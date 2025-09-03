Điều bất ngờ về dàn diễn viên nhí phim 'giờ vàng' VTV đang khiến khán giả rơi nước mắt

Khôi Nguyên - bé Khoai phim "Dịu dàng màu nắng" lấy nước mắt hàng triệu người

Bộ phim "Dịu dàng màu nắng" hiện đã lên sóng 24 tập, trên sóng giờ vàng VTV1. Từ khi xuất hiện, nhất là trong những tập gần đây, diễn viên nhí Khôi Nguyên (6 tuổi) là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả qua vai diễn Khoai.

Trong phim, Khoai là con trai của Bắc (Duy Hưng) và Lan Anh (Lương Thu Trang), được khán giả nhận xét biểu cảm tự nhiên, cách thoại như ở đời thường. Khôi Nguyên đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và biểu cảm chân thật, đặc biệt là trong cảnh bé òa khóc vì nhớ mẹ.

Khôi Nguyên - bé Khoai trong "Dịu dàng màu nắng" nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Ảnh VTV

Cảnh em bé vừa nhai cơm, vừa nghẹn ngào nói: "Nó chỉ chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" đã lấy nước mắt của hàng nghìn khán giả.

Khôi Nguyên tiết lộ rằng để nhập vai, cậu bé tập thoại cùng mẹ và được các diễn viên chỉ dẫn kỹ lưỡng, nhờ vậy đã diễn đạt rất mượt, khiến khán giả cảm thấy "như không diễn". Với vẻ ngoài hồn nhiên và diễn xuất chín chắn hơn tuổi, em được đánh giá là diễn viên nhí tiềm năng của điện ảnh Việt, hứa hẹn nhiều vai diễn sâu sắc trong tương lai.

Cảnh quay bé Khoai khóc đã lấy nước mắt khán giả xem phim. Ảnh VTV

An Nhiên - bé Bắp thông minh, bướng bỉnh trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời"

An Nhiên sinh tháng 6/2017. Khi chưa đầy 6 tuổi cô bé đã đảm nhiệm tốt vai Happi trong "Đừng làm mẹ cáu" (phát sóng năm 2023) và được đông đảo khán giả yêu mến. Khi đó, tuy chưa biết chữ, cô bé vẫn có thể học thuộc các đoạn thoại dài. Đặc biệt, An Nhiên có thể diễn những phân cảnh tâm lý nặng khiến khán giả xúc động.

Sang bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời" đang phát sóng trên VTV, An Nhiên thủ vai bé Bắp, là một trong những gương mặt diễn viên nhí sáng giá hiện nay của phim truyền hình Việt. Dù còn nhỏ tuổi, An Nhiên đã sở hữu kinh nghiệm diễn xuất đáng nể với 8 bộ phim truyền hình.

"Cầu vồng ở phía chân trời" đang phát sóng trên VTV, An Nhiên thủ vai bé Bắp, nhân vật đang được nhiều khán giả yêu mến. Ảnh VTV

Cụ thể, An Nhiên ghi dấu ấn qua các vai diễn trong: Thương ngày nắng về, Đừng làm mẹ cáu, Hành trình công lý, Gia đình mình vui bất thình lình, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... và mới nhất là "Cầu vồng ở phía chân trời".

Trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Bắp là con gái Tuấn (Trọng Lân đóng), thông minh nhưng bướng bỉnh, sống bản năng và luôn hành xử theo cảm xúc. Từng quen được mẹ chiều chuộng, Bắp phản ứng mạnh mẽ với sự gò bó và quy củ trong môi trường mới, thu mình lại và tỏ ra "hư" để mong được đưa về với mẹ.

Với gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên và cảm xúc, An Nhiên đang dần khẳng định tên tuổi trong lòng khán giả truyền hình.

Trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Bắp thông minh nhưng bướng bỉnh. Ảnh VTV

Gia Nghĩa - bé Khoai khiến khán giả rưng rưng khi xem phim "Cầu vồng ở phía chân trời"

Gia Nghĩa đã tham gia 5 bộ phim truyền hình như: "Gia đình mình vui bất thình lình", "Vui lên nào anh em ơi"... và trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả. Diễn viên nhí này được nhiều người yêu mến bởi biểu cảm chân thật và nét diễn hồn nhiên, đáng yêu. Gia Nghĩa là một trong những diễn viên nhí tài năng, đem đến sự gần gũi và tinh tế cho vai diễn.

Trong bộ phim đang phát sóng VTV3 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai là con trai Oanh (diễn viên Anh Đào), là cậu bé kén ăn và mê chơi game. Khoai lớn lên chỉ có mẹ và cô Ngà giúp việc đồng hành, vì thế cậu bé trở nên nhút nhát, ngoan ngoãn đến mức thụ động.

Diễn viên nhí Gia Nghĩa trong vai bé Khoai phim "Cầu vồng ở phía chân trời".

Dù chỉ là vai phụ, nhưng Khoai của Gia Nghĩa đã góp phần làm nên cảm xúc mạnh cho câu chuyện, khiến khán giả không ít lần phải mỉm cười hoặc rưng rưng. Sự duyên dáng tự nhiên cùng kỹ năng hóa thân linh hoạt của bé đã giúp nhân vật trở nên "gia vị" không thể thiếu cho phim truyền hình Việt.

Còn nhỏ tuổi nhưng Gia Nghĩa đã khéo léo chạm vào cảm xúc người xem thông qua những vai diễn gần gũi và đầy sống động.

Trong "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai là con trai Oanh (diễn viên Anh Đào). Ảnh VTV

Là người đã đóng chung với bé Gia Nghĩa ở 3 bộ phim, diễn viên Anh Đào cho biết bé luôn lắng nghe các cô chú hướng dẫn và góp ý. Nữ diễn viên cũng cho rằng Gia Nghĩa có sức hút riêng trong mỗi vai diễn ở mỗi bộ phim.