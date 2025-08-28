Cuộc sống của Huỳnh Anh Tuấn trong khu phục hồi chức năng

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Huỳnh Anh Tuấn nói sức khỏe nam diễn viên cải thiện rõ rệt nhờ chăm chỉ tập luyện và tuân thủ phác đồ điều trị. Anh đang đáp ứng tốt lộ trình chữa bệnh, khả năng vận động tiến bộ từng ngày.

Trợ lý đến thăm Huỳnh Anh Tuấn.

Tại trung tâm chữa bệnh, Huỳnh Anh Tuấn được xây dựng phác đồ cá nhân hóa, tập trung phục hồi các nhóm cơ yếu, hỗ trợ ngôn ngữ, kết hợp các phương pháp hiện đại như laser, sóng xung kích từ trường cao, robot tập vận động tay... giúp quá trình hồi phục nhanh và toàn diện hơn.

Ngoài thời gian trị liệu, anh giữ tinh thần lạc quan, đọc báo, xem video nấu ăn, liên lạc với người thân để giải trí. Gia đình thường xuyên đến thăm, cập nhật thông tin công việc cho anh. Trợ lý của anh, Hoài Linh, tiếp tục duy trì sản xuất nội dung cho kênh nấu ăn mà Huỳnh Anh Tuấn gây dựng trước đó.

Theo trợ lý, diễn viên không buồn vì phải tạm gác công việc để chữa bệnh mà tin tưởng vào y học, lạc quan khi sức khỏe ngày một tốt hơn. Huỳnh Anh Tuấn cho biết khoảng một tháng nữa sẽ trở lại TP HCM, từng bước quay lại công việc song song điều trị.

Bác sĩ hướng dẫn Huỳnh Anh Tuấn tập luyện.

Đầu tháng 7, khi đang ghi hình tại TP HCM, Huỳnh Anh Tuấn bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó rồi chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng của nam diễn viên nguy kịch, gia đình và ê-kíp giữ kín thông tin. "Nhờ điều trị tích cực và sự cố gắng của bản thân, anh vượt qua nguy hiểm, phục hồi thần kỳ", quản lý diễn viên cho biết.

Huỳnh Anh Tuấn từng là tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt thập niên 1990 với gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh để lại dấu ấn qua các phim Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm. Anh nhiều lần kết hợp cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên những cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích.

Những năm gần đây, nam diễn viên hạn chế tham gia phim ảnh, chọn lọc vai diễn để phù hợp với tuổi tác và sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng. Trong vai Hoàng Thế - ông trùm mưu mô, ác độc, diễn xuất của Huỳnh Anh Tuấn góp phần đẩy cao kịch tính, mang lại nhiều ấn tượng cho người xem.