đôi lại trái ngược hoàn toàn.

Trong khi cặp đôi thứ chính Lee Su Hyeok (Park Solomon) và Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) nhận được rất nhiều sự yêu mến thì câu chuyện tình yêu của giữa nam chính Nam On Jo (Park Ji Hoo) và Lee Cheong San (Yoon Chan Young) lại "bị chê".

Cặp đôi thứ chính Park Solomon và Cho Yi Hyun "gây bão", thậm chí nhờ tuyến tình cảm này mà họ trở nên nổi tiếng hơn với công chúng.

Phản ứng của khán giả dành cho "love-line" của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young không mấy mặn mà.

Nhiều khán giả nhận thấy câu chuyện giữa nhân vật của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young diễn ra quá mức "gấp gáp" và vì thế, đi đến bế tắc. Bên cạnh đó, nữ chính Nam On Jo do Park Ji Hoo thủ vai không phải là một nhân vật "cực ngầu", cô thậm chí còn nhận không ít chỉ trích vì nhân vật của mình quá yếu đuối và dựa dẫm. Phân cảnh của cặp đôi đã không có "phản ứng hoá học" cũng không đóng góp thêm vào cốt truyện vậy nên được coi là không phù hợp với tổng thể chung của bộ phim.

Again My Life

Dù là một tác phẩm rất thành công nhưng Again My Life vẫn có khuyết điểm khi triển khai yếu tố lãng mạn trong phim.

Again My Life.

Câu chuyện tình yêu giữa Kim Hee Woo (Lee Joon Gi) và Kim Hee Ah (Kim Ji Eun) từ loạt phim hành động Again My Life bị cư dân mạng chỉ trích vì không phù hợp với cốt truyện hấp dẫn và "cản trở" mạch cảm xúc khi thưởng thức diễn xuất tâm lý phức tạp của Lee Joon Gi, là một chi tiết "quá thừa thãi" và như "để nữ chính được thể hiện nhiều hơn".

Kim Ji Eun và Lee Joon Gi.

Sự thiếu mạch lạc và chắp vá của những phân cảnh lãng mạn càng lộ rõ khi chỉ tập trung xuất hiện ở phần cuối bộ phim. Mặc dù phần lớn câu chuyện tập trung vào hành trình trả thù ly kỳ, nhưng việc đột ngột chuyển sang một câu chuyện tình yêu nhuốm màu hoa hồng đã khiến nhiều khán giả bỏ dở giữa chừng, lựa chọn không xem tiếp vì "bức bối".

Why Her?

Nhắc đến Why Her?, câu chuyện lãng mạn giữa Gong Chan (Hwang In Yeop) và Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) đã gây thất vọng cho nhiều khán giả và làm giảm sức hút nghiêm trọng.

Why Her?

Cụ thể, bộ phim đã thành công trong việc thu hút sự chú ý bằng cách hướng sự chú ý đến việc nữ chính đứng dậy sau những vấp ngã cuộc đời, chiến đấu chống lại kẻ xấu và giành lại công bằng mà cô xứng đáng có được.

Tình yêu của Seo Hyun Jin và Hwang In Yeop trong Why Her? không được khán giả ủng hộ.

Tuy nhiên, câu chuyện tình cảm dường như đã phá hỏng tinh thần của bộ phim, là xây dựng nên hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ. Làm phức tạp thêm hành trình của nhân vật Oh Soo Jae và khiến cô trở nên yếu đuối, phụ thuộc vào một mối quan hệ đến mức vô lý.

Sự thay đổi của nhân vật thậm chí đã khiến nhiều khán giả tẩy chay bộ phim và hệ quả là tỷ suất lượt xem của Why Her? liên tục giảm sút.

Reborn Rich

Tác phẩm duy nhất đang lên sóng được liệt kê trong danh sách này là Reborn Rich, bộ phim nhận được sự yêu thích của khán giả và khen ngợi từ giới chuyên môn với tỷ suất người xem vượt 20%.

Reborn Rich.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi chi tiết trong bộ phim đều được yêu thích, đặc biệt là "love-line" giữa Jin Do Jun (Song Joong Ki) và Seo Min Young (Shin Hyun Been). Trên thực tế, với chủ đề trả thù và những cuộc chiến nội tâm giữa một gia đình giàu có, Reborn Rich thu hút người xem bằng những pha hành động nhịp độ nhanh, những tình tiết khó đoán chứ không phải sự lãng mạn kỳ quái

Tương tác giữa Song Joong Ki với Shin Hyun Been còn được cho là "cặp đôi tệ nhất" trong số những bạn diễn nữ trên màn ảnh trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Bên cạnh đó, nữ chính do Shin Hyun Been gần như không có đất diễn dù phim đã đi được nửa chặng đường. Phản ứng hóa học của cô với Song Joong Ki cũng tương đối mờ nhạt, và sự lãng mạn giữa cặp đôi trở nên "lạc lõng" trong bộ phim.

Đặc biệt, sự "chán ghét" của khán giả được đẩy lên cao trào và đồng loạt kêu gọi cắt bỏ luôn tuyến tình cảm này sau phân cảnh nụ hôn được cho là rất vô lý và vô cùng "thừa thãi" trong tập phim mới nhất.

Nụ hôn giữa hai nhân vật chính càng làm khán giả thêm "chán ghét" tuyến tình cảm này trong Reborn Rich.

Khán giả cho rằng, nếu biên kịch vẫn tiếp tục muốn giữ lại câu chuyện tình cảm này, nên cho nữ chính nhiều đất diễn và trở nên "có ích" hơn trong bộ phim. Vì cho đến hiện tại, vai trò của cô dường như chỉ để lấp đầy vị trí tạo nên chi tiết lãng mạn, vốn đã là không cần thiết trong tác phẩm này.

