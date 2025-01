H'Hen Niê quen Tuấn Khôi từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Tháng 7/2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận đang yêu nhưng từ chối tiết lộ danh tính bạn trai vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho anh và gia đình. Người đẹp chỉ bật mí anh hơn cô ba tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. H'Hen Niê từng nói bạn trai đáp ứng đủ tiêu chí cô mong muốn: một người đàn ông ngoài thương còn biết tôn trọng gia đình cô. Anh là quản lý, hỗ trợ cô trong công việc, đặc biệt sau khi nàng hậu kết thúc nhiệm kỳ. H'Hen từng tiết lộ nhiều người hối thúc cô cưới, trong đó có cả bố mẹ bạn trai. Tuy nhiên, cả hai xác định yêu nghiêm túc, gắn bó lâu dài nên ưu tiên làm việc, ổn định kinh tế trước khi về chung một nhà.

Tháng 6/2020, H'Hen Niê và Tuấn Khôi có dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Anh xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến người đẹp gốc Ê-đê. Cả hai hủy theo dõi nhau trên Instagram. Tháng 10/2020, H'Hen xác nhận chia tay bạn trai sau hai năm gắn bó. Tuy nhiên, xuất hiện trong chương trình Lời tự sự tháng 3/2022, chân dài nói cô và Tuấn Khôi tái hợp chỉ sau vài tháng đổ vỡ. Một năm sau, cô cho biết cả hai lại đường ai nấy đi. Tháng 7/2024, nhiếp ảnh gia đăng hình bên H'Hen và gọi cô là "em bé", ngầm xác nhận nối lại tình xưa.

Mỹ nhân 33 tuổi chia sẻ với Ngôi Sao về chặng đường yêu, kế hoạch lập gia đình và sinh con.

Ảnh bên H'Hen Niê nhiều năm trước được Tuấn Khôi đăng tối 10/7/2024.

- Chuyện tình cảm hiện tại của chị thế nào?

- Tôi ít khi nhắc đến chuyện tình cảm trên truyền thông. Biết mọi người quan tâm nhiều nhưng tôi mong muốn khán giả tập trung vào công việc, các hoạt động cộng đồng cũng như cách tôi lan tỏa năng lượng tích cực để công chúng hiểu mình hơn. Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một điều rất may mắn, tôi hy vọng trở thành cái tên có giá trị trong cả lời nói lẫn hành động, đó là lý do tôi ít công khai chuyện yêu đương. Tuy nhiên, đôi khi chia sẻ điều gì đó dễ thương của hai đứa cũng là cái hay, khán giả thích thú bởi có phần giống họ. Tôi là hoa hậu, nghe danh xưng có vẻ to tát nhưng phong cách sống, cảm xúc cũng tương đồng với mọi người, có lúc giận hờn, khó chịu về nhau.

Bạn ấy là tình đầu của tôi, đồng hành và đem đến các bài học giúp tôi lớn lên. Có những người ngày càng chững chạc qua nhiều lần yêu, còn tôi chỉ một mối tình nhưng nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, buộc bản thân trưởng thành. Tôi cũng lắng nghe những câu chuyện xung quanh và chọn lọc để học hỏi hoặc nhìn nhận lại mối quan hệ của mình.

- Chị và Tuấn Khôi áp dụng nguyên tắc nào để giữ gìn sợi dây gắn kết?

- Mỗi lần xảy ra bất đồng, chúng tôi ngồi lại trao đổi với nhau, cảm thấy điều gì không hợp lý thì khắc phục. Trộm vía sau mỗi lần xung đột, hai đứa không để chuyện cũ lặp lại. Tôi thấy mình may mắn khi có mối tình như vậy. Trong mối quan hệ mà bản thân dốc lòng, tôi có cách để trưởng thành cùng người đó. Cả hai phải chia sẻ thành thật về những lúc không vui. Tôi thường nói với bạn trai, dù hiện tại yêu đương hay sau này thành vợ chồng, chúng ta cần mở lòng để luôn thấu hiểu nhau, thoải mái như hai người bạn, không có rào cản trong hôn nhân.

