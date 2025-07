Phương Ly: Bản lĩnh đội trưởng thể hiện!

Phương Ly lộ rõ bản lĩnh đội trưởng

Sau hai Livestage đầu còn khá "chill", Phương Ly cuối cùng đã chính thức bước vào đường đua của "Em xinh say hi" bằng sân khấu So đậm - nơi cô không chỉ tỏa sáng trong vai trò nghệ sĩ, mà còn thể hiện bản lĩnh của một đội trưởng thực thụ.

Là một sân chơi đòi hỏi sự toàn diện về biểu diễn, sáng tạo và làm chủ sân khấu, Em xinh say hi đặt nghệ sĩ vào guồng xoay liên tục giữa nhảy - hát - sáng tạo concept.

Và ở Livestage 3, Phương Ly đã có câu trả lời đầy thuyết phục bằng một sân khấu house sôi động, quyến rũ và giàu thông điệp nữ quyền.

Khác với hình ảnh dịu dàng quen thuộc, Phương Ly tại Livestage 3 là một phiên bản vừa gợi cảm vừa tinh tế. "So đậm" khai thác chủ đề tái sinh của người phụ nữ sau những tổn thương và trải nghiệm - để trở nên quyến rũ, nổi bật và xinh đẹp theo cách riêng.

Hình tượng của người phụ nữ trong ca khúc này chính là những chú sâu, sau khi trải qua bao gian khổ thì thoát xác hóa thành những chú bướm xinh đẹp. Thông điệp này được thể hiện qua cả phần nghe, phần nhìn, và cả việc chơi chữ "so" và "sâu".

Phần trình diễn mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và chuyển động cơ thể - tạo nên một sân khấu đồng nhất về cảm xúc và hình ảnh.

So đậm: 3 yếu tố hoàn hảo cho trải nghiệm sân khấu mãn nhãn [Concept, House, Kinetic]

Phương Ly sáng nhất mạng xã hội

Không chỉ là một tiết mục, "So đậm" là sân khấu của sự chuyển hóa, nơi mọi yếu tố - từ concept, thể loại house, công nghệ ánh sáng Kinetic đến tạo hình layout và chuyển động cơ thể - được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một trải nghiệm sân khấu trọn vẹn, mãn nhãn. Đây là một trong những phần trình diễn hiếm hoi vừa có thông điệp, vừa có kỹ thuật, vừa có tính thẩm mỹ rõ ràng.

"Chịu chơi" có thể được xem là động từ để thể hiện phần nào sân khấu lần này của Phương Ly. Nữ ca sĩ đã đầu tư đúng nơi, đúng điểm. Từ ánh sáng đến biểu cảm, từ concept đến chuyển động, Livestage 3 cho thấy một Phương Ly hiểu mình muốn gì và dám theo đuổi đến cùng. Một trong những điểm đáng giá nhất trong vai trò đội trưởng của Phương Ly là cách cô đặt đúng người vào đúng vị trí.

Vũ Thảo My được khai phá chất US–UK vốn là thế mạnh, Muội và Châu Bùi có "đất" riêng để thể hiện cá tính. Trong khi Muội được thử sức với rap, thì Châu Bùi lại được Phương Ly khai thác ở chất giọng khàn đặc trưng, rất phù hợp với concept của bài hát.

Theo đó, cả team Phương Ly đã cùng tham gia viết lời, thử sức với phần rap - không khí làm việc của team rất cởi mở, nhưng vẫn trong khuôn khổ định hướng rõ ràng.

Đội của Phương Ly ở Em xinh say hi

Bước ngoặt của Phương Ly

Phương Ly không làm "mọi thứ cho mọi người", nhưng biết cách dẫn dắt và tạo điều kiện để từng người được phát huy điểm mạnh và đem lại hiệu quả cao.

Livestage 3 không chỉ là một phần thi - mà là bước ngoặt của Phương Ly tại "Em xinh say hi". Từ một người khá trầm lặng ở hai vòng đầu, cô đã tự kiến tạo một sân khấu mang đậm dấu ấn cá nhân - từ tư duy âm nhạc, hình ảnh đến cách dẫn dắt đội hình.

Livestage 3 khép lại với sự bùng nổ từ team Phương Ly. Và với khán giả, đó là lời nhắn rằng: kể từ giây phút này, mỗi phần trình diễn tiếp theo của Phương Ly đều rất đáng để chờ đợi.