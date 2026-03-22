Cuộc đời ngắn ngủi của giọng ca tài sắc bậc nhất làng nhạc Việt một thời

Cuộc đời nhiều thăng trầm của danh ca Ngọc Lan

Danh ca Ngọc Lan tên thật Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Bà là con thứ 5 trong một gia đình có 8 anh chị em. Nhờ điều kiện gia đình khá giả, Ngọc Lan sớm được học nhạc và từng biểu diễn tại một số sân khấu nhỏ từ khi còn trẻ.

Năm 24 tuổi, bà sang Mỹ định cư tại bang Minnesota. Những ngày đầu nơi xứ người, gia đình bà mưu sinh bằng việc bán hamburger. Để phụ giúp gia đình và trang trải việc học, Ngọc Lan bắt đầu đi hát tại các quán cà phê và những chương trình nhỏ qua sự giới thiệu của bạn bè. Chỉ sau khoảng hai năm, sự nghiệp của bà dần khởi sắc, đưa tên tuổi Ngọc Lan nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng nhạc hải ngoại.

Nữ danh ca Ngọc Lan. (Anh: TLP)

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trữ tình, luôn phảng phất nét buồn rất riêng, Ngọc Lan sớm chiếm được cảm tình của khán giả. Những album như Như em đã yêu anh (1989) hay Mặt trời bên kia mùa hạ (1991) góp phần khẳng định vị trí vững chắc của bà trong lòng người yêu nhạc.

Khi hợp tác với nhiều trung tâm ca nhạc hải ngoại, tên tuổi của Ngọc Lan càng lan rộng. Bà liên tục lưu diễn ở nhiều quốc gia và luôn thu hút lượng khán giả đông đảo. Tại Úc, các đêm diễn của bà từng chật kín khán phòng, thậm chí nhiều khán giả phải ra về vì không còn chỗ.

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từng nhận xét rằng từ đầu thập niên 1990, Ngọc Lan đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp. Ông kể, nữ danh ca từng chia sẻ rằng mình hát tình ca như một cách cầu nguyện cho cuộc đời. Mỗi lần vào phòng thu, bà thường xúc động đến rơi nước mắt vì những ca khúc quá gần với chính số phận và tâm trạng của mình. Trên sân khấu, bà hát bằng tất cả cảm xúc, nhẹ nhàng như đang kể chuyện, chân thành và sâu lắng.

Danh ca Ngọc Lan từng có thời điểm bị mất đi thị lực. (Ảnh: TLP)

Đúng như những gì thể hiện qua giọng hát, cuộc đời Ngọc Lan chất chứa nhiều nỗi buồn, đặc biệt là đường tình duyên không trọn vẹn. Đến năm 1994, bà kết hôn với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa, người đã kiên trì theo đuổi bà trong nhiều năm. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn bà buộc phải rời xa ánh đèn sân khấu vì bệnh tật. Ngọc Lan mắc bệnh đa xơ cứng liên quan đến hệ thần kinh, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, thậm chí có thời điểm mất thị lực.

Lần trở lại sân khấu năm 1996, hình ảnh Ngọc Lan khiến nhiều người xót xa: Bà đứng yên một chỗ, giọng hát vẫn đầy cảm xúc nhưng cơ thể đã mệt mỏi, phải có người dìu. Đến năm 1998, bà chính thức chia tay sân khấu khi bệnh tình ngày càng nặng.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, danh ca Ngọc Lan qua đời năm 2001, khi mới 45 tuổi. Tang lễ của bà thu hút đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ, trở thành một trong những đám tang nghệ sĩ có số người tham dự lớn nhất thời điểm đó.

Trong ca khúc tiễn biệt, nhạc sĩ Anh Bằng từng viết những câu đầy xúc động: "Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa..."