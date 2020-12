"Thánh nữ nhạc chế" có kênh cá nhân gần 1 tỷ lượt xem, được Youtube vinh danh là ai?

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 22:37 PM (GMT+7)

Người đẹp cùng lúc góp tên 2 trong 3 hạng mục Youtube nổi bật 2020 cùng nhiều tên tuổi tình đám.

Vừa qua, YouTube đã công bố danh sách các video và nhà sáng tạo YouTube nổi bật ở Việt Nam năm 2020. Trong đó, ‘thánh nhạc chế' Thiên An cùng lúc nằm trong Top 10 Nhà Sáng Tạo Nổi Bật Nhất & Top 10 Video Nổi Bật Nhất Trên Youtube 2020 nhờ thành tích đáng nể trong năm qua.

Mới đây nhất, nữ Youtuber Thiên An vinh dự được Google công bố là một trong top 10 nhà sáng tạo Youtube nổi bật của Việt Nam 2020 cùng hàng loạt tên tuổi streamer, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

Giải thưởng YouTube năm nay được chia thành 3 hạng mục, vinh danh Top 10 video nổi bật nhất, Top 10 Video ca nhạc nổi bật nhất và Top 10 nhà sáng tạo YouTube ấn tượng trong năm. Trong đó, kênh Youtube “Thiên An Official” xếp thứ 4 trong danh sách Top 10 Nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020, vượt mặt các tên tuổi đình đám như Faptv, Cris Phan…

Sản phẩm “Nhạc chế - Chị đại chuyển trường Phần 2 (Gangster Girl In Highschool Part 2)” cũng đứng vị trí thứ 4 trong hạng mục Top 10 video nổi bật nhất với 48 triệu lượt xem. (đạt Top 1 Tab thịnh hành sau 2 ngày công chiếu).

Bén duyên với vai trò nhà sáng tạo trên Youtube khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng Thiên An đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công cùng vị trí nhất định trong lòng công chúng.

Thiên An sở hữu gương mặt cá tinh nhưng tính cách lúc nào cũng vui vẻ

Sở hữu gương mặt xinh xắn, dáng người thon gọn cùng thần thái cực “ngầu”, Thiên An dễ dàng hóa thân thành những nhân vật có cá tính mạnh. Trên kênh cá nhân của Thiên An, cô nàng thường xuyên cho ra mắt những clip về lứa tuổi học trò, những câu chuyện về chủ đề “hot” trên mạng xã hội, với thông điệp ý nghĩa được lồng ghép đang được giới trẻ yêu thích. Các video của cô nàng thường xuyên xuất hiện trên Top Thịnh Hành của Youtube & có cả những clip đạt Top 1 Thịnh Hành, vị trí mà rất nhiều nghệ sĩ mong muốn.

Đáng chú ý phải kể đến MV Parody “Bẻ cong thành thẳng” từng vượt mặt 2 MV đình đám là “Tự tâm” - Nguyễn Trần Trung Quân và “Anh ta bỏ em rồi"- Hương Giang để chễm chệ ở vị trí top 1 trending Youtube (thịnh hành nhất Youtube Việt Nam) trong 5 ngày và đạt hơn 10 triệu lượt xem sau 10 ngày ra mắt.

Trước đó, MV “Độ ta không độ nàng” của Thiên An cũng đã cán mốc 140 triệu view (tính đến thời điểm hiện tại), cùng một số sản phẩm triệu view được đầu tư nghiêm túc như: Gương thần, Chị đại chuyển trường, Bẻ cong thành thẳng, Cô giáo tôi là trùm cuối,... đều nhận được lượt xem khủng mỗi khi công chiếu và lọt top trending.

Hiện tại series phim đầu tay của cô nàng mang tên “Cô Giáo Giáo Tôi Là Trùm Cuối” 10 tập được phát trên Youtube đều lần lượt xuất hiện trên Tab Thịnh Hành.

Thiên An luôn cố gắng cho ra những sản phẩm kịp xu hướng và thị hiếu của khán giả. Cô luôn lắng nghe để biết được đối tượng khán giả mình đang hướng đến muốn gì, từ đó lồng ghép vào sản phẩm những bài hát do chính cô tự viết lời vừa hóm hỉnh và dí dỏm, mang đến góc nhìn tích cực nhất.

Thiên An cho biết được Google vinh danh cùng lúc 2 hạng mục Youtube nổi bật năm 2020 là niềm hạnh phúc to lớn đối cô. Đây không chỉ là sự công nhận mà còn là động lực để cô cố gắng nhiều hơn trong năm 2021 sắp tới. Trong tương lai, bên cạnh việc tiếp tục sản xuất những series đang được khán giả yêu thích, nữ Youtuber cho biết sẽ định hướng mình làm ca sĩ chứ không đơn thuần là nhà sáng tạo youtube.

“Sau thời gian làm Youtube, An đã có cho mình được một số kinh nghiệm để phát triển niềm đam mê theo hướng chuyên nghiệp hơn cũng như mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng hơn. Trong năm 2021, ngoài MV đánh dấu bước chuyển hướng của An với vai trò ca sĩ với việc sẽ đầu tư ca khúc mới chỉn chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, thì An vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt phần 2 series phim ‘Cô giáo tôi là trùm cuối’ và phần 4 Nhạc chế ‘Chị đại chuyển trường’. Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ An nhé” - Thiên An chia sẻ.

Hiện tại, kênh YouTube của Thiên An đã đạt 3,15 triệu lượt đăng. Với việc liên tục cho ra mắt những sản phẩm chất lượng và được khán giả yêu mến, Thiên An đang rục rịch đón chờ cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube trong thời gian tới.

Một số tạo hình trong clip của Thiên An:

