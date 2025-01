H'Hen Niê quen Tuấn Khôi từ giữa 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Giữa tháng 7/2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận đang yêu nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn trai vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho anh và gia đình. Người đẹp chỉ tiết lộ anh hơn cô ba tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu.

Bạn trai đáp ứng đủ tiêu chí cô mong muốn, đó là người đàn ông ngoài thương còn tôn trọng gia đình cô. Anh có chiều cao tương đương nên cô chưa từng sử dụng giày cao gót khi đi chơi cùng. Cô hiểu áp lực của bạn trai trước dư luận, từ đó cô cố gắng xóa bỏ khoảng cách bằng sự giản dị, gần gũi.

Tháng 9/2019, Tuấn Khôi đăng nhiều ảnh chụp tại quê nhà H'Hen Niê ở Đắk Lắk. Tháng 2/2020, anh đón Tết Nguyên đán cùng bạn gái. Tháng 3/2020, H'Hen Niê đăng ảnh chụp bạn trai chơi đàn guitar và vui đùa tại quê cô nhưng dùng sticker che mặt.

Tuấn Khôi nhiều lần về quê bạn gái.

Tháng 5/2020, nhân sinh nhật lần thứ 28 của H'Hen Niê, bạn trai tặng cô một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng và bó hoa nhỏ. H'Hen Niê tiết lộ do công việc bận rộn, không được gần nhau thường xuyên nên cả hai hâm nóng tình cảm hàng ngày bằng cách trò chuyện qua video call; nhớ lúc nào, gọi lúc đó, xa mặt nhưng không cách lòng. Người yêu thường lái xe đưa đón H'Hen Niê mỗi dịp cô về Đắk Lắk. Anh là quản lý, hỗ trợ cô trong công việc, đặc biệt sau khi cô kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu.

Sau hai năm gắn bó với Tuấn Khôi, H'Hen Niê nói nhiều người hối thúc cô cưới, trong đó có cả ba mẹ anh. Tuy nhiên, cả hai xác định yêu nghiêm túc, gắn bó lâu dài nên họ ưu tiên làm việc, ổn định kinh tế trước khi về chung nhà. "Như một cái cây, nó sẽ đơm hoa kết trái khi đến thời điểm phù hợp. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên", cô từng nói. Chuyện tình cảm bị nhiều người quan tâm, thậm chí soi mói nhưng H'Hen Niê không thấy phiền vì nghĩ: "Có lẽ mọi người còn yêu thương và muốn mình sống đúng nghĩa hoa hậu. H'Hen luôn trân trọng lời khuyên từ mọi người".

Cặp uyên ương lần đầu rạn nứt tình cảm hồi tháng 6/2020. Khi ấy, Tuấn Khôi đăng dòng trạng thái với hai chữ "độc thân". Anh xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến người đẹp. Họ hủy theo dõi nhau trên Instagram. Nguyên nhân "cắt đứt" được một số khán giả đồn đoán là do phát ngôn "chưa muốn cưới vì đang tranh thủ kiếm tiền thoát nghèo" của H'Hen Niê.

Trong buổi ra mắt dự án phim 578: Phát đạn của kẻ điên, H'Hen Niê cho biết diễn xuất là tham vọng, mục tiêu tuổi trẻ của cô. Cô là mẫu người đề cao sự nghiệp, không dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Chuyện cưới xin, cô và bạn trai chưa có kế hoạch cụ thể. "Tôi đang may mắn có được cơ hội thoát nghèo. Vì vậy, tôi sẽ tranh thủ cơ hội này để xây dựng hình ảnh, kiếm tiền và tạm gác chuyện cưới xin sang một bên", H'Hen Niê nói. Thậm chí, khi được hỏi "có sợ phát ngôn xem nhẹ chuyện tình cảm sẽ làm bạn trai buồn?", H'Hen Niê trả lời: "Anh ấy quen rồi, chắc không buồn đâu".

Ngày 5/10/2020, H'Hen Niê đăng dòng trạng thái lấp lửng về việc tan vỡ: "Chia tay không phải là hết, mà là nhường cho nhau có được hạnh phúc riêng". Một ngày sau, cô xác nhận đã chia tay bạn trai.

Cả hai được cho đã bí mật tái hợp sau vài tháng rạn nứt. Dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiếp ảnh gia đăng video hát karaoke tại nhà H'Hen Niê. Anh còn tiết lộ ảnh nắm tay một cô gái có làn da nâu giống H'Hen Niê và cho biết đây là lần thứ tư họ đón Tết cùng nhau. Anh cũng check-in tại căn nhà sàn của người đẹp.

Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự hồi tháng 3/2022, H'Hen Niê cho biết cô và bạn trai từng chia tay trong vài tháng. Thời điểm đó, họ chấm dứt quan hệ tình cảm, không còn liên lạc với nhau. Nhưng cả hai sau đó đã tái hợp. "Hầu hết fan và những người theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội đều nghĩ hai đứa toang rồi. Chỉ những người bạn thân thiết biết mối quan hệ của chúng tôi phát triển thế nào. Có lẽ vì sợ cô đơn nên chúng tôi tái hợp. Tôi thấy nhiều người trên mạng xã hội nói 'chắc cô này ế lắm, không ai tán tỉnh'. Tôi thấy điều này đúng vì có một mối mà mình giữ tới giữ lui sau nhiều lần chia tay và tái hợp", H'Hen Niê nói.

Người đẹp cho biết chuyện tình cảm được cô và bạn trai giấu kín. Họ xuất hiện ở nơi công cộng như hai người xa lạ. H'Hen Niê dần thay đổi cách nhìn nhận về tình yêu để cảm thấy vui hơn. "Tôi rất thích nhõng nhẽo nhưng lại không e ấp, dịu dàng trước mặt bạn trai. Tôi cá tính trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ mình cần nhẹ nhàng, lãng mạn hơn", cô từng tâm sự.

H'Hen Niê thường dùng sticker che mặt bạn trai.

Tháng 4/2023, H'Hen Niê lần thứ hai công khai thông tin chia tay bạn trai sau nhiều năm gắn bó. "Chuyện tình cảm của tôi đã dừng lại. Lần đầu yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa. Tôi rất trân trọng quãng thời gian đó. Nhưng tôi nghĩ chữ duyên rất khó lý giải", H'Hen Niê nói. Trên trang cá nhân, nàng hậu đăng bức ảnh chụp chung với người yêu cũ. Cô viết: "Cảm ơn những năm tháng vừa qua. Tình có mà duyên chưa có".

Một năm sau, cả hai được cho là đã "nối lại tình xưa". Tuấn Khôi lúc này đăng ảnh anh mặc áo có dòng chữ "Inside me is H'Hen Niê" (Phía bên trong tôi là H'Hen Niê) và viết: "Đi lựa đồ được áo có tên hoa hậu". Trên trang cá nhân, anh chia sẻ poster dự án nghệ thuật của H'Hen Niê, công khai ủng hộ bạn gái cũ. Do đó, khán giả đặt nghi vấn cả hai tái hợp.

Đầu tháng 7/2023, Tuấn Khôi tiếp tục đăng ảnh bên H'Hen Niê giữa nghi vấn cả hai "yêu lại từ đầu". Anh gọi nàng hậu là "em bé". Tuấn Khôi cho biết trước đây lúc rảnh rỗi, cô thường đi theo, phụ anh chụp hình. "Lúc này thật là ngoan. Em bé đáng yêu, cute quá", anh viết.

Nguồn tin thân cận H'Hen Niê cho biết cả hai đã "yêu lại từ đầu" sau một năm chia tay. Tuy nhiên, hoa hậu lúc này từ chối tiết lộ chuyện tình cảm cá nhân. Theo cô, khi yêu không tránh khỏi những cảm xúc vui buồn, hờn giận. Cô cho rằng kín tiếng trong chuyện tình cảm là cách để cô kìm chế cảm xúc. Cô không muốn khán giả cuốn theo chuyện riêng.

Khoảnh khắc hẹn hò của H'Hen Niê được Tuấn Khôi chia sẻ gần đây.

Hôm 8/1, H'Hen Niê nói hàn gắn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi sau một thời gian chia tay và hạnh phúc với tình cảm hiện tại. H'Hen Niê cho biết vui khi nhận lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Thời gian qua, cô không lên tiếng về tin đồn tái hợp vì không muốn gây chú ý về đời tư. "Chúng tôi dành cho nhau sự trân trọng, thấu hiểu hơn, có cả bài học để trưởng thành", người đẹp nói.

H'Hen Niê nói Tuấn Khôi thực ra không phải gu cô. Anh là người lạc quan, suy nghĩ đơn giản, trong khi cô phức tạp hơn. Điều đó khiến cả hai hồi xưa không hợp, nhưng sau thời gian dài bên nhau, cô hiểu tính bạn trai nên dần cởi mở, thoải mái hơn. Hoa hậu nói không dám chắc đây là người mình sẽ yêu thương suốt đời, nhưng nếu có cơ hội trở thành vợ chồng, cô và bạn trai sẽ cố gắng lắng nghe, chia sẻ để mối quan hệ luôn bền chặt. Về kế hoạch kết hôn, hoa hậu cho biết không dám nói trước vì muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên chứ không gây áp lực cho bản thân.

H'Hen Niê sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5. Đầu năm 2019, chuyên trang nhan sắc Missosology bình chọn H'Hen Niê thắng danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). Cô từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

Bạn trai hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô ba tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Tuấn Khôi thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia các sự kiện giới showbiz.