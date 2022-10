Cuộc sống của "Thánh nữ nhạc chế" Thiên An, nữ sinh Tài chính kiếm tiền tỷ/tháng

Đây là 3 cô gái hát nhạc chế nổi tiếng khắp mạng xã hội Việt Nam.

Nhờ những clip hát nhạc chế đầu tư, bắt tai thu hút hàng chục, trăm triệu lượt xem, Thiên An, Hậu Hoàng hay Di Di ngày càng nổi tiếng, giàu có.

Hậu Hoàng

Bất ngờ nổi tiếng với clip cover "Lép", Hậu Hoàng nghiêm túc đầu tư những sản phẩm nhạc chế chỉn chu, mang tính giải trí cao và được các bạn trẻ đón nhận. Các clip của cô nàng này đều lọt top trending YouTube thu về hàng chục, trăm triệu lượt xem như: "Cô bé nhọ nhem", "Ngôi làng bất ổn", "Chị em cây khế",... Ngoài ra, cô còn làm vlog, đóng webdrama. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, cựu nữ sinh Học viện Tài chính dần phủ sóng truyền hình, tham gia các gameshow, đóng MV ca nhạc...

Chính vì sức hút của mình mà thu nhập của cô cũng không hề nhỏ. Từng có tin đồn Hậu Hoàng thu về gần 1 tỷ đồng/tháng. Theo SocialBlade, với số view lớn hơn 2,9 tỷ view cho 81 video, Hậu Hoàng có thể kiếm được 41.6 nghìn USD đến 666.3 nghìn USD (1-16 tỷ đồng) cho 1 năm. Tuy nhiên cô từng lên tiếng phủ nhận những thông tin về thu nhập khủng này. Cô cho biết các kênh YouTube của Việt Nam thường chỉ đạt thu nhập bằng từ 1/10 đến 1/20 so với lượt xem đến từ nước ngoài và thu nhập còn phụ thuộc vào việc quảng cáo trên video.

Mới đây, Hậu Hoàng vừa tự thưởng cho mình một xế hộp mới sau thời gian ra mắt nhiều dự án âm nhạc. Được biết, chiếc xe cô nàng vừa sở hữu là mẫu Peugeot 5008 có giá lăn bánh lên đến 1,5 tỷ đồng. Dù tần suất chạy show dày đặc nhưng đến tận thời điểm này cô mới quyết định mua xe vì đây là thời điểm cần thiết và đã đủ tài chính. Hậu Hoàng không tiết kiệm hay có kế hoạch tài chính cụ thể mà chỉ không mua hàng hiệu. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thường xuyên tự thưởng cho mình những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

2. Thiên An

Với những ai thường xuyên theo dõi những clip trên YouTube, TikTok thì có lẽ đã chẳng còn xa lạ với cái tên Thiên An Official, cô nàng là cái tên "cực hot" trên MXH 4 năm đổ về đây. Thiên An sở hữu nhiều bài hát nhạc chế, parody, webdrama học đường hài hước, với đề tài phong phú và cách dàn dựng sáng tạo. Các sản phẩm nổi bật của cô phải kể đến: "Độ ta không độ nàng", "Gương thần", "Chị đại chuyển trường", "Bẻ thẳng thành cong"...

Ngoài ra, cô còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, KOL, biên kịch…. Tháng 6 vừa qua, nữ YouTuber này cho ra mắt dự án webdram “Madam An”. Cô tiết lộ chi phí đầu tư cho phim là 3 tỷ đồng. Hiện tại, kênh YouTube của cô gần 4 triệu lượt đăng ký, đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem. Cuối năm 2020, Thiên An được Google vinh danh là một trong những nhà sáng tạo YouTube nổi bật của Việt Nam cùng hàng loạt tên tuổi streamer, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

Hiện tại, Thiên An vẫn tiếp tục cho ra những MV nhạc chế, phim ngắn và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

3. Di Di

Tuy không được truyền thông nhắc đến nhiều, song Di Di lại là một cái tên nổi đình nổi đám trong cộng đồng nhạc chế Việt Nam với danh xưng "Công chúa nhạc chế". Cô nàng quê Hà Tĩnh nhanh là chủ nhân của hàng loạt clip hát nhạc chế triệu view như: "Lọ Lem", "Chuyện cô bé quàng khăn đỏ", "Chuyện nàng tiên cóc", "Chuyện nàng Tiên cá - Bây giờ Di kể",...

Điểm nhấn của kênh YouTube Di Di lại nằm ở cuối video. Cụ thể, khi kết thúc mỗi video, cô bạn sẽ gửi gắm là 1 bài học về tình yêu và cuộc sống, bắt đầu bằng “Tuy nhiên…”. Ví dụ, “Tuy nhiên trong cuộc sống này đừng bao giờ ngây thơ và dễ bị lừa như cô bé quàng khăn đỏ nhé!” nên rất được khán giả yêu mến.