Tôi có một hành trình đầy màu sắc nữ quyền, mọi thứ đều tự lập, phát triển dựa trên năng lực bản thân, tự lo cho mình cũng như gia đình và hướng tới cộng đồng. Có những quan điểm tôi phải thể hiện rõ ràng từ đầu để bạn trai không ngợp khi tình huống nào đó xảy ra, hoặc bản thân không đòi hỏi ở nửa kia một số nhu cầu. Tôi hiểu bạn ấy là như vậy, mình phải có cách cân bằng để hai đứa phù hợp nhất có thể.

Top 5 Miss Universe 2018 hái ngô trên rẫy tại quê nhà Đắk Lắk.

- Cả hai đã ở bên nhau 6-7 năm với nhiều lần hợp tan, chị thậm chí là người chủ động đề nghị nối lại sau khi chia tay. Tố chất nào ở anh ấy khiến chị muốn gắn bó lâu dài?

- Mỗi người sẽ có lý lẽ và cách phân tích riêng, thường dựa vào điểm mạnh hoặc tương đồng với mình khi chọn người đồng hành. Còn tôi lại khác, chữa lành từng đoạn gãy để nó vững chắc hơn. Bạn ấy thực ra không phải gu tôi. Nếu trả lời gắn bó vì điều gì thì rất khó, bởi mỗi giai đoạn sẽ có những tình huống, sở thích hay mưu cầu khác nhau.

Trong một mối quan hệ, tôi luôn thích nghiêm túc. Tôi thường được cho là người hướng ngoại, hình ảnh trong công việc cũng ví như tắc kè hoa do thay đổi liên tục, nhưng thực ra tôi là cô gái truyền thống. Cái gì tôi cũng thích rõ ràng, một là một, hai là hai. Để duy trì chuyện tình cảm, tôi phải thay đổi bản thân rất nhiều ở cách sống, nói chuyện hay đối xử với nhau.

Tuấn Khôi là người lạc quan, suy nghĩ đơn giản, trong khi tôi phức tạp hơn. Điều đó khiến hai đứa hồi xưa không hợp, nhưng sau thời gian dài bên nhau, tôi hiểu tính bạn ấy nên dần cởi mở, thoải mái hơn. Mỗi người chỉ được sống một lần trên đời, nghĩ nhiều hay tính kỹ quá chỉ làm mình nặng đầu hơn. Thời gian qua mọi thứ đều được làm mới một cách nhẹ nhàng, khiến tôi không còn phải suy nghĩ nhiều hay có cảm giác buồn lòng dẫn đến tụt năng lượng.

Tôi và bạn trai là màu sắc khác hoàn toàn với mọi người, nhưng ai cũng có lựa chọn riêng. Tôi không dám chắc đây là người mình sẽ yêu thương suốt đời, bởi ai biết tương lai thế nào, nhưng nếu có cơ hội trở thành vợ chồng, chúng tôi sẽ cố gắng lắng nghe, chia sẻ để mối quan hệ luôn bền chặt.

- Ở độ tuổi ngoài 30 và đã gắn bó với mối tình đầu hơn nửa thập kỷ, chị lên kế hoạch ra sao về việc kết hôn?

- Tôi sẽ chia sẻ khi tới thời điểm thực sự phù hợp, vì giờ không dám nói trước. Nhiều fan từng bảo tôi thong thả tính chuyện lấy chồng, nhưng từ khi tôi hay đề cập bản thân đã 32, 33 tuổi, khán giả lại nói "H'Hen ơi kết hôn đi, mọi thứ đã đầy đủ, cũng mua nhà rồi, chăm sóc bố mẹ chu đáo và tham gia không ít hoạt động cộng đồng, giờ là lúc lập gia đình và sinh con". Tôi rất trân trọng sự quan tâm của mọi người.

Tôi đã tìm hiểu kỹ vấn đề sinh nở. Phụ nữ chỉ có một giai đoạn nhất định để trứng đạt điểm 10, càng lớn tuổi số điểm càng thấp đi. Nhưng tôi nghĩ bản thân cứ thoải mái, giữ sức khỏe tốt, dinh dưỡng đầy đủ, duy trì thể dục thể thao, nghỉ ngơi hợp lý. Đến đúng thời điểm, ông trời sẽ cho mình đứa con. Tôi muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên chứ không gây áp lực cho bản thân.

