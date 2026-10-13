Ca sĩ Duyên Quỳnh kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong ca khúc tri ân liệt sĩ

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm và đón các anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ linh thiêng.

MV Dưới cờ Tổ quốc anh về là sản phẩm tiếp nối bản hòa ca Việt Nam gấm vóc rạng ngời do chính cô chắp bút và biểu diễn trước đó. Dự án cũng đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sau những dấu ấn từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Niềm tin từ lá phiếu và Thanh niên Việt.

Dưới cờ Tổ quốc anh về là một ca khúc mang hơi thở tự sự, vừa kiêu hãnh vừa nghẹn ngào. Từng câu chữ trong bài hát là sự đối thoại thiêng liêng giữa hiện tại thanh bình và những hy sinh vô bờ bến trong quá khứ, nơi lá cờ đỏ sao vàng ôm trọn hài cốt người lính trong ngày trùng phùng.

Nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: “Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ của thành phố, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay”.

Về phần hình ảnh, MV Dưới cờ Tổ quốc anh về chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện đan cài giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm khắc họa sống động lý tưởng và sự quả cảm của người lính thời chiến, để rồi mở ra hành trình xúc động đưa các anh "về nhà" trong thời bình. Cuộc trở về bên người thân, gia đình sau bao năm tháng đằng đẵng không chỉ khép lại nỗi ngóng trông mòn mỏi, mà còn là lời nhắc nhớ về giá trị của hòa bình được đổi bằng xương máu cha anh.

Sản phẩm âm nhạc lần này còn là món quà tri ân chân thành mà ê-kíp muốn gửi tặng nhân dịp 20/10 đến các gia đình có thương binh, liệt sĩ nói chung, cùng tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc hướng về những Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, những người mẹ đã thầm lặng hy sinh, chở che và dành trọn đời mình cho mùa xuân của Tổ quốc.

Ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Được dùng tiếng hát của mình để đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của người trẻ như tôi. Quỳnh hy vọng ca khúc sẽ như một nén tâm hương thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xoa dịu phần nào nỗi mong mỏi mòn mỏi của các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước”.

Sau khi MV được ra mắt rộng rãi, vào tối 13/10, Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung sẽ cùng thể hiện phiên bản song ca của Dưới cờ Tổ quốc anh về trong chương trình nghệ thuật trọng điểm của chiến dịch, diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).