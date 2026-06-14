Địch Lệ Nhiệt Ba vướng nghi vấn hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi

Trang 163 của Trung Quốc đưa tin cộng đồng mạng phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trần Phi Vũ sử dụng chung nhiều món đồ thời trang. Các phụ kiện mang thiết kế tương đồng như vòng tay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Tiếp đó, một blogger giải trí khơi lại thông tin hồi tháng 3, khẳng định hai ngôi sao đã bí mật tìm hiểu nhau chừng một năm rưỡi. Nguồn tin này cho biết họ thường xuyên gặp gỡ tại Thượng Hải, thậm chí từng nhận phòng chung một khách sạn với thời gian chênh lệch vỏn vẹn 30 phút.

Bên cạnh đó, diễn viên Trần Hồng - mẹ ruột của Trần Phi Vũ - cũng có nhiều động thái củng cố thêm niềm tin cho người hâm mộ. Bà bị phát hiện theo dõi các tài khoản cập nhật thông tin về Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời ấn thích nhiều bài đăng khen ngợi mỹ nhân Tân Cương. Trần Hồng còn trực tiếp vào xem các buổi phát sóng trực tiếp có mặt hai nghệ sĩ.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đang vướng nghi vấn tình cảm. Sohu.

Trước làn sóng đồn đoán, đại diện của cả hai vẫn chưa lên tiếng. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn dĩ rất kín kẽ về chuyện cá nhân. Trong quá khứ, cô từng vướng lùm xùm tình cảm cùng Hoàng Cảnh Du hay tin đồn sang nước ngoài sinh con hồi năm 2022. Đối mặt dư luận, cô thường chọn cách phớt lờ, giao cho công ty quản lý xử lý các thông tin sai lệch. Nữ diễn viên từng bộc bạch bản thân khá nhạy cảm, sợ bị từ chối nên không dám chủ động theo đuổi người khác. Hiện tại, cô ưu tiên sự nghiệp, tìm kiếm giá trị cho chính mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một mối quan hệ.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ đẹp lai sắc sảo mang đặc trưng của người Duy Ngô Nhĩ. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô nhanh chóng vụt sáng trên màn ảnh Hoa ngữ. Thành công bắt đầu mỉm cười với cô qua bộ phim "Cổ kiếm kỳ đàm", mở đường cho hàng loạt dự án ăn khách như "Người tình kim cương", "Liệt hỏa như ca", "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Đặc biệt, vai diễn Bạch Phượng Cửu si tình trong tác phẩm "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" đã đưa tên tuổi cô vươn tầm châu Á.

Dẫu vậy, phong độ diễn xuất của cô dạo gần đây có dấu hiệu chững lại. Khán giả nhận xét nữ diễn viên đang loay hoay tìm kiếm kịch bản đột phá, khiến một số bộ phim mới nhận về phản hồi trái chiều. Bù lại, sức ảnh hưởng của cô trong mảng thời trang vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần tham dự tuần lễ thời trang hay xuất hiện trong các tin tức bên lề như sự cố mắc kẹt tại Dubai, mỹ nhân 9X đều lọt top tìm kiếm của truyền thông.

Trái ngược với chặng đường tự lực vươn lên của đàn chị, Trần Phi Vũ (sinh năm 2000) xuất thân từ một gia đình làm nghệ thuật lẫy lừng. Anh là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca - người đứng sau tuyệt tác "Bá vương biệt cơ" từng vang danh với giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Mẹ anh, Trần Hồng, cũng là một minh tinh màn ảnh kiệt xuất. Dù được truyền thông ưu ái gọi bằng danh xưng "thiếu gia điện ảnh", Trần Phi Vũ luôn nỗ lực khẳng định bản thân. Anh nhiều lần bày tỏ khát khao chinh phục khán giả bằng chính thực lực diễn xuất để thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình.

Theo: Sohu