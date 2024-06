Điểm chung thú vị giữa Hoa hậu Thuỳ Tiên và Quang Linh Vlog liên quan đến 2 căn nhà họ đang sống

Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trở thành cặp đôi được người hâm mộ yêu thích sau chuyến từ thiện của Thùy Tiên tại Angola vào tháng 7/2022. Ê-kíp của Thùy Tiên và Quang Linh kết hợp xây 2 giếng nước sạch ở Angola để giúp đỡ 300 hộ dân nghèo trong sinh hoạt cũng như trồng trọt.

Trước đó, khi được hỏi về việc được "đẩy thuyền" với Quang Linh, Thuỳ Tiên nói với chúng tôi: "Tất nhiên việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án, vào những gì mà Tiên và team châu Phi đã đóng góp.

Là một đôi bạn được yêu thích, mọi động thái của Thùy Tiên và Quang Linh đều gây chú ý. Trong đó có căn nhà mà họ đang sinh sống. Mỗi người một căn nhà riêng nhưng đều giống nhau ở sự giản dị đến bất ngờ. Rất hiếm khi chia sẻ về không gian sống nhưng thời gian mới đây Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Cô đăng tải clip ghi lại quá trình tổng vệ sinh căn chung cư của mình. Qua đó, người hâm mộ được dịp chiêm ngưỡng kỹ hơn căn hộ mà nàng hậu đình đám Vbiz này đang sinh sống.

Được biết, căn hộ mà Thùy Tiên đang ở năm ở trung tâm TP.HCM. Qua hình ảnh mà cô chia sẻ, có thể thấy được diện tích thoáng đãng và rộng rãi của ngôi nhà. Theo đó, căn chung cư của người đẹp nhà Sen Vàng được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng kết hợp nâu chủ đạo. Đáng nói, dù được biết đến là một trong những nàng hậu kiếm nhiều tiền nhất Vbiz nhưng không gian sống của Thùy Tiên lại không hề xa hoa, lộng lẫy mà đơn giản và bình dị đến bất ngờ. Phòng khách của ngôi nhà có ban công rộng giúp ánh sáng dễ dàng chiếu vào, tạo không gian thoáng đãng và thư thái. Đồ nội thất trong khu vực này cũng đơn giản vô cùng, cụ thể chỉ gồm TV, kệ tủ và bộ sofa.

Gian bếp có thiết kế quen thuộc như hầu hết các căn chung cư khác. Toàn bộ tủ bếp mang gam màu trắng tạo cảm giác sang trọng và sáng sủa hơn. Đồ bếp mà Thùy Tiên sử dụng cũng không quá đắt đỏ.

Người đẹp tự tay vệ sinh bát đĩa, đồ dùng trong căn nhà.

Bàn thờ Thần Tài được bố trí cạnh bàn bếp và được Thùy Tiên lau dọn tỉ mỉ, cẩn thận.

Trong phòng khách của căn nhà có 1 bộ sofa lớn màu hồng khô vô cùng nữ tính.

Cùng với thiết kế chung của ngôi nhà, phòng ngủ của Thùy Tiên gây ấn tượng bởi sự đơn giản và tinh tế. Theo đó, toàn bộ căn phòng được sơn tông trắng, các món đồ nội thất và gia dụng như tủ trang điểm, đèn ngủ, tủ đầu giường, ghế ngôi, rèm cửa,... cũng phải ''tone sur tone'' với màu sắc chủ đạo mới chịu. Trong hình là một góc nhỏ trong phòng ngủ được Thùy Tiên tiết lộ.

Quang Linh Vlog tên đầy đủ Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An và hiện anh là một trong những YouTuber Việt hiếm hoi review cuộc sống tại châu Phi. Có cơ duyên được làm quen với những người dân địa phương và biết cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn nên Quang Linh muốn làm gì đó để giúp đỡ.

Anh đã cùng những người cộng sự của mình có loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa, giúp bà con nơi đây phát triển nông nghiệp, tạo công ăn việc làm và giúp họ vượt lên sự nghèo khó. Nam YouTuber còn gây sốt cộng đồng mạng khi cùng bạn bè xây trang trại 14ha ở Angola để giúp đỡ, thay đổi cuộc sống những người dân nơi đây. Số tiền đầu tư trang trại lên đến 4 tỷ đồng.

Trang trại rộng 14ha của Quang Linh và cộng sự ở châu Phi.

Tuy xây dựng được cơ ngơi bạc tỷ tại châu Phi nhưng nơi ở của anh và các cộng sự tại nơi đất khách quê người lại rất đơn giản. Cả team của Quang Linh đặt vài chiếc giường trong một gian phòng và ngủ cùng nhau. Không gian làm việc có dàn máy tính, bộ ghế sofa, nhưng do toàn đàn ông nên đồ đạc khá ngổn ngang. Trong hình là phòng ngủ của team Quang Linh khá đơn giản, được trang bị các vật dụng thiết yếu như giường, tủ để đồ,...

Phòng làm việc đơn sơ, không ngăn chia thể hiện tính kết nối cao của cả nhóm.

Phòng livestream riêng của Quang Linh. Đây là nơi Quang Linh tương tác với nhiều bạn trẻ khắp các châu lục.

Khu vực nấu ăn cũng cực kỳ đơn giản.

Tại quê nhà Nghệ An, nơi ở của gia đình Quang Linh tại Nghệ An khá khang trang và tiện nghi nhưng so với số đông thì cũng rất giản dị. Ngôi nhà này được xây từ năm 2003 nhưng thỉnh thoảng vẫn được sửa sang lại.

Hình ảnh cổng vào nhà hiếm hoi được chia sẻ.

Phía cổng ngoài có một bức tường vàng họa tiết trang trí vô cùng nổi bật. Khoảng sân trước nhà có diện tích rộng rãi, được lắp giàn mát và lát gạch hoa. Trước hiên nhà trồng nhiều cây cảnh lá xanh và hoa lan. Đây cũng là nơi cả gia đình Quang Linh quây quần, tụ họp đông đủ.

Không chỉa sẻ quá nhiều về nơi ở bản thân và gia đình sinh sống, những hình ảnh hiếm hoi hé lộ càng khiến người xem thêm phần thán phục về một lối sống giản dị của cả Quang Linh và Thùy Tiên so với những đóng góp mà họ đã làm được.

