Dàn soái ca "6 múi" hé lộ sự thật ít biết về "bà trùm chân dài" Xuân Lan

Khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng khó tính, Xuân Lan dành sự quan tâm, lời động viên kịp thời cho tất cả học trò sau những ồn ào

Tập 5 "Bí mật hậu trường" lên sóng tối 21/3 do Xuân Lan sản xuất lại một lần nữa khiến người xem thán phục bởi sự chịu chơi của mình dành cho 6 học trò trong đội tại chương trình "The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ". Bà mẹ một con cùng ê-kíp đã đưa ra những thử thách về các trò chơi cảm giác mạnh dưới nước để cho 6 chàng trai vượt qua.

Xuân Lan cùng học trò thực hiện thử thách ở Phú Quốc

"Hải vương phục hận", "Cuộc chiến mãng xà", "Bạch tuộc săn mồi" là 3 thử thách về độ cao cho các chàng trai Hải Anh, Hữu Thanh Tùng, Minh Kha, Quang Thuận, Hồng Khánh, Vũ Linh chinh phục để giành lấy những giải thưởng mà huấn luyện viên Xuân Lan trao tặng vào cuối ngày.

Tham gia cùng ê-kíp, 6 chàng trai diện những chiếc quần ngắn màu sắc rực rỡ mang đậm không khí mùa hè và tạo dáng trên biển cùng với đội trưởng Xuân Lan. Xuân Lan mong muốn các thành viên nhẹ nhàng hơn thay vì những hình ảnh nóng bỏng, nổi loạn như trước. “Đây là lúc mà tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn khoe điều này với khán giả bởi tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau của các thí sinh trong đội mình”, Xuân Lan cho biết.

Cả nhóm đã có kỷ niệm đáng nhớ

Nữ huấn luyện viên dành tặng món quà giá trị là 3 chiếc mắt kính hàng hiệu tại buổi tiệc tối cho Hải Anh, Hồng Khánh và Vũ Linh. Tuy nhiên, cả ê-kíp bất ngờ khi thành viên Vũ Linh rơi nước mắt, nam người mẫu cho biết bản thân mình tham gia cuộc thi là để trải nghiệm, việc dành chiến thắng trong chương trình và của riêng đội mình đã khiến anh vô cùng xúc động.

Cựu siêu mẫu luôn theo sát các hoạt động của học trò

Cô dành sự quan tâm, lời động viên kịp thời cho tất cả học trò sau những ồn ào

Không chỉ dìu dắt các thí sinh đội mình, Xuân Lan còn dành sự quan tâm cho các thành viên đội khác trong chương trình. “Sự quan tâm của chị dành cho tụi em, chị sấy tóc cho Phong, chị quan tâm Lừng, mua ăn cho mọi người khi giải lao. Chính vì những điều đó khiến cho em thật sự rất xúc động”, Hồ Nhật Quang đội - thành viên đội Hương Giang nói về Xuân Lan.

Cũng trong thử thách ở tập 4 chương trình "The Next Gentleman", Hải Anh bị té khiến cho Xuân Lan lo lắng và đưa học trò mình đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đây là những gì mà nữ siêu mẫu dành cho những thí sinh đội mình cũng như các đội khác ngoài những ồn ào gây tranh cãi với Hà Anh trong các tập phát sóng trước. Nữ HLV mong muốn thay đổi các học trò của mình không chỉ ở hình thức bên ngoài mà còn là sự trưởng thành trong cách ứng xử, giao tiếp với những người xung quanh. Xuân Lan cho rằng mình biết ơn vì những ý kiến trái chiều của khán giả, từ đó có thể nhìn nhận để thay đổi và hoàn thiện các thành viên đội mình hơn trong thời gian tới.