“Nữ hoàng cảnh nóng” tiết lộ từng hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, đồng nghiệp sốc khi biết đó là chồng mình

Phát hiện một người quen từng hẹn hò với chồng cũ là cảm giác rất khó xử. Với nữ diễn viên Ngũ Vịnh Vy, 57 tuổi, sự thật này còn khiến cô bất ngờ hơn khi phải mất tới 36 năm mới được “hé lộ”.

Trong tập gần đây của chương trình trò chuyện The Wonder Women trên kênh HOY TV, Diệp Tử My, 60 tuổi, lần đầu chia sẻ về mối quan hệ trong quá khứ với người chồng đầu tiên của Ngũ Vịnh Vy là Ngô Giang Bồi. Ông Ngô Giang Bồi là một đại gia giàu có.

Ngũ Vịnh Vy và ông Giang Bồi kết hôn năm 1990. Tuy nhiên, chỉ 13 ngày sau đám cưới, ông đột ngột qua đời vì đau tim tại Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi ông đi cùng Ngũ Vịnh Vy khi cô làm việc. Năm 1999, Ngũ Vịnh Hy kết hôn với người chồng thứ hai - Luyện Hải Đường.

Ngũ Vịnh Hy (áo đen) ngạc nhiên khi biết đồng nghiệp Diệp Tử My (áo trắng) từng hẹn hò với chồng cũ của cô.

“Ông ấy thực sự từng theo đuổi chị sao?” - Ngũ Vịnh Vy ngạc nhiên hỏi Diệp Tử My. Có vẻ như cô không hề biết Diệp Tử My từng quen chồng mình. “Khoan đã, vậy là ông Giang Bồi biết chị trước khi quen tôi à?”.

Không kể chi tiết, Diệp Tử My cho biết cô từng rất đau buồn khi đối diện với ông Giang Bồi và chỉ biết sau đó ông đã hẹn hò với Ngũ Vịnh Vy.

“Tôi chưa bao giờ kể chuyện này” - Diệp Tử My nói thêm.

Khi Ngũ Vịnh Vy hỏi thẳng liệu cô và ông Giang Bồi từng hẹn hò hay không, Diệp Tử My thừa nhận: “Có”, đồng thời cho biết mối quan hệ của họ diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Ngũ Vịnh Hy kết hôn với ông Ngô Giang Bồi được 13 ngày thì ông qua đời.

“Trời ơi, đến tôi còn không biết chuyện này” - Ngũ Vịnh Vy thốt lên. Cô cho biết từng nghe tin đồn Diệp Tử My hẹn hò với ông Giang Bồi, nhưng nghĩ đó chỉ là lời đồn và không ngờ lại là sự thật.

Cuộc trò chuyện khiến Ngũ Vịnh Vy bất ngờ khi lần đầu biết được một chuyện tình trong quá khứ của người chồng đã khuất, sau hơn 3 thập kỷ.

Diệp Tử My là một trong những mỹ nhân gợi cảm nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980-1990. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” nhờ hình tượng quyến rũ và những vai diễn táo bạo trong dòng phim khai thác yếu tố gợi cảm, vốn rất thịnh hành tại Hong Kong thời kỳ đó. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, Diệp Tử My nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trên màn ảnh, đặc biệt trong các bộ phim cấp ba Hong Kong. Tên tuổi của cô gắn liền với giai đoạn hoàng kim của dòng phim này, dù sự nghiệp diễn xuất không kéo dài như nhiều ngôi sao cùng thời.

Năm 1991, Diệp Tử My nhận lời tham gia dòng phim cấp ba với một số điều kiện cụ thể. Những vai diễn táo bạo cùng ngoại hình nổi bật giúp cô nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim người lớn Hong Kong thời kỳ đó.