Mẹ tôi cũng không hối thúc gì. Hồi xưa mẹ khuyên tôi kết hôn sớm, nhưng khi tôi trưởng thành và ổn định mọi thứ, mẹ chỉ mong con gái luôn hạnh phúc, có người chồng biết trân trọng, yêu thương, đồng hành bên tôi.

- Mẹ chị cảm nhận thế nào về con rể tương lai?

- Ở mỗi giai đoạn, mẹ tôi lại có góc nhìn khác nhau. Sự thay đổi này đến từ cách bạn trai tôi sống và thể hiện, nhưng nói chung mẹ luôn quý mến Khôi và tôn trọng mối quan hệ của hai đứa. Mẹ không đánh giá ai qua bề ngoài hay khả năng kinh tế, chỉ quan tâm cách họ sống. Mẹ là người vươn lên từ khó khăn, vun vén gia đình nên rất quan tâm việc tôi được chăm sóc, yêu thương. Em gái tôi đã kết hôn và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã, bởi vậy mẹ cũng hy vọng tôi có được bến đỗ bình yên như thế.

H'Hen Niê trình diễn thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trên sân khấu gala trao giải Ngôi sao của năm 2024.

- Nhiều mỹ nhân trong showbiz chọn bạn đời có điều kiện kinh tế tốt. Tại sao chị không coi trọng yếu tố này khi tính chuyện lập gia đình?

- Có lẽ do môi trường sống. Hồi xưa tôi lớn lên trong buôn làng, đó giờ mọi người luôn chung thủy, một vợ một chồng. Khi chuyển tới TP HCM, tôi sống tại cư xá của nhà thờ và được dạy nhiều về tình yêu, hôn nhân, cách tìm hiểu bạn đời. Không phải cố gắng tìm người phù hợp mà quan trọng là cách mình điều chỉnh để hai bên đồng điệu, cùng nhau trưởng thành qua từng giai đoạn. Tôi ghi nhớ những điều được dạy, do đó rất khó mở lòng để tìm hiểu người mới. Tôi cảm giác nó không cần thiết bằng việc chỉ quen một người và cố gắng dung hòa với nhau. Tuy nhiên, đó là những điều ở hiện tại, tôi không dám chắc tương lai có như vậy không.

- Chị cảm nhận thế nào về mức độ tự tin của bạn trai khi đồng hành bên mình?

- Khôi luôn tự ti về mặt kinh tế. Bạn từng nói chỉ có thể lo cho gia đình và team làm việc cùng mình thôi, chứ lo cho tôi thì khó, dù tôi chưa từng đòi hỏi quà cáp hay bất cứ gì. Bạn luôn cảm thấy áp lực, đôi khi dùng lý do đó để nói chia tay, bởi vậy tôi không bao giờ đụng tới vấn đề kinh tế hay so sánh điều gì khi trò chuyện cùng nhau. Tôi biết nửa kia có những khía cạnh dễ tổn thương nên hạn chế nhắc đến nhằm tránh xung đột.

- Mới đây, chị mua căn nhà đầu tiên sau 14 năm hoạt động showbiz. Tuấn Khôi hỗ trợ chị ra sao trong quá trình hoàn thiện cơ ngơi này?

- Chúng tôi rất thoải mái khi chia sẻ mọi chuyện. Cả hai trao đổi với nhau về cách set-up ngôi nhà theo sở thích rồi bạn ấy thực hiện. Gắn bó đã lâu nên chúng tôi không ngại nói về những khó khăn, thứ mình chưa hài lòng hoặc các khía cạnh cần cố gắng thêm.

Tôi thấy rất vui khi mua được nhà, coi như động lực cho nhiều bạn trẻ quyết tâm gây dựng sự nghiệp riêng. Tôi chọn nhà phố thay vì chung cư do mẹ thích sống ở nơi có cộng đồng đông đúc. Đó cũng là môi trường quen thuộc với tôi từ khi còn nhỏ.