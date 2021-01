Đàm Vĩnh Hưng tự tin khoe đẳng cấp hát live, Quý Bình lịch lãm đốn tim khán giả

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 08:03 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện của “Ông hoàng nhạc Việt” và Quán quân “Tình Bolero” khiến khán giả hò reo không dứt.

Tối 16/1, đêm nhạc thứ 3 của chuỗi sự kiện Dạ tiệc ngôi sao - Stars By Night Party đã diễn ra thành công khi tất cả hàng ghế khán giả đều được lấp đầy, cùng sự xuất hiện của 2 ngôi sao đình đám – “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên, ca sĩ Quý Bình.

Với chủ đề đêm nhạc là “Dạ vũ”, Đàm Vĩnh Hưng cùng các ca sĩ trong chương trình đã khiến người xem chìm đắm trong không gian âm nhạc và cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc, từ những ca khúc trẻ trung, hợp xu hướng đến những bài hát vang bóng một thời.

Đàm Vĩnh Hưng mở màn bằng các ca khúc Girl you are my love, Biển tình, Người tình trăm năm, Xuân đã đến bên em.

Được biết, trước giờ hát chính, Mr. Đàm đã đến tổng duyệt hơn 10 bài hát. Thế nhưng, với sự đam mê, anh tiếp tục làm sân khấu bùng nổ khi trình diễn thêm liên khúc Touch by touch + Hey hello + You're my love + You're my live.

Để phù hợp với không khí đang nóng lên của đêm diễn, nam ca sĩ ngẫu hứng thay đổi thứ tự các bài hát, tạo nên điểm nhấn bất ngờ, thú vị cho cả khán phòng.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng rất nhiệt tình giao lưu với khán giả trong suốt quá trình biểu diễn. Anh liên tục bước xuống sân khấu, bắt tay và chụp hình cùng người hâm mộ, xoá nhoà khoảng cách giữa thần tượng và fan.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng chiếm spotlight, đêm nhạc còn chào đón nam ca sĩ - diễn viên Quý Bình. Quán quân “Tình bolero” khiến người nghe chìm đắm trong dòng nhạc trữ tình sâu lắng, với các ca khúc nổi tiếng như Những bước chân âm thầm, Tôi đưa em sang sông, sau đó khiến khán giả phải bất giác nhún nhảy theo giai điệu bắt tai của bản remix Gót hồng.

Quý Bình mang đến show ca nhạc Stars By Night Party một màu sắc mới, khơi gợi những cảm xúc thật sâu trong lòng khán giả. Bên cạnh vẻ ngoài lãng tử, phong trần, Quý Bình gây ấn tượng bởi giọng hát ấm áp, mộc mạc nhưng lôi cuốn, làm ai nấy đều phải chìm đắm trong những bản tình ca anh thể hiện.

Chuỗi sự kiện Stars By Night Party mở đầu với 4 đêm diễn vào 14, 15, 16, 17/1, và dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 1/2021.

