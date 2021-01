Đan Trường bị "rạch mặt", huỷ hoại dung nhan vì "ngọc nữ Bolero" Tố My

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 10:42 AM (GMT+7)

Đây cũng chính là phân cảnh mang đến nhiều cảm xúc trong MV mới của cặp đôi.

Sau thời gian ấp ủ, tối 9/1, Tố My đã chính thức tung MV "Ốc đắng buồn ai" kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường. Được biết, đây là lần đầu tiên, Tố My kết hợp cùng đàn anh Đan Trường trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. "Ngọc nữ Bolero" tiết lộ anh Bo cũng là nghệ sĩ mà cô yêu mến từ khi còn nhỏ, không chỉ ở giọng hát mà còn ở vẻ ngoài thư sinh, nho nhã của anh. Chính vì thế, khi có cơ hội hợp tác và nhận được cái gật đầu từ nam ca sĩ, cô không khỏi vui mừng và xúc động.

Đan Trường, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong dự án âm nhạc "Ốc đắng buồn ai" của Tố My

"My và anh Bo biết nhau qua nhiều lần đi diễn chung nhưng chưa có cơ hội làm việc với nhau. Trước đây, My có mời anh tham gia một dự án âm nhạc của My nhưng thật không may, lúc đó anh kẹt lịch không tham gia được. Mãi đến 1 năm sau, bỗng một ngày My nhận được cuộc điện thoại bất ngờ, anh ngỏ lời mời My tham gia dự án âm nhạc "Bo Bolero", My rất vui và vinh dự. Cũng trùng hợp dịp này, My đang thực hiện dự án album "Cửu Long tình", trong đó có MV "Ốc đắng buồn ai" và My nghĩ giọng nam trong bài hát cũng như vai diễn trong MV này không ai phù hợp hơn ngoài anh Bo. Không ngờ anh vui vẻ nhận lời ngay, lại còn rất nhiệt tình nữa", Tố My chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên "ngọc nữ Bolero" kết đôi cùng thần tượng Đan Trường

"Ốc đắng buồn ai" do nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác và nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hòa âm phối khí. MV do đạo diễn Nhật Trường thực hiện, được đầu tư hoành tráng với bối cảnh Nam bộ xưa. Trong MV, Tố My và Đan Trường hóa thân thành hai nghệ sĩ trong một gánh hát, đem lòng yêu thương nhau nhưng lại bị một công tử nhà giàu (Quách Ngọc Ngoan thủ vai) tìm cách cản trở vì muốn chiếm đoạt cô đào xinh đẹp.

Trước đó, hình ảnh Đan Trường bị rạch mặt được chính nam ca sĩ hé lộ trên trang cá nhân từng khiến người hâm mộ tò mò. Đây cũng chính là phân cảnh mang đến nhiều cảm xúc trong MV.

Đan Trường, Tố My hoá thân thành hai nghệ sĩ gánh hát phải lòng nhau

Mối tình gặp trắc trở khi có sự xuất hiện của công tử nhà giàu Quách Ngọc Ngoan

Đan Trường trang điểm để diễn cảnh bị rạch mặt

Về phía "ngọc nữ Bolero", cô tiết lộ khâu hóa trang mất hơn 3-4 tiếng cho một phân cảnh. Trong đó, cảnh diễn tuồng cổ trên sân khấu có thể xem là phân đoạn khó khăn nhất với cô, bởi từ nhỏ đến lớn, "ngọc nữ Bolero" chưa từng thử sức với bộ môn nghệ thuật này.

MV "Ốc đắng buồn ai" là sản phẩn thứ hai sau MV "Mắt chị", nằm trong album "Cửu Long tình", gồm các ca khúc Tây Nam bộ mà Tố My thực hiện như món quà gửi đến khán giả đã yêu thương và ủng hộ cô suốt thời gian qua.

