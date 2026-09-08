Diễn viên Minh Tiệp nhập viện vì sốt virus và cúm A

Trên trang cá nhân, vợ diễn viên Minh Tiệp, chị Thùy Dương chia sẻ hình ảnh và cho biết Minh Tiệp bị sốt virus kèm cúm A. Cô viết: “Có được chiếc Cup thì nhập viện từ Đà Nẵng về đến Hà Nội luôn. Combo vừa sốt virut vừa Cúm A ạ”.

Theo Thùy Dương, có thời điểm Minh Tiệp sốt tới 40 độ. Sau khi được thăm khám và điều trị tại Đà Nẵng, nam diễn viên được chuyển về Hà Nội tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Diễn viên Minh Tiệp nhập viện vì sốt virus và cúm A. Ảnh: FBNV

Bà xã Minh Tiệp gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ tại các bệnh viện đã tiếp nhận, hỗ trợ nam diễn viên trong quá trình điều trị.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội, gia đình Minh Tiệp nhận được sự hỗ trợ của các tiếp viên Vietnam Airlines. Thùy Dương viết: “Cảm ơn các bạn tiếp viên Vietnam Airline đã hỗ trợ nhiệt tình để heo còi chuyển viện suôn sẻ”.

Thùy Dương thường gọi chồng bằng biệt danh “heo còi”. Trước tình trạng sức khỏe của Minh Tiệp, cô bày tỏ sự lo lắng và nhắn nhủ chồng sớm bình phục: “Heo còi đã không ốm thì thôi mà ốm thì ra ốm. Thương ghê. Sớm về nhé heo còi”.

Bên cạnh đó, Thùy Dương cũng khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với Minh Tiệp trong thời gian qua, đặc biệt là những người từng ăn uống hoặc chơi thể thao cùng nam diễn viên, nên chủ động kiểm tra sức khỏe.

Diễn viên Minh Tiệp nhập viện vì sốt virus và cúm A. Ảnh: FBNV

Cô viết: “Có ai mà lỡ ngồi gần chồng mình ăn uống hay đánh bóng cùng thì đi test nha ạ!”.

Minh Tiệp là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Lập trình cho trái tim, Quỳnh búp bê, Sinh tử, Cuộc hẹn lúc 0 giờ...

Bên cạnh diễn xuất, Minh Tiệp còn hoạt động trong lĩnh vực quản lý và đào tạo văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với VTV, nam diễn viên từng chia sẻ về quá trình chuyển hướng sang công việc quản lý, đồng thời khẳng định diễn xuất vẫn là niềm đam mê và anh sẵn sàng trở lại màn ảnh khi có vai diễn phù hợp.

Diễn viên Minh Tiệp nhập viện vì sốt virus và cúm A. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Minh Tiệp không xuất hiện thường xuyên trên phim truyền hình mà dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn. Anh kết hôn với Thùy Dương năm 2011. Cả hai có một con gái.

Ở tuổi U50, Minh Tiệp vẫn duy trì hình ảnh năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Vì vậy, thông tin nam diễn viên phải nhập viện do sốt virus và cúm A nhận được sự quan tâm của khán giả.

Minh Tiệp hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung Tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Việt Nam, đồng thời tham gia kinh doanh và các hoạt động xã hội.