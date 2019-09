Dàn sao nổi tiếng trong phim kinh dị 700 triệu USD được mong đợi nhất 2019

Chủ Nhật, ngày 08/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Gã Hề Ma Quái 2 được đầu tư 700 triệu USD nhưng trên hết, dàn sao đình đám khiến bộ phim càng trở nên đáng mong đợi.

Sau thành công của 2 năm trước, Gã Hề Ma Quái tiếp tục ra mắt phần 2, hứa hẹn là phim kinh dị khiến người xem sởn da gà. Đặc biệt trong phần 2, dàn diễn viên nổi tiếng quy tụ khiến bộ phim càng thêm được mong đợi.

James McAvoy

Tài tử đến từ Scotland, James McAvoy đã có một sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn hai thập kỷ. Với vai diễn trong Atonement (2007), anh có đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Sở hữu đôi mắt xanh quyến rũ, James McAvoy trở nên quen mặt với khán giả qua các tác phẩm đa dạng về thể loại, như Wanted, Atomic Blonde, kinh dị như Split, Glass, It, tâm lý như The Last King of Scotland, The Disappearance of Eleanor Rigby, cho đến cả siêu anh hùng như X-Men trong vai Giáo sư X thời trẻ.

Năm 2019 là một năm bận rộn của James McAvoy. Người hâm mộ tiếp tục được gặp gỡ Giáo sư X trẻ tuổi cùng dàn dị nhân trong Dark Phoenix. Trước đó, anh hóa thân xuất sắc khi cùng lúc khắc họa 24 nhân cách trong cùng một nhân vật Kevin trong siêu phẩm kinh dị Glass.

Trong phần 2 của Gã Hề Ma Quái, James thủ vai cậu bé Bill Denbrough lúc đã trưởng thành. Sau 27 năm, Bill sẽ cùng hội The Losers Club của mình quay lại thị trấn Derry để thực hiện lời thề tiêu diệt Pennywise một lần nữa.

Jessica Chastain

Mới nổi lên từ năm 2011 qua bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes – The Tree of Life, sau 8 năm, Jessica Chastain đã vươn lên thành một trong những minh tinh hàng đầu của Hollywood. Bom tấn gần đây nhất mà Jessica Chastain tham gia là Dark Phoenix trong vai nữ phản diện chính của phim, Vuk.

Lần này “đóa hoa nở muộn của Hollywood” sẽ tái ngộ khán giả bằng vai diễn cô nàng tóc đỏ Beverly Marsh trong siêu phẩm kinh dị được mong chờ nhất năm – Gã Hề Ma Quái 2.

Bill Skarsgård

“Nam thần” mới của Hollywood có chiều cao 1,92 m – Bill Skarsgård – là con trai của nam diễn viên gạo cội Stellan Skarsgard và em trai của tài tử True Blood Alexander Skarsgard. Anh bắt đầu đi đóng phim từ năm 10 tuổi và sở hữu gia tài là khá nhiều tác phẩm của Thụy Điển lẫn Hollywood, nhưng chỉ thực sự gây chú ý khi vào vai “gã hề ma quái” Pennywise trong It - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ông vua kinh dị Stephen King.

Trong Gã Hề Ma Quái 2, anh tiếp tục trở lại với vai diễn đột phá trong sự nghiệp của mình với nhiều “chiêu trò” mới dành cho The Losers Club.

Bill Hader

Từng bốn lần được đề cử giải thưởng truyền hình Emmy, Bill Hader là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất hiện nay. Anh từng tham gia nhiều dự án phim đình đám như Superbad, Tropic Thunder, Men in Black 3, Trainwreck cũng như tham gia lồng tiếng trong các phim hoạt hình Inside Out, Angry Bird”, Ralph Breaks the Internet, Turbo hay mới đây nhất là Toy Story 4.

Trong Gã Hề Ma Quái 2, Bill Hader thủ vai Richie Tozier lúc lớn. Richie là bạn thân nhất của nhân vật chính Bill và cũng là thành viên của nhóm The Losers Club. Khi lớn lên, Richie trở thành một DJ ở Los Angeles.

Finn Wolfhard

Nam diễn viên 16 tuổi người Canada trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu khi đóng vai Mike trong series Stranger Things của Netflix. Phần đầu tiên của It ra mắt năm 2017 là phim điện ảnh đầu tay của Finn Wolfhard. Cậu thủ vai Richie Tozier. Trong Gã Hề Ma Quái 2, Finn Wolfhard vẫn thể hiện nhân vật Richie hồi nhỏ qua các phân đoạn hồi tưởng của nhóm The Losers Club.

Xavier Dolan

Đạo diễn trẻ tuổi người Canada từng có phim đầu tay năm 20 tuổi đoạt giải tại LHP Cannes và trở thành giám khảo tại Liên hoan phim uy tín bậc nhất này vào năm 26 tuổi. Năm nay tròn 30 tuổi, Xavier Dolan đã có một sự nghiệp đồ sộ với 8 bộ phim và đa số đều tạo dấu ấn tại các Liên hoan phim Quốc tế lớn nhất trên thế giới như Cannes, Venice, Toronto. Anh cũng là đạo diễn cho MV Hello của nữ ca sĩ Adele.

Bên cạnh sự nghiệp đạo diễn lẫy lừng, Xavier Dolan vẫn hoạt động với vai trò là diễn viên. Anh tình cờ gặp đạo diễn Andy Muschietti và bày tỏ mong muốn tham gia Gã Hề Ma Quái 2. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi có thể làm tay nắm cửa, tấm màn hay bất cứ thứ gì cho bộ phim này”, Dolan bày tỏ. Cuối cùng, đạo diễn dành cho Xavier Dolan vai Adrian Mellon – chàng trai đồng tính ở thị trấn Derry trở thành nạn nhân đầu tiên của “gã hề ma quái” Pennywise khi hắn thức tỉnh sau 27 năm.