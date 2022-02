Con trai bầu Hiển và các thiếu gia bị đồn hẹn hò mỹ nhân Việt: Người trong cuộc phản ứng bất ngờ

Vướng tin đồn hẹn hò mỹ nhân Vbiz, thái độ của các thiếu gia nổi tiếng khiến nhiều người chú ý.

Từ trước đến nay, chuyện các mỹ nhân Vbiz vướng tin đồn hẹn hò cùng các doanh nhân, thiếu gia giàu có luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và 2 thiếu gia nổi tiếng

Mới đây nhất, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh - con trai cả của bầu Hiển khiến dân mạng chú ý.

Bức ảnh khiến Đỗ Mỹ Linh và Quang Vinh vướng nghi vấn hẹn hò

Cụ thể, mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng tải bức ảnh một bàn tiệc riêng tư trên bãi biển kèm biểu tượng trái tim. Đáng nói, cùng thời điểm này, con trai bầu Hiển cũng đăng ảnh với bối cảnh tương tự cùng chú thích: "My Valentine". Động thái này khiến dân mạng đặt nghi vấn Đỗ Mỹ Linh hẹn hò Quang Vinh.

Trước tin đồn hẹn hò, người trong cuộc đều im lặng không hề lên tiếng. Mới đây, Đỗ Quang Vinh đã đăng tải hình ảnh ngọt ngào lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ tình tứ: "A great lover is not one who loves many, but one who loves one for life. #Valentine2022" (Tạm dịch: Một người tình tuyệt vời không phải là người sẽ yêu rất nhiều mà là người sẽ yêu bạn suốt đời).

Con trai bầu Hiển tiếp tục đăng tải hình ảnh lãng mạn

Trong khi đó, cựu Hoa hậu Việt Nam cũng chia sẻ story Facebook với lời chúc mừng hạnh phúc đến Bình An - Phương Nga cùng hình ảnh hai cốc trà sữa vào đầu giờ chiều ngày 14/2, kèm chú thích “Về thật rồi” mà không nhắc gì đến tin đồn hẹn hò cùng thiếu gia nhà bầu Hiển.

Cựu Hoa hậu Việt Nam không nhắc đến tin đồn hẹn hò

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai bầu Hiển. Anh từng có thời gian sinh sống, học tập tại Singapore. Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Đỗ Quang Vinh sang Mỹ làm việc trong lĩnh vực thủy sản, bất động sản và từng đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ.

Năm 2020, anh trở về Việt Nam và tiếp nhận vị trí Phó giám đốc mảng bán lẻ của ngân hàng SHB. Đến tháng 10/2021, Đỗ Quang Vinh được bổ nhiệm trở thành Phó Tổng Giám đốc của SHB và nắm giữ 500.000 cổ phiếu của ngân hàng này.

Thành công và giàu có nhưng Đỗ Quang Vinh có nhiều thói quen giản dị như thích đi xe máy hay ăn quán vỉa hè... Về đời tư, con trai bầu Hiển chưa từng công khai hẹn hò. Tuy nhiên, anh lại tự hào chia sẻ việc làm bố đơn thân của hai bé, một trai - một gái và thường xuyên đăng ảnh vui đùa cùng các con lên mạng xã hội.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh từng dính tin đồn hẹn hò Bảo Hưng, em trai của BTV Ngọc Trinh, khi lộ ảnh tình tứ cùng anh chàng đào hoa này. Cụ thể, trên một diễn đàn chuyên bàn về showbiz đăng tải hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê và không ngại trao nhau nụ hôn nơi đông người.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng vướng tin đồn hẹn hò Bảo Hưng

Với tin đồn này, Hoa hậu Việt Nam 2016 từ chối nhắc đến vì không muốn tiết lộ vấn đề tình cảm cá nhân trên truyền thông. Trong khi đó, Bảo Hưng khóa trang cá nhân, không phủ nhận cũng không thừa nhận tin đồn.

Bảo Hưng là em trai của BTV Ngọc Trinh. Anh chàng nổi tiếng đào hoa khi nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các mỹ nhân Vbiz như Tú Anh, Huyền My,... Sinh trưởng trong gia đình giàu có, Bảo Hưng có cuộc sống sung túc, phủ đầy hàng hiệu. Bộ sưu tập đồng hồ bạc tỷ của anh chàng khiến dân mạng trầm trồ khi có những chiếc trị giá vài trăm đến vài tỷ đồng từ các thương hiệu nổi tiếng như Richard Mille, Patek Philippe... Ngoài ra, chàng thiếu gia đào hoa này còn sở hữu những chiếc xe hơi đắt đỏ.

Chi Pu và tin đồn hẹn hò thiếu gia bất động sản

Chi Pu cũng là người đẹp vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn bất động sản nghìn tỷ N.H.V. Theo đó, cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao tin đồn hẹn hò của cựu hot girl khi cặp đôi xuất hiện chung trong một khung ảnh. Trước tin đồn, cả 2 vẫn im lặng, không phủ nhận hay khẳng định điều gì.

Chi Pu vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia bất động sản khi xuất hiện chung khung hình

Trước những tin đồn xoay quanh mình, trên Instagram cá nhân, N.H.V đã chia sẻ bức hình bên cún cưng và khẳng định: “The only Pu for me is Putin” (Tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin). Theo đó, Putin là tên chú chó mà thiếu gia 9X đang nuôi và có hẳn một tài khoản Instagram riêng chỉ để đăng ảnh của mình và Putin.

Cựu hot girl tiết lộ độc thân trong ngày Valentine

Cho đến ngày Valentine, Chi Pu có động thái đầy ẩn ý khi chia sẻ bức ảnh hẹn hò cùng hội bạn thân. Trong khi mọi người đều có đôi có cặp thì Chi Pu chỉ có một mình và không khỏi chạnh lòng trước khoảnh khắc này: "Tuy rất vui nhưng vẫn chạnh lòng".

Tiểu Vy nói gì trước nghi vấn hẹn hò con trai cố vấn sắc đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018?

Hồi tháng 10/2019, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và thiếu gia Hà thành tên Thế Anh - con trai của doanh nhân Đặng Thanh Hằng, cũng là cố vấn sắc đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Thế Anh là bạn thân của Á hậu Tú Anh và từng vướng tin đồn hẹn hò Á hậu Huyền My.

Tiểu Vy vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia Thế Anh khi hình ảnh cô đăng tải có sự tương đồng về món ăn, thời điểm

Tiểu Vy phủ nhận tin đồn và cho biết đây là buổi hẹn cùng nhiều người

Ngay sau khi tin đồn được lan truyền, Tiểu Vy thẳng thắn phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Những hình ảnh đăng tải là buổi hẹn cùng nhóm bạn, không phải đi riêng như dân mạng đồn đoán. Bạn bè Tiểu Vy cũng đăng tải hình ảnh buổi đi chơi có nhiều người để tránh bị hiểu lầm.

