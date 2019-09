Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình sau ly hôn vợ siêu mẫu giờ ra sao?

Đến vòng thi Mister Sport, Mister Việt Nam 2019 đã cho thấy cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm vẻ đẹp toàn diện cho người đàn ông Việt Nam, chứ không đơn thuần là câu chuyện hình thể. Vừa qua, Mister Việt Nam cũng công bố Nhà sản xuất- đạo diễn Mai Thế Hiệp chính thức chọn 2 thí sinh vào vai 2 nam chính cho dự án phim điện ảnh sắp khởi quay có tên “Sương Mù - Into The Mist” của mình. Phim sẽ được khởi quay vào cuối năm nay, đạo diễn mát tay Mai Thế Hiệp trong vai trò sản xuất, đạo diễn phim – Lê Hoàng Anh Tú. Trước đó, nhà sản xuất- diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng đã đưa vào “tầm ngắm” một số ứng viên cho “Hương ga 2”. Hai thí sinh được Nhà sản xuất - đạo diễn Mai Thế Hiệp chọn vào nam chính là hai ứng viên sáng giá của đường đua tới ngôi Nam vương Mister Việt Nam 2019: Trần Thắng đến từ Quảng Trị, sinh năm 1998, cao 1,87m, cân nặng: 81kg, chỉ số hình thể lý tưởng: 105/78/100 và Nguyễn Quốc Việt đến từ Đồng Tháp, anh cao 1m75,5 cân nặng 72kg, chỉ số hình thể: 102-72-97. Trần Thắng hiện đang là huấn luyện viên bơi lội và người mẫu tự do, Quốc Việt đang là người mẫu. Nguyễn Quốc Việt từng lọt top 3 vòng thi Fitness của cuộc thi. Sau các phần thi phụ, các thí sinh Mister Việt Nam hiện đã tập trung tại Vũng Tàu, chuẩn bị bước vào vòng chung kết Mister Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Vũng Tàu vào ngày 14/9.