Danh thủ Hồng Sơn từng bị mẹ xích chân không cho đi đá bóng

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 15:52 PM (GMT+7)

Nguyễn Hồng Sơn có những chia sẻ bí mật lúc bé tại show “Cầu thủ nhí 2021”.

Chương trình “Cầu thủ nhí 2021” chính thức khởi động casting thí sinh online trên toàn quốc với sự đồng hành của “huyền thoại” bóng đá Nguyễn Hồng Sơn cùng với cặp đôi MC là ca sĩ ST Sơn Thạch và diễn viên Sam.

Với chủ đề “Hậu duệ của những siêu sao bóng đá Việt”, chương trình tìm kiếm chủ nhân giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đối tượng dự thi là các bé từ 10 – 12 tuổi ở Việt Nam, có niềm đam mê với bóng đá mãnh liệt.

Là người đã đi cùng các cầu thủ nhí qua nhiều mùa phát sóng, HLV Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ các cầu thủ nhí năm nay sẽ không có “nhà chung” và đây cũng là thử thách lớn cho 2 MC ST Sơn Thạch và Sam vì phải kiêm luôn vai trò bảo mẫu. Ở các mùa trước, các bảo mẫu đóng vai trò cực kì quan trọng, không những lo cho các bé từ bữa ăn, giấc ngủ mà còn trở thành những người bạn, người bố, người mẹ đồng hành cùng các bé trong suốt hành trình.

Ở vai trò HLV chuyên môn của chương trình, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho biết ngoài việc giảng dạy các kĩ năng chuyên môn anh còn truyền đạt cho các bé các kiến thức về kỹ luật sân cỏ, chia sẻ về tính tự giác, trung thực và đoàn kết khi bước chân vào sự nghiệp bóng đá.

Được mệnh danh là “huyền thoại” của bóng đá Việt, chia sẻ về các yếu tố để trở thành một chân sút xuất sắc, Nguyễn Hồng Sơn cho hay: “Tố chất để trở thành một cầu thủ giỏi thì rất nhiều nhưng theo tôi, đầu tiên phải có niềm đam mê với bóng đá. Vì khi đam mê sẽ có ý chí, và khi có ý chí sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong lúc luyện tập, chấn thương hay kể cả thời gian chờ đợi cơ hội. Thứ hai, họ phải có năng khiếu về chuyên môn. Thứ ba, đối với các cầu thủ nhí thì phẩm chất quan trọng nhất hiện tại là lòng trung thực”.

HLV Nguyễn Hồng Sơn cũng hài hước chia sẻ rằng đã không ít lần phải đối mặt với sự nghịch ngợm, quậy phá của các cầu thủ nhí. Tuy nhiên, khi hỏi đã bao giờ bị các bé làm cho đau đầu, nhức não không thì nam HLV cũng chia sẻ do đã có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện các cầu thủ nhí nên có thể cân bằng hài hòa và điều tiết cảm xúc của các bé. Anh cũng cho biết bản thân đã từng trải qua thời “trẻ trâu” và đánh giá sự nghịch ngợm của các cầu thủ nhí không thể bằng anh ngày xưa.

Nhắc đến đây, HLV Nguyễn Hồng Sơn cũng lần đầu tiên chia sẻ về những kỉ niệm thời niên thiếu khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. “Hồi xưa tôi leo cầu thang gỗ lên gác xép sau đó cúi đầu xuống để thổi bong bóng thì bị lộn cổ xuống, mặt bị đập vào chân cầu thang. Lúc đó, máu túa ra rất nhiều nhưng do tôi sợ bị bố mẹ mắng nên lại nuốt hết máu vào trong. Vừa nuốt vào thì lại ho ra toàn máu khiến gia đình hốt hoảng, lo lắng nguy hiểm đến tính mạng của tôi nên đưa vào viện cấp cứu. Ở đây, bác sĩ cho biết là tôi chỉ bị dập mũi thôi và giải thích do tôi nuốt máu nên mới ho ra toàn máu.

Ở một lần khác, lúc đó tôi cũng tầm 9 - 10 tuổi, ở gần nhà có vườn hoa nên lấy xe đạp ra chơi rượt đuổi, luồn lách qua các ghế đá, cột điện. Một lần, do bị bạn rượt nhanh quá nên tôi bị trượt chân, mặt đập thẳng vào ghi-đông xe đạp, mũi lại bị dập, máu me be bét nên lại phải vào bệnh viện trị thương. Đã thế về còn bị mẹ cho ‘ăn đòn’ vì quá nghịch ngợm. Nói chung, cuộc đời tôi nhiều lần bị dập mũi, khi thì bị ngã, khi thì bị thủ môn đấm cho sập mũi, bất tỉnh”, HLV Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Không chỉ thế, vị HLV này còn hào hứng chia sẻ hồi nhỏ đam mê bóng đá đến quên ngày, quên đêm. Cứ mỗi lần tan học, cậu bé Nguyễn Hồng Sơn lúc đó không về nhà mà rủ bạn ra vườn hoa rồi lấy dép làm cầu môn để chơi bóng đá cho tới tối mịt mới về. Nhiều lần như vậy khiến cho mẹ của nam HLV đã làm một việc mà không ai nghĩ tới, anh kể: “Mẹ tức quá nên xích tôi vào ghế gỗ và nghĩ tôi sẽ sợ mà không đi chơi bóng đá nữa. Nhưng 1, 2 lần như vậy thì tôi mới nhờ anh trai khiêng một đầu ghế lên để tháo xích ra và tiếp tục đi đá bóng”.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình HLV Nguyễn Hồng Sơn cho biết anh đã tập luyện với quả bóng hàng ngày để chuẩn bị một thể lực tốt nhất, chào đón sự trở lại của mùa “Cầu thủ nhí 2021”.

Chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 sẽ trở lại với khán giả vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần từ ngày 18.09.2021 trên kênh VTV3.